Lali Espósito, Luck Ra y un divertido duelo de imitaciones a Ale Sergi en La Voz Argentina: “A vos no te sale”

En una noche marcada por la química del jurado, la estrella pop y el cuartetero protagonizaron una inesperada disputa

Sebastián Volterri

La imitación de Ale Sergi de los coaches de La Voz

La última noche en el set de La Voz Argentina dejó mucho más que voces y canciones. La Aimel Sali dejó risas, complicidad y un instante que solo puede nacer cuando la química entre los protagonistas es genuina.

Todo estalló cuando dos de los coaches protagonizaron un divertido cruce con su colega Ale Sergi, integrante de Miranda!, desatando carcajadas que, desde el estudio, volaron directo hacia los hogares argentinos.

La escena se encendió de la mano del conductor, Nico Occhiato, que, a punto de cederle la palabra a Lali Espósito, ensayó un guiño: “Muy atento Miranda!... La tercera Miranda! hoy”. Nadie imaginó el efecto dominó que vendría detrás. Lali, siempre intuitiva y rápida, exageró su tono y fraseo para lanzarse con un: “¿Qué hacés, Aimel? ¿Cómo te va?", intentando captar ese matiz tan particular de Sergi. Sin embargo, terminó admitiendo entre risas: “No me sale”, pero ya era tarde: el público y los presentes sucumbieron al contagio.

La protagonista de la velada, Aimel, no pudo evitar sonreír ante esa atmósfera relajada. Lali, sin perder el envión, pidió: “A ver, dejame intentar...”, y volvió a la carga. Con un despliegue de gestos e impostación vocal reinterpretó: “Sí, yo creo que fue una buena propuesta, Aimel”, emulando los gestos y la cadencia que hicieron famoso a Sergi. ¿Qué podía pasar? Ni los presentes ni el propio músico resistieron, y las cámaras lo encontraron divertido, casi sorprendido de ver su reflejo en la voz de otra.

Lali Espósito brilla cada noche
Lali Espósito brilla cada noche en La Voz tanto por sus ocurrencias como por sus looks

Incluso Juliana Gattas, compañera inseparable en Miranda!, no se guardó el comentario: “Hay algo”, reconociendo el talento camaleónico de Lali. También Occhiato sumó: “Está bien la búsqueda”. Entre cada ocurrencia, la audiencia se preguntaba: ¿hasta dónde llegará la risa en una gala de competencia musical?

El clima relajado sacó lo mejor de todos. Luck Ra, el cuartetero, no quiso quedarse fuera y anunció: “Me quedé con ganas de imitar al Ale”. Sergi abrió la puerta: ningún reparo ni divismo, apenas el guiño de quien sabe reírse de sí mismo. Luck Ra se lanzó: “Primero que nada, Aimel, te requete contra felicito”, imitando el tono del hombre de Miranda!. Pero no llegó lejos. Lali, siempre rápida, lo frenó con un “pero papu, no te sale”, mientras Aimel miraba, ahora sí, desconcertada y divertida.

La respuesta del líder de Miranda! fue sencilla, honesta y desarmante: “Está bien, está recién arrancando”. En la pista de La Voz Argentina, donde cada palabra cuenta, la espontaneidad se robó el aplauso. Aimel recibió las devoluciones que esperaba, sí, pero la mirada quedó en ellos: los coaches, un imitador y un artista dispuesto a reírse del propio personaje.

Al caer la noche, el momento voló a las redes sociales. Los fanáticos no tardaron en viralizar el clip donde la simpatía de Lali Espósito y la buena onda de Ale Sergi abrieron una puerta: la de la música vivida con desparpajo, lejos de poses y solemnidad. Porque, como se sabe, a veces, el mejor espectáculo no está solo en la voz... sino en la risa compartida.

El divertido look de Lali Espósito inspirado en Luck Ra en La Voz Argentina: "Te pintás el pelo de azul y lo entendés perfecto"

De hecho, este momento ocurrió apenas un día después del que el equipo de Luck Ra se jugaba su permanencia en la competencia. En ese contexto, Lali decidió rendir homenaje a su compañero luciendo una peluca azul y un atuendo de jean con brillos, replicando el estilo característico del artista.

“Lo hice en honor a mi ‘Primo’. Esto es para vos”, expresó la cantante, quien además bromeó con el público y sus colegas: “Soy más parecida a la marioneta que trajo que a él”, provocando risas en el estudio.

La reacción de Juan Facundo Almenara Ordóñez, su nombre real, no se hizo esperar. Visiblemente sorprendido y divertido, el cantante celebró el gesto de su colega, mientras el conductor la bautizaba como “Luckrita” al darle la bienvenida en el escenario. “Está mortalazo, ¿te gustó?”, preguntó Lali a su compañero con tonada cordobesa, algo que fue recibido con entusiasmo por el resto del jurado y el público presente

