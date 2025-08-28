Valentina Zenere contó cómo hizo las escenas de sexo de En el Barro: “Tuve una coach de intimidad”

Valentina Zenere habló de cómo fueron las grabaciones de sexo de En el Barro (Video: Luzu TV)

Valentina Zenere se encuentra en uno de sus mejores momentos en el plano laboral luego del éxito de En el Barro, el spin-off de El Marginal y la nueva apuesta de Sebastián Ortega en el mundo carcelario. Uno de los grandes temas que gira en torno a esta nueva serie tiene que ver con las escenas de sexo que hay, durante su visita al estudio de Nadie dice Nada (Luzu TV), Valentina habló del proceso detrás de las grabaciones.

“Hay una coordinadora de intimidad, que es una figura relativamente nueva. No es solamente para las escenas de sexo, es para cuando hay desnudos, en las escenas de las dichas ella estaba”, comenzó diciendo Zenere en el programa que conduce Nico Occhiato. Valentina a lo largo de la serie va escalando con la cantidad de escenas de intimidad que tiene, por lo que tuvo que trabajar bastante con esta figura y confesó que le dio un poco de inseguridad mostrar tanto su cuerpo, pero que con ayuda de la coach de intimidad logró superar el miedo.

“A mí me cuesta mucho mostrar mi cuerpo porque yo soy muy insegura, tengo un par de problemitas de autoestima que estoy trabajando en terapia. Me re costaba pero dije ‘Soy actriz y no me puedo estar preocupando por eso’. Si yo en una escena en la que estoy desnuda estoy preocupada por si tengo la panza hinchada o no, cuando mi emoción tiene que estar en otro lado, estoy haciendo mal mi laburo”, contó acerca de como vivió ella tener que hacer este tipo de escenas.

Y agregó: “Para eso está la coordinadora de intimidad, porque yo se que parte me da más o menos inseguridad o que cosa prefiero que no se muestre y ella está y te cuida eso también”. Este puesto de trabajo es algo relativamente nuevo, por lo que charlaron en la mesa del programa comenzó casi seis años atrás a ser parte de las grabaciones.

Esta no es la primera vez que la actriz de Nahir habla acerca de esta nueva figura que existe en los rodajes, sino que en su visita a Perros de la calle (Urbana Play) junto a Ana Garibaldi, quien interpreta a Gladys Guerra de Borges, hablaron a fondo de todo el proceso.

Valentina Zenere interpretó a Marina y Ana Garibalid se volvió a poner en la piel de Gladys (Foto: Consuelo Oppizzi / Netflix ©2025)

“Personalmente, este personaje me costó bastante. Porque era ponerle el cuerpo, y por ahí lo que había hecho antes era un poco más cuidado en ese sentido, y acá sabía que tenía que mandarme con todo“, comenzó explicando la actriz que interpreta a Marina. Y siguió: “A mí me pasa que viendo la serie a veces me incomodó, pero entiendo que es el proceso de ella… Yo Valentina hubiese hecho mucho otras cosas”.

"Tuvimos coach de intimidad. Es un placer en verdad actuar cuando está ella en set... Ella pide que haya muy poca gente, solo los indispensables. Te cuida un montón, sabe con qué te sentís cómoda, con que no. Hablás antes con la persona que te toca, y que esté ella es espectacular", detalló Zenere. Y continuó: Nosotras hemos grabado el plano corto nuestro y no siempre estaban los chicos abajo. A veces había una pelota o mismo la coach ayudándote con la mirada. Está mucho más cuidado de lo que se ve".

Por su lado, Garibaldi contó sobre la previa de las grabaciones: “Te hacen un cuestionario, que vos llenás donde te preguntan qué parte no querés mostrar, qué parte sí, qué querés mostrar, qué chuparías, qué no chuparías", tiró con humor sobre lo raro de las consultas que les hizo la producción. Además, aseguró: “Tati (la coach) habla con el director directamente. Y si decís que te sentís incómoda con algo, se cambia, eso es espectacular“.