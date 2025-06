Miranda! ante un nuevo hito en su carrera: qué los asombró de Tini Stoessel y por qué no se dejan abrumar por el éxito

El Nuevo Hotel Miranda! representó un doble desafío para la banda, componer en medio de una gira y lograr que las canciones se acoplen a su exitoso repertorio (Gustavo Gavotti)

Felices de que se aproxima el invierno y las bajas temperaturas ya tiñen la ciudad de Buenos Aires, Juliana Gattas aparece en la sala con su abrigo nuevo: “Me lo compré hace unos meses, lo veía colgadito en casa y decía: “Ay, cuándo hará frío para este abrigo””. Del otro lado, entre Risas, Ale Sergi le recuerda uno de los últimos shows de Miranda! en el que sufrieron el frío. Aun así, lejos de estas bajas temperaturas, el dúo pop tiene la mente puesta en noviembre, específicamente el 22, día en el que volverán a adueñarse del Estadio Ferro para su segundo show en este recinto. “Ahí va a estar está bien, porque para un concierto al aire libre está lindo calorcito, ahí nos gusta”, comenta el cantante.

Luego del éxito de Hotel Miranda!, álbum que los llevó a vivir la mejor etapa de sus carreras y a girar por todo el mundo, los referentes del pop en argentina celebran su reciente disco: Nuevo Hotel Miranda!. A diferencia del anterior, el nuevo material de la banda está compuesto por canciones totalmente nuevas y cuenta con las colaboraciones de Tini Stoessel, Nicki Nicole, Fito Páez, Kenia OS, Ana Mena, Abraham Mateo, Conociendo Rusia, Vicentico, Leo Rizzi y Young Cister.

Y si bien Ale Sergi y Juli Gattas parecen estar viviendo un sueño hecho realidad, lo cierto es que este álbum es el resultado de meses de esfuerzo. El disco representó un doble desafío: componer repertorio nuevo mientras giraban y lograr que ese repertorio acompañe al disco anterior, que lo compusimos en más de 20 años. Así las cosas, los cantantes dialogaron con Teleshow, repasaron los misterios de su nuevo hotel y revelaron cómo nacieron estos éxitos.

El nuevo álbum de Miranda! apuesta por un sonido retro pop inspirado en los años 80 y 2000, fusionando estilos clásicos y actuales (Gustavo Gavotti)

- ¿Cómo surgió el nuevo concepto de este hotel?

Juli Gattas: - Ahora estamos en una etapa muy divertida, nosotros ya lo escuchamos y ya vimos los videos. A veces filmamos dos o tres videos en poco tiempo para aprovechar y después irnos de gira. Entonces estamos disfrutando del momento en el que la gente conoce los videos, conoce el disco entero, la reacción en vivo, esto de incluir las canciones es una bocanada de entusiasmo para nosotros que veníamos haciendo el mismo show, sumando de a una canción. Ahora son un montón de canciones nuevas. Si bien siempre me entusiasma subir al escenario, cuando nos deja de divertir algo lo cambiamos, no puede suceder que no estemos entretenidos. Somos como una especie de niños con juguete nuevo, por más que conocemos hace un montón todas las canciones, los videos, lo que se viene, hay un entusiasmo muy renovado.

El show en el estadio Ferro promete una combinación de canciones nuevas y clásicos, con arreglos renovados y sorpresas en el setlist (Gustavo Gavotti)

- ¿El disco tiene un sonido inspirado en los 80?

Ale Sergi: - Bastante sí. No hubo un concepto más que el de hacer canciones que pudieran funcionar como singles. Es una colección de singles antes de ser singles, porque como era la segunda parte de Hotel Miranda!, que son todos singles reversionados, acá queríamos hacer de vuelta ese disco de canciones que funcionen por su cuenta. Y después al juntarlas las encontramos bastante coherentes, porque al guiarnos por nuestro instinto fuimos un poco por ese retro pop synth ochentoso que nos encanta. Sentimos que es un estilo muy de los 2000, que es cuando nosotros empezamos a tocar y que de alguna manera hay como un retro ahora y un revival de ese audio.

- ¿Qué surgió del cruce con nuevas generaciones de artistas?

