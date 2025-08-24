Jimena Barón compartió la emoción por la primera salida nocturna de Momo: “Mi corazón se hizo una piñata de felicidad”

A corazón abierto, Jimena Barón compartió su orgullo luego de vivir a la primera experiencia de su hijo Momo en una fiesta (Instagram)

El sábado por la noche se vivió un momento especial en la casa de Jimena Barón. La cantante atraviesa un año de grandes cambios desde el nacimiento de su segundo hijo, pero fue Momo, el mayor, fruto de su relación anterior con Daniel Osvaldo, quien esta vez la llenó de emociones. A los once años, el chico dio su primer paso como preadolescente y tuvo su primera fiesta, un hecho que movilizó tanto a su mamá que no pudo evitar compartir cada detalle y reflexión con sus seguidores.

Toda la previa del evento quedó documentada por Jimena en sus redes. Hubo fotos, historias y hasta consejos para ese chico que, poco a poco, deja de ser pequeño y se anima a explorar su propia independencia. “Un bebito muy chiquito y un hijo de 11. Tal vez el chiquito hace parecer más grande al de 11 y viceversa. Momo tuvo su primera fiesta, fue con pantalones y zapatillas mías”, relató la cantante, dejando en claro que la moda familiar todavía tiene peso.

Detrás de esa fachada de madre canchera, la artista se sinceró con sus fans. Dijo que trató de actuar con calma, aunque en realidad lo único que deseaba era que Momo le contara todo y le compartiera sus emociones, aún sin caer en la invasión. “Yo demasiado entusiasmada tratando de ser esa mamá canchera que actúa con total calma, deseando que me cuente y me comparta sus cosas pero sin ser invasiva. Feliz de que crezca, pero algo melancólica…por suerte el otro mientras toma la teta cómo la carta +4 del UNO…tranquila, hay bebé para rato… pienso…pero Momo era bebé hace tan poco…”, expresó en su posteo más honesto.

Con orgullo, la cantante compartió una foto actual de su hijo, quien asistió a su primera fiesta

Las emociones no se detuvieron ahí. En otro párrafo, Barón reconoció el subidón de nostalgia que le genera ver a su hijo mayor crecer. Deseó y a la vez se emocionó por esta nueva etapa: reuniones de viaje de egresados, kiosco, fiesta, y el desafío de cómo ser esa mamá compinche que acompaña sin perder el control. “Deseando y emocionándome con esta nueva etapa de que sea ‘grande’ ya con reuniones de viaje de egresados, kiosco y fiesta, pensando cómo ser una mamá compinche y como no quedarme helada cuando haga cosas de la adolescencia que hicimos todos y que algunas están bien y otras no tanto”, escribió, mostrando que la crianza es un camino de constantes desafíos y aprendizajes.

El posteo tuvo, además, un capítulo importante dedicado a la familia y el cambiante día a día en su hogar. Barón recordó sus tiempos de maternidad en soledad y cómo eso la marcó en su relación con el nene. “Ya no estoy sola y eso en mi caso es un alivio. Fue precioso nuestro vínculo mano a mano y confieso haberme sentido muy empoderada en su momento por estar maternando sola hasta que anhelé mucho mucho un compañero que me ayude. No sé si existe alguna ecuación divina, a veces creo y a veces descreo, pero yo me lo merecía y llegó Matías. Con el tiempo fui ablandándome y descansando y un día necesité ser un poco menos fuerte y vivir rodeada de mi equipo preferido, mi familia”, resumió sobre la nueva etapa junto a su pareja y sus dos hijos.

Jimena junto a Momo cuando era un bebé (Instagram)

El regreso de la fiesta también fue parte del relato y se convirtió en uno de los momentos preferidos del posteo. “Cuando Momo volvió de la joda, Matías (que lo fue a buscar) le compró en un local de comida rápida y yo moría por saber todo pero también sabía que no me iba a dar ni bola. Momo entró a mi cuarto despacio porque Arturo dormía y me susurró: ‘ma, ¿me acompañás a comer y te cuento?’ Y mi corazón se hizo una piñata de felicidad”, compartió, representando con palabras ese instante especial en la dinámica madre-hijo.

El cierre de la noche fue a pura emoción, como resumen de todo lo que significó ese debut de Momo en el mundo adolescente. “Y ahí estuvimos, charlando a la una de la madrugada, mi cerebro en paralelo totalmente emocionado disfrutando cada gota del momento, sabiendo que muy posiblemente me comparta cada vez menos porque va a ser más y más grande y va a hacer su vida,y yo ayer entendí que siempre voy a estar ansiosa esperando que me llame, que me cuente, que me pida, que me necesite y que me vuelva a hacer piñata el corazón”, confesó la artista para sus seguidores, fundiendo nostalgia, orgullo y ternura en una misma declaración.