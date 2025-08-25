Teleshow

La reacción de Emilia Attias en vivo cuando le preguntaron por la nueva relación del Turco Naim

La actriz se enteró al aire del romance de su expareja con la cineasta Tamae Garateguy y habló al respecto a más de un año de su separación

Por Martina Cortés

La vida sentimental de Emilia Attias atraviesa un nuevo capítulo. Atrás quedaron los años compartidos con el Turco Naim, con quien formó una de las parejas más queridas del espectáculo argentino y tuvo a su hija Gina, hoy de ocho años. Luego de veinte años juntos y un divorcio difícil, ambos comenzaron a transitar caminos diferentes, siempre unidos por el lazo profundo que los une como padres, pero ya no como pareja. Si bien la actriz se muestra abierta y feliz con su presente y de novia desde hace algunos meses, se sorprendió al saber que su expareja comenzó una nueva relación. Esta reacción quedó al descubierto cuando, durante una entrevista en Implacables (El Nueve), se enteró en vivo de la noticia.

La cronista del programa que conduce Susana Roccasalvo fue directa al consultarle por ese rumor: “Trascendió en los últimos días que tu expareja estaría teniendo una relación con una cineasta, ¿cómo es la relación entre ustedes? ¿Es buen padre con Gina?”. La reacción en el rostro de Emilia mostró sorpresa y, sin dudar, defendió el vínculo: “Él es excelente padre. Lo adoro y lo voy a amar siempre como persona. Tenemos una relación que va mejorando, después de lo que pasó, que pueden imaginarse que no es fácil”.

Lejos de cualquier polémica, la exintegrante de Casi Ángeles se mostró generosa y destacó la importancia de mantener la paz familiar. Sobre el romance del Turco, Attias agregó: “No sabía eso. ¡Ojalá! Ojalá que sea una persona muy feliz. Siempre lo voy a apoyar con todo”. También subrayó: “Tenemos comunicación y somos un equipo familiar desde otro punto de vista”. El eco de sus palabras dejó en evidencia la intención de preservar un buen clima y el esfuerzo consciente para sostener una crianza compartida.

Emilia y el Turco tienen una hija en común, Gina, fruto de su relación

En otro momento de la charla, la actriz se refirió a su presente amoroso con el empresario Guillermo Freire. Aunque se mostró cautelosa sobre los detalles de su nueva pareja y evitó hablar de convivencia, sí reconoció: “No convivimos, tenemos una relación muy hermosa. Paso a paso, conociéndonos. Estoy muy feliz”. Esta relación, que comenzó hace unos meses y continuó al resguardo de los flashes, le devolvió la sonrisa y la motivó a priorizar su bienestar.

Por el lado del Turco, la noticia de un nuevo romance cobró fuerza hace algunas semanas cuando Pepe Ochoa detalló en el programa LAM (América TV) los comienzos de este vínculo sentimental. “Él va con ella hace un mes y pico a un bar. Mismo bar, misma mesa. Él es el famoso, el mundo de ella es el cine”, relató Ochoa, avivando el misterio en el estudio. Según la información del propio panelista, la nueva pareja del humorista sería la directora de cine Tamae Garateguy. Ochoa destacó: “Se conocieron por un proyecto, empezaron a reunirse y él está apostando de nuevo al amor”. La relación habría empezado a tomar forma en reuniones laborales, hasta volverse un vínculo cada vez más próximo.

El panelista no dudó en recordar parte del pasado amoroso del humorista. “Tuvo un desengaño amoroso con una famosa. Él tiene un hijo con su exmujer famosa”, dijo mientras los panelistas buscaban adivinar el nombre. Luego confirmó que el personaje era, justamente, el ex de la actriz.

Pepe Ochoa brindó detalles sobre el nuevo romance que comenzó el Turco Naim a más de un año de su separación de Emilia Attias (LAM - América)

Dos décadas de historia dejaron una huella imborrable en Emilia y Naim. Juntos atravesaron momentos de felicidad y obstáculos, pero siempre mantuvieron como prioridad el bienestar de su hija Gina. En el mundo del espectáculo, su pareja fue referencia de amor duradero y de respeto incluso después de la separación. Hoy, ambos eligen vivir sus nuevas vidas y enfrentar los desafíos con entereza, compañerismo y un objetivo compartido: la felicidad de su hija.

En este presente de nuevas oportunidades, Attias apuesta a mantener la armonía y a celebrar los pasos de su expareja, aun cuando las noticias llegan de modo inesperado. La escena mediática vuelve a ponerlos en el foco, pero los protagonistas buscan cuidar, dentro y fuera de cámara, aquello que los unió por tantos años y que seguirá siendo el lazo más importante: su familia.

