El emotivo mensaje de Luisana Lopilato por el cumpleaños de su hijo Noah: “Ejemplo de bondad y fortaleza”

El emotivo mensaje de Luisana Lopilato en el cumpleaños de su hijo Noah (Video: Instagram)

En la mañana de hoy, las redes sociales respiraron emoción: Luisana Lopilato celebró el cumpleaños número doce de Noah, el mayor de sus cuatro hijos junto a Michael Bublé. Las imágenes —un recorrido en video desde el instante en que compartieron la noticia de su llegada hasta un presente colmado de abrazos— hilvanaron la historia de un niño cuya vida se convirtió en símbolo de esperanza para toda su familia.

Las primeras imágenes del video publicado por la actriz destilan una ternura que desarma cualquier intento de distancia. Allí se ve, una y otra vez, la transformación de una familia: los ojos encendidos de sorpresa al anunciar la llegada de un hijo, las manos acariciando una panza ansiosa, las lágrimas de quienes reciben la noticia imposible, la risa limpia de un bebé que se abre paso entre los brazos de su madre y su padre, Michael Bublé.

Hoy Noah cumple 12 años, pero su historia se mide en algo más que calendarios. Cada cumpleaños es un hito que emociona a los seguidores de la pareja, un recordatorio de todo lo atravesado, de la fragilidad y la fortaleza que pueden convivir en un solo niño. “Cada vez que llega tu cumpleaños sentimos que la vida nos regala otra oportunidad para dar gracias”, escribió Lopilato, como si hablara a través de todos los padres que conocen el miedo y la esperanza.

Las escenas se suceden: la alegría tímida de los primeros días, las celebraciones familiares, las pequeñas conquistas cotidianas, y esa mirada de asombro frente a la vida que el niño nunca perdió. En el video, Noah, gigante y pequeño, a la vez, se funde en un abrazo tan fuerte con su madre que por un instante parece que el mundo se detiene: “Porque tu vida, hijo, es un testimonio de amor, de fe y de la grandeza de Dios”.

"No hay palabras suficientes para explicar lo que significa mirarte crecer, escucharte reír, abrazarte fuerte y saber que estás acá, con nosotros", la emoción de Luisana por el cumpleaños de su hijo mayor

La familia Bublé-Lopilato sabe que la felicidad nunca es completa sin los tropiezos y el peligro. Noah fue, durante años, el epicentro de un milagro cotidiano al dar batalla, y superar, un cáncer de hígado que lo afectó desde muy temprana edad. El recuerdo de la enfermedad y su tratamiento, de las noches inquietas y las oraciones interminables, no se nombra en el post, pero vibra detrás de cada palabra: “No hay palabras suficientes para explicar lo que significa mirarte crecer, escucharte reír, abrazarte fuerte y saber que estás acá, con nosotros”.

El niño ya no es solo el mayor de los hermanos, sino un faro para Elías, Vida y Cielo. “Tus hermanos te adoran y encuentran en vos un ejemplo de bondad y fortaleza.” En ese núcleo, cada uno tiene su rol: los pequeños se agolpan, compiten por su atención y lo miran con admiración. Pero la cámara gira, una y otra vez, hacia los padres. El agradecimiento es el hilo invisible que recorre la publicación. “Y para nosotros, sos la confirmación de que el amor verdadero existe, y que Dios nunca nos suelta de la mano”.

El post termina con una promesa, y no es retórica. Es la promesa de una madre que ha visto de cerca el abismo y ha vuelto para abrazar más fuerte: “Noah, te amamos con todo lo que somos. Y vamos a estar siempre, en cada paso que des, celebrando tu vida”.

Cada año que suma Noah es mucho más que la vuelta de una hoja en el calendario: es el triunfo del amor sobre el miedo, el agradecimiento hondo de quienes alguna vez sintieron que el tiempo y la esperanza podían esfumarse de un momento a otro. En la familia Lopilato-Bublé, cada cumpleaños es un acto de fe y una celebración de la vida, una promesa renovada de seguir caminando juntos, con alegría, gratitud y la convicción de que, mientras estén unidos, no hay tempestad que no puedan atravesar.