Laura Esquivel reveló el motivo por el que no regresaría a Patito Feo: “Largué”

Laura Esquivel explicó que no regresará a Patito Feo porque no desea retomar el personaje (Video: MBA, TV Pública)

El regreso escénico de Patito Feo generó expectativas y polémicas, pero sus protagonistas originales dejaron en claro que no participarán de la propuesta. Laura Esquivel, en entrevista con el ciclo Mediodía Bien Arriba (TV Pública), explicó: “No tengo ganas de meterme en un personaje de nuevo”, estableciendo los motivos por los que no encabezará la versión teatral.

La serie se transformó en un fenómeno que trascendió fronteras y marcó a una generación. Sin embargo, la actriz aseguró que su despedida del papel fue definitiva: “Yo largué el personaje cuando lo terminé de hacer. Me acuerdo que tenía 15 o 16 años. En Grecia, me despedí con un show de Patito. Mirá qué loco, ahí fue la última vez que interpreté el personaje, una locura hasta donde nos llevan los proyectos tan queridos de la República Argentina”. A partir de allí, la joven continuó su carrera artística, pero con un enfoque distinto.

Las propuestas para llevar la versión teatral de Patito Feo a calle Corrientes incluyeron intentos de convocar tanto a Laura Esquivel como a Brenda Asnicar, protagonistas del elenco original de la serie. Dado que ambas rechazaron la oferta, la producción avanzó con nuevos talentos, entre los que se encontraba Albana Fuentes, reconocida por su reciente papel principal en la obra de “La Sirenita”. Aunque inicialmente había sido confirmada para interpretar a Patito en el teatro, finalmente decidió no sumarse al proyecto.

La actriz afirmó que su despedida del papel fue definitiva tras el éxito internacional de la serie

Sumado al testimonio anterior, Esquivel puntualizó: “En las producciones grandes, la decisión no la tiene solo el artista, la tienen un montón de personas. Hay muchas piezas en juego”, haciendo referencia a la complejidad de la industria alrededor de estas producciones. Según relató, la actriz y sus excompañeros recibieron propuestas en los últimos años, pero no lograron consenso.

La decisión de Laura se sustenta en una búsqueda profesional propia y un crecimiento personal que la llevó a priorizar su música: "Yo estuve en Italia cantando mi propia música y canciones también de la serie. Pasé por todas las etapas... hoy en día amo el proyecto con toda mi vida. Pero es un ‘no’ al personaje, aunque ‘sí’ a las canciones con las que crecimos con el público".

Por su parte, Brenda Asnicar, la otra gran figura de la tira, se expresó de forma tajante en la mesa de Juana Viale. Al ser consultada por su presencia en el escenario de la emblemática calle Corrientes, respondió: “No. Ya está. Ya estamos en Firenze haciendo rock”, manifestando un nuevo horizonte profesional, desligado de la obra. Además, subrayó que la experiencia de la serie ya fue concluyente y que tanto ella como su colega consideran que ya aportaron todo en su momento: “Tanto Lauri Esquivel como yo ya lo dimos todo. Hemos trabajado en muchos países. De hecho, yo sigo a veces cantando la canción de Las Divinas, pero le cambio la letra. Como que también ha ido cambiando todo el panorama social y lo que yo como artista quiero, es conducir hacia otro lado”.

Brenda Asnicar también descartó regresar y destacó su nueva etapa profesional en la música (Video: Almorzando con Juana, Eltrece)

La artista y cantante también hizo referencia a la sintonía que mantiene con su excompañera, lejos de cualquier competencia del pasado: “Con Laurita hablamos mucho, está buenísimo, que ya nunca más nos vamos a ver enfrentadas en un escenario. Nos recompartimos. Estuvimos cantando en Milán, en un show como para 20.000 personas. No me acuerdo la cantidad, pero era un montón, y es lindo”.

La versión teatral de Patito Feo, que baraja nombres como el de Julieta Poggio para renovar los papeles principales, sigue en etapa de desarrollo, sin confirmaciones de sus estrellas del pasado. A su vez, el fenómeno de las adaptaciones y “revivals” de éxitos juveniles exhibe desafíos propios que se pusieron de moda en el último tiempo.