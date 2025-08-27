Teleshow

Luck Ra seleccionó los 5 participantes que seguirán a su lado en La Voz Argentina: quiénes buscan asegurar su lugar

El coach cordobés seleccionó a los concursantes que avanzan a la siguiente ronda, mientras otros seis esperan el voto del público para continuar en el reality musical

Sol de María

Luck Ra eligió a cinco participantes de su equipo para avanzar en La Voz Argentina, mientras seis esperan la votación del público (Video: La Voz Argentina, Telefe)

La tensión marcó la última emisión de los Playoffs de La Voz Argentina (Telefe), cuando Luck Ra, uno de los coaches del certamen, debió tomar la difícil decisión de definir el futuro de su equipo. En una noche repleta de emociones, el artista cordobés seleccionó a cinco concursantes que avanzan directamente a la siguiente etapa, mientras que otros seis quedaron a la espera de la decisión del público.

La dinámica de los Playoffs, etapa clave del reality musical, exige que cada coach escuche a los 11 integrantes de su equipo y, tras sus presentaciones, elija quiénes continúan en competencia. La suerte del resto de los participantes queda sujeto a la votación de la audiencia, que tiene la posibilidad de salvar a tres concursantes más. En esta ocasión, la responsabilidad recayó sobre el cordobés, quien, tras escuchar las interpretaciones de su equipo, debió tomar una decisión que, según sus propias palabras, consideró “injusta” por el nivel de talento demostrado.

El coach cordobés destacó el talento de su equipo y calificó como 'injusta' la decisión de dejar a seis concursantes sujetos al voto de la audiencia

El primer nombre anunciado por el cuartetero fue el de Thomas Dantes, que interpretó “Want to want me”, tema de Jason Derulo. “Por lo que me demostraron hoy y lo que estuve viendo, hay uno que se merece mucho ser salvado en este momento, y es Thomas Dantes”, expresó el coach. La segunda seleccionada fue Nathalie Aponte, quien cantó “Thank U, next”, de Ariana Grande, y se perfila como una de las favoritas del público. Lucas Barros, con su versión de la canción de Luis Fonsi, “Aquí estoy yo”, se sumó como el tercer elegido, y en ese momento el artista compartió su pensamiento: “Siento que es un poco injusto porque yo creo que todos, espero que estén conscientes de lo que valen y lo grandes que son, pero tengo que elegir, así es este juego”, declaró.

La lista de salvados se completó con Emma Roach, quien interpretó en esta instancia “Alma, corazón y vida”, popularizada en la Argentina por Soledad Pastorutti, a quien el coach elogió especialmente: “Me encantan todos realmente, pero hay una persona que tengo ganas particularmente de volverla a escuchar porque siempre hay algo en esta persona que me sigue cautivando y siento que tiene mucho para dar”, afirmó. Finalmente, Federico Mestre, que deslumbró con el hit reciente “Si no estás” del artista español Íñigo Quintero, fue confirmado como el quinto integrante que continúa en el Team Luck Ra.

Los seis concursantes restantes del Team Luck Ra dependen ahora del voto del público para continuar en el reality musical

Mientras los cinco seleccionados celebraban su permanencia, el resto de los concursantes quedó a la espera del veredicto del público. Los seis participantes que ahora dependen de la votación son: el dúo de hermanos conformado por Enrique y Tomás Olmos (quienes en esta instancia se desempeñaron con “Himno de mi corazón”, hit de rock nacional lanzado por Los Abuelos de la Nada), Camila Rizo Avellaneda (que le puso su voz a “Hasta el fin del mundo”, de Jennifer Peña), Nicolás Behringer (con su interpretación de “Better man”, originalmente de Robbie Williams), Jacqueline Medina (que cantó “La vida es un carnaval”, clásico de Celia Cruz), Eduardo Desimone (destacado en esta ocasión con “Usted se me llevó la vida”, de Alexandre Pires) y Lucía Lencina (que pasó al escenario con “Te vas”, cumbia de Américo). La apertura de la votación fue anunciada en vivo por Nico Occhiato, conductor del programa, quien invitó a la audiencia a participar en la definición de los próximos clasificados.

Además de estos seis concursantes que buscan su lugar en el Team Luck Ra, otros seis hacen lo propio en el equipo de Lali Espósito. Se trata de Franca Castro Videla, Lucas Rivadeneira, Giuliana Piccioni, Iara Lombardi, Lucio Casella y Nicolás Armayor, que aún cuentan con la votación abierta esperando seguir avanzando en el programa.

Tres de cada diez empresas prevén una reducción de su planta de personal antes de fin de año

Un estudio documenta el uso estratégico de árboles por chimpancés y su relación con la evolución humana

Bennu, el asteroide que guarda polvo más antiguo que el sistema solar: qué revelan sus muestras

Los cuatro principales candidatos a la gobernación de Corrientes cerrarán sus campañas y habrá presencias nacionales

Clases de Word y Excel, la capacitación obligatoria que empezará a exigir Villarruel en el Senado

Un estudio documenta el uso estratégico de árboles por chimpancés y su relación con la evolución humana

Comienza el Festival de Venecia, una gran ventana al mejor cine del mundo

Rodrigo Paz sugirió a Jorge “Tuto” Quiroga renunciar a la segunda vuelta para acelerar la transición en Bolivia

Le Corbusier, un visionario que anticipó los desafíos ambientales de la arquitectura contemporánea

La angustia y el desánimo pueden ser motores de cambio en la era de la pospandemia

Lali Espósito sorprendió en La Voz Argentina con un look inspirado en Luck Ra: “Te pintás el pelo de azul y lo entendés perfecto”

Daniela Celis se quebró en llanto al hablar en vivo de la infidelidad de Thiago Medina con La Tana de Gran Hermano

Quién fue “La Clotta” Lanzetta, el rey de la noche que volvió a resurgir tras un horror en San Antonio de Areco

El íntimo festejo de cumpleaños de Nicki Nicole en Rosario, tras blanquear su romance con Lamine Yamal

Emily Ceco contrató a Roberto Castillo como abogado en la causa contra su exmarido luego de apartarlo: “Vuelvo a confiar”