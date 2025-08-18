Teleshow

El motivo detrás de la ausencia de la China Suárez en la primera temporada de En el Barrio: “Falta menos”

Tras el estreno y el revuelo por no verla en la primera temporada, la actriz compartió imágenes y la cuenta de la serie adelantó detalles del personaje que la tendrá como partícipe de la historia

Martina Cortés

Por Martina Cortés

En medio del furor por la ficción de Sebastián Ortega, la ausencia de la actriz causó revuelo (Instagram)

Desde su estreno, En el Barro revolucionó a la audiencia argentina: en pocos días, se posicionó como uno de los éxitos indiscutidos de la plataforma de Netflix, cosechando elogios y generando conversación en redes. El público se rindió ante el talento de un elenco de primera línea, con figuras como Valentina Zenere y Ana Garibaldi, y celebró rápido la confirmación de una segunda temporada. Pero en medio del entusiasmo, una ausencia inesperada disparó interrogantes y rumores: la China Suárez, quien había sido anunciada hace meses como incorporación estelar a la ficción de Sebastián Ortega, no aparece en los episodios recién lanzados y los seguidores no tardaron en manifestar su inquietud.

A raíz del revuelo y las constantes menciones en redes sociales, la China Suárez decidió dar una señal para calmar las aguas. Compartió un collage elaborado por una fanpage, donde se repasaban distintos momentos de las grabaciones junto al elenco y a los técnicos de la producción junto a la frase: “Falta menos para conocer a Nicole” De ese modo, la actriz confirmó con un gesto sutil que su presencia en la serie está asegurada, aunque de una manera diferente: su participación llegará recién en la segunda temporada de En el barro.

En paralelo, la cuenta oficial de En el Barro alimentó la expectativa de los fans. Publicaron una fotografía de la actriz y le pusieron nombre y rostro a su papel en la trama. “Un poquito de spoiler del personaje de la China Suárez”, propusieron desde el perfil de la serie en redes sociales. Entonces compartieron una imagen donde se ve a la artista, en plena acción, dentro de un auto y rodeada de cámaras durante el rodaje. “Nicole, prostituta vip de clientes millonarios”, así describieron al personaje con el que la exCasi Ángeles llegará a la cárcel y sacudirá la ficción.

El collage que compartió la actriz, adelantando su futura participación en la serie de Sebastián Ortega

El hermetismo es total, y por el momento no trascendieron más detalles sobre la trama que involucrará a la actriz en la nueva tanda de episodios. Sin embargo, la ansiedad se refleja en los seguidores, que llenan de comentarios cada pista o adelanto y esperan con ansias el estreno de la segunda temporada para finalmente verla en acción.

Cabe recordar que, el año pasado, Suárez había mostrado pequeños detalles de su proyecto a través de Instagram, dejando entrever la emoción de sumarse a una producción tan ambiciosa. Sin embargo, cuidó cada movimiento: evitó revelar imágenes en gran detalle y alimentó el misterio hasta ahora. Tras el final del rodaje, el clima de hermandad y satisfacción invadió el set. El elenco y los trabajadores organizaron una fiesta íntima para celebrar el cierre, y en ese marco, por primera vez, se filtró una postal de la actriz en su rol de presidiaria.

La cuenta de En el Barro adelantó detalles del personaje que llevará adelante la actriz

A través de sus historias, la artista compartió varias fotos del evento. En la primera apareció con el cabello oscuro recogido hacia atrás, luciendo una camiseta sin mangas de color celeste y un short azul. Al lado, Camila Peralta, una de las protagonistas, y Federico Robledo, el responsable de peinados de la tira, acompañaban la escena, mientras la actriz sostenía su celular en la mano y esbozaba una sonrisa tranquila.

En otra imagen, el grupo se trasladaba al corazón del set: el interior de una celda con fotos pegadas en la pared, una alfombra sobre el piso y una luz tenue que recordaba el espíritu de la ficción carcelaria. La propia China fue quien tomó la fotografía: el plano deja ver a sus compañeros en clima relajado, pero también revela el detalle de su look. Su rostro dejaba aprecias un cortecito en el labio y un hematoma en el ojo, un indicio de que el personaje no escapará del conflicto tras los barrotes y enfrentará duelos cuerpo a cuerpo con otras internas.

El aspecto de Nicole, el personaje que encarna la China en la ficción
La China compartió algunos detalles de su participación luego de terminar el rodaje (Instagram)

La interacción entre el elenco y el equipo tampoco tardó en hacerse pública. “El equipo y el elenco de tus sueños. Gracias por tanto”, escribió Luli Flores, la vestuarista del spin-off. En ese entonces, la artista reaccionó con emoticones de corazón y de lágrimas, sumando emoción al cierre de una etapa que muchos ya ansían volver a encender en la segunda temporada.

Así, mientras la primera parte de la serie sigue sumando reproducciones y adeptos, el gran desembarco de la China en la serie queda reservado como la carta fuerte del próximo año. Sus fans cuentan los días y en las redes no dejan de especular con la llegada de Nicole, un personaje que promete ser clave en el universo de El Marginal y una nueva prueba del magnetismo que la actriz mantiene intacto con cada desafío.