Ale Sergi: - También aprovechamos que trabajamos con productores de generaciones posteriores a la nuestra y revisamos esa música que nosotros tenemos tan escuchada, con oídos nuevos y frescos. Por ejemplo el tema de “Me gusta”, la canción con Tini, es un tema medio EDM (Electronic Dance Music) de los 2000, nosotros teníamos un demo, pero con la inclusión de Tini y de Big One de repente se puso distinta. Nosotros solos no lo hubiéramos hecho así. Y eso es lo que pasa. Tanto los cantantes como los productores tiran lo suyo y le hacen un aporte que sentimos que, sin perder nuestra característica sonora, podemos sumarnos un poco a esa corriente medio retro que está actualmente.

La gira internacional de Miranda! incluye presentaciones en Alemania y Dinamarca, donde la banda conecta con comunidades latinas y fans locales (Gustavo Gavotti)

- ¿Cómo planean el armado del show en Ferro?

Ale Sergi: - Todavía no está definido, pero ya empezamos. Desde este fin de semana empezamos a probar un nuevo setlist que incluye canciones nuevas pero con los clásicos, los cambiamos un poquito de orden. Algunos arreglos cambian, algunos enganchados también. Va cambiando show a show. La onda de las canciones es que la que venga te levante más que la anterior.

- ¿Ya tienen definido su vestuario?

Juliana Gattas: - Hace poquito lo dejamos de usar, pero antes salíamos al escenario con un look de abrigo de piel de leopardo, sin importar la temperatura. Al igual que con la lista de canciones, que vamos sumando, probando y viendo cómo reacciona la gente, también lo hacemos con los vestuarios. Probamos, lo vemos en Instagram al otro día y vemos qué tal se ve. Eso es lo bueno de nunca dejar de tocar, hacemos prueba piloto todo el tiempo.

Miranda! experimenta con vestuarios y escenografía, adaptando su imagen en cada presentación y utilizando las redes sociales para evaluar el impacto visual (Gustavo Gavotti)

- ¿Tendrán invitados en su show?

Ale Sergi: - Nosotros lo armamos como si no hubiera invitados, porque queremos que el show sea efectivo siempre. Más allá de que tengamos o no. En Ferro, seguramente va a haber, porque estamos acá en casa y es la presentación del álbum. Pero cuando nos vamos de gira a otros países o por las provincias, es más difícil. Entonces, nos concentramos en que el show esté bueno sin depender de que vengan otros artistas.

Juli Gattas: - También contamos con el recurso de haber hecho videos con todos los invitados y filmaron especialmente un video para el show en vivo, que también nos apoyamos muchísimo en eso. La gente lo mira un montón. Yo la veo a Tini bailar ahí atrás y a los fans mirándola. Las agendas de todos son una locura y ya tuvimos en cuenta eso.

- En el Ferro anterior lograron que las agendas de casi todos coincidieran...

Ale Sergi: - Lo pusimos en una fecha parecida, obviamente que los vamos a invitar a todos. El año pasado fue el Bailando por un sueño, iban pasando uno atrás del otro. Hay veces que vemos que los fans sacan el celular y no saben si vienen. En el Movistar, a propósito, hicimos un solo invitado por noche, porque en Ferro habían sido tantos, que tampoco queremos acostumbrarnos a eso.

Miranda! celebra el éxito de su gira y álbum, valorando la evolución personal y profesional que los ha llevado a consolidarse en la escena musical (Gustavo Gavotti)

- Dentro de su gira van a visitar Alemania y Dinamarca, ¿cómo llegó su música hasta estos países?

Ale Sergi: - El año pasado hicimos una gira por Europa, que mayormente era por España, pero agregamos conciertos en Ámsterdam, en Copenhague, en Londres, en Berlín, Paris y nos encontramos con un montón de gente, claramente en su 99% latinos, argentinos, colombianos, venezolanos, chilenos y mexicanos, claro. Y un francés solo (risas). Ahora está un poquito más reducida la gira. En Berlín el lugar nos quedó medio chiquito, así que vamos a hacer uno más grande. Era un lugar de 700 personas. Hicimos dos funciones donde nos desmayamos de calor. No sabés lo que era. Así que ahora vamos a uno un poco más grande. Es muy sorprendente irte tan lejos y por más que sean compatriotas o fans latinos, es increíble que te vayan a ver tan lejos. A mí me flasheó muchísimo.

