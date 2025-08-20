Eva Bargiela y Facundo Moyano ya están divorciados: “Estoy contenta que esta etapa tan difícil se haya terminado”

Eva Bargiela habló de su divorcio con Facundo Moyano (Video: América TV)

En el año 2023, Eva Bargiela y Facundo Moyano tomaron la decisión de ponerle fin a su relación luego de varios años en pareja y dos años de matrimonio. Tomaron caminos separados, comenzaron los trámites para el divorcio y la división de bienes pertinente, que llegó a su fin el día miércoles por la mañana.

Eva ya dejó la relación en el pasado y se encuentra viviendo su historia de amor con Gianluca Simeone y a la espera de su primer hijo juntos, por lo que, al aire de Intrusos (América TV) dejó en claro: “Es una etapa terminada y ya está, no tengo mucho más para decir”.

Ante las preguntas de los cronistas presentes, repitió: “Es una etapa totalmente terminada y ahora me tengo que ocupar de lo más importante de mi vida, que es mi bebé y mi familia. Estoy muy contenta de que esta etapa, que ha sido muy difícil para mí, se haya terminado“.

Pocos detalles hay alrededor de la separación de bienes de la pareja, por lo que comenzaron con las preguntas sobre esto y se negó a dar detalles: “No voy a hablar de nada más. No tengo mucho más para agregar“. Con la intención de pasar a un tema más alegre, le preguntaron por su presente amoroso y familiar: ”Estoy muy contenta porque estoy esperando un bebé que llega a una familia con mucho amor, estoy muy contenta con eso y el pasado ya está”.

Facundo Moyano habló de su divorcio con Eva Bargiela (Video: América TV)

Por su parte, Moyano también eligió dar pocos detalles acerca de lo que se vivió puertas adentro en el juzgado: “Primero lo que quiero decir es que acá no hubo una separación escandalosa ni nada por el estilo. Quiero agregar que lo único que dije públicamente, más allá de esto, es que estaba separado. No voy a hablar más del tema, no me interesa hablar de esto, nunca me intereso“.

Acerca de cómo se inició este proceso, el exdiputado nacional, quiso dejar en claro que él no tuvo nada que ver: “Nunca hice ningún tipo de demanda ni nada por el estilo, por lo tanto, estoy acá porque me iniciaron una demanda”.

Continuando con la decisión de no hablar de su vida privada y tan solo referirse a lo que tenga que ver con su trabajo, agregó que él no fue el que hizo el pedido ante la Justicia: “Así que no voy a decir nada más, estamos separados, lo único que hice por mi parte fue presentar la demanda para separarnos, hace dos años, por eso hoy estoy acá. Muchas gracias, es lo único que voy a decir”.

A semanas de ser padres, Eva Bargiela y Gianluca Simeone contaron cómo viven la última etapa del embarazo (Video: El nueve)

Esto le pone, luego de dos años, punto final a la historia que los tenía como protagonistas y pueden pasar a la siguiente etapa con todos los temas legales en orden. En el caso de Bargiela está esperando a su primer hijo, un varón al que llamaran Faustino y se prepara para su llegada al mundo.

“Gianluca, contanos, como papá, ¿cómo te sentís?”, comenzó preguntándole una periodista en Implacables (El Nueve) cuando la pareja se preparaba para ingresar al teatro. Con una sonrisa en su cara, y un tono relajado, el hijo del Cholo Simeone respondió: “Bien, estoy muy contento, muy ansioso”.

Luego, Bargiela relató cómo se sentía en esta instancia de su embarazo y recordó el nombre que eligieron para su hijo: “Me siento muy bien, ya tiene nombre, Faustino”. Con la intención de ahondar más en el tema, la prensa les preguntó: “¿Cómo se están preparando para la llegada del bebé?”. Nuevamente, la influencer tomó la palabra y expresó: “La casa no la adaptamos, pero sí con muchas cosas nuevas, pensando en cunas, cochecitos, pensando en cosas que nunca había pensado”.