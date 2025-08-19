Luck Ra sorprendió en La Voz Argentina contando cuál es su verdadero nombre y su conexión con un prócer de la patria

Luck Ra reveló en La Voz Argentina su verdadero nombre y su vínculo con Manuel Belgrano (Video: La Voz Argentina, Telefe)

En la última emisión de La Voz Argentina (Telefe), Luck Ra compartió en vivo un dato desconocido para la audiencia: su verdadero nombre completo y un vínculo familiar que lo relaciona con uno de los próceres más reconocidos de la historia argentina. Este episodio tuvo lugar durante una conversación con el conductor, Nico Occhiato, y el resto de los miembros del jurado del programa.

La revelación surgió cuando Nico Occhiato lo llamó directamente por su nombre, Facundo. Luck Ra, cuyo nombre artístico es popular en la escena musical argentina, primero aclaró: “Mirá que yo tengo primer nombre también, eh”. Occhiato arriesgó: “Juan”. El artista confirmó, aunque con cierta timidez: “Uh, pero no lo digas al frente de todos”. En ese momento, la conversación avanzó hacia una indagación sobre la extensión total de su identidad: “Vos tenés un nombre largo. ¿Cómo es todo tu nombre?”.

Fue entonces cuando el cantante recitó, casi de corrido, que en su documento aparece como “Juan Facundo Almenara Ordoñez del Corazón de Jesús”, causando sorpresa entre los presentes. Lali Espósito, otra de las coaches, le preguntó incrédula: “¿Me estás jodiendo que te llamás así?”. El cuartetero le respondió que sí, con total naturalidad.

El cantante cordobés sorprendió al público al contar la historia detrás de su nombre completo y su seudónimo artístico

Durante el intercambio, el artista oriundo de la provincia de Córdoba explicó además que su vinculación con la historia argentina no es casual. “Tengo algo que ver con Belgrano”, aseguró el músico frente a sus interlocutores, refiriéndose a Manuel Belgrano, el prócer de nuestro país cuyo nombre completo era Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano, hijo de un italiano que se radicó en Buenos Aires, don Domingo Belgrano Peri, y doña María Josefa González Casero.

La longitud y formalidad de su nombre completo hizo que comiencen las risas y las bromas dentro del estudio de televisión. Lali comentó que parecía el nombre de un “galán de telenovela de los 90”. Cuando el conductor le consultó si debía escribir toda esa extensión en trámites o formularios, Luck Ra respondió: “No, lo pongo cortito”.

De hecho, el propio artista describió cuál es uno de los pocos contextos en los que suele escuchar su nombre completo: “Me gusta más que me llamen Facu. Juan Facundo me hace acordar cuando me retaba mi mamá”. Entre risas, añadió: “Sabés que me mandé un cagadón si mi vieja me llama así, ¿viste?”.

Luck Ra explicó que su relación con la historia argentina proviene de un lazo familiar con el prócer Manuel Belgrano (Archivo DEF)

Previamente, durante otra de las galas de la actual edición de La Voz Argentina, el músico decidió aclarar una de las versiones más habituales respecto a su nombre artístico. Por primera vez, reconoció públicamente que “Luck Ra” no proviene de ningún significado místico ni de referencias egipcias, pese a que en el pasado difundió una historia diferente. Según relató el propio artista, “he chamullado mucho tiempo con que era algo de Egipto, algo egipcio”. La respuesta surgió ante la consulta de la cantante Juliana Gattas, coach del equipo Miranda!, quien indagó sobre el origen real del apodo.

El músico cordobés aclaró que la elección de ese seudónimo obedeció simplemente a una preferencia personal. “La realidad es que me gustaba”, expresó ante las cámaras. Además, reveló la confusión que suele generar su alias: “Mucha gente piensa que me llamo Lucas por eso”, agregó, poniendo fin a las especulaciones y versiones previas sobre la construcción de su identidad artística.

En sus primeras apariciones mediáticas, Luck Ra solía explicar que su apodo derivaba de la palabra inglesa “luck”, que significa “suerte”, y que la segunda parte, “Ra”, hacía alusión al dios egipcio del sol. Según contó reiteradas veces durante los inicios de su carrera, esa combinación representaba para él la unión de conceptos de fortuna y poder.