- ¿Cómo está su autoestima ante el éxito de la gira, el álbum, su segundo show en un estadio?

Juli Gattas: - Acomodados, equilibrados.

La gira internacional de Miranda! los lleva a escenarios de Alemania y Dinamarca, donde el público latino y argentino demuestra su apoyo incondicional (Gustavo Gavotti)

Ale Sergi: La autoestima va por otro lado, es como uno se siente con uno mismo. Estamos muy orgullosos de lo que hemos creado y cómo lo seguimos llevando hasta el momento y todo lo que nuestro proyecto ha provocado en nosotros y en toda esta gente que nos ve. Más allá de que nos saluden más o menos fans, sentimos que hicimos algo lindo entre los dos y eso a mí me pone contento. Me siento conforme. Pero la verdad es que también puede haber días que tocás en un lugar con un montonazo de gente y te sentís mal.

- ¿Te has sentido así Ale?

Ale Sergi: - Y sí, pero pienso que eso le puede pasar a cualquier persona. Podés tener un día un poquito más bajo de energía, que por más que todo el mundo te diga: “Bien, bien, bien”. Vos como que no. A mí me pasa.

- Si miran para atrás, ¿costó llegar hasta este momento?

Ale Sergi: - Cuando era más adolescente era mucho más inseguro de mí. Tenía muchísimas más cuestiones que enroscarme en mi cabeza. Ahora no. Uno va creciendo. Pero yo no siento que sea algo especial. Me parece que es la evolución de cada uno. Como que vas haciendo tu vida y con el tiempo le vas dando valor a las cosas que realmente lo tienen y no te volvés loco con cosas que al principio te preocupaban. Te digo una tontería máxima. Antes me amargaba mucho si en un concierto fallaba algo técnicamente. Y no es que ahora me dé lo mismo, pero me di cuenta que eso tampoco me va a cambiar la vida y que el show sale igual y que la gente lo puede entender y que si no, mala suerte, salió mal. Antes a mí me amargaba y ahora realmente no me afecta, es decir, no me encanta que ocurra, pero no me llega a arruinar la semana.

El videoclip con Tini Stoessel destaca la química artística y la admiración mutua entre los integrantes de Miranda! y la estrella pop argentina (Prensa: Sony)

- ¿Cómo fue hacer el videoclip con Tini Stoessel?

Juli Gattas: - El video valió la pena. Tini tiene como una cosa de estrella que yo no me lo imaginaba así, como muy tranquilita, pero una perfo... Lali también. No la conocía tanto y la conocí el día del vídeo y me impactó eso. Su perfo, su estrella, su manera de bailar. Tuve que acordarme que yo también estaba actuando porque me hipnotizó. En la plataforma no nos mareamos, pero era no era muy estable. Estábamos, sobre todo las chicas, con los tacos concentradas y apretando panza para hacer equilibrio. Pero quedó bárbaro.

Ale Sergi: - Es que sí, ella (Tini) tiene una mirada en la cámara muy potente. Yo siento que tenemos mucho en común con Tini y que de alguna manera, por más que sea la primera vez que tocamos juntos ella es la cantante pop argentina por excelencia y nos representa mucho en todo el mundo. Cuando nos vamos de gira vemos que ella toca por todas partes. Es realmente una estrella muy grande y nos acordamos de cuando nosotros tuvimos noticias de ella por primera vez, fue cuando compartimos el Luna Park, un concierto de una radio y venía Violetta. Estaba todo el mundo enloquecido con Violeta.

La colaboración con Tini Stoessel y Big One en el tema 'Me gusta' aporta frescura y un giro EDM al repertorio de Miranda! (Prensa: Sony)

Juli Gattas: Yo misma le pedí, que no lo hice nunca en toda mi vida, una foto con mi hija. Ahí ella o el representante nos invitaron a ver una grabación y la llevé a Juana a ver como grababan un capítulo de Violetta.

Ale Sergi: - Y a partir de ahí la vimos crecer un montón y, no sentimos que tengamos las carreras hermanadas ni mucho menos, pero nos sentimos parte de una tradición pop argentina de la que claramente ella es una de las más grandes representantes y nosotros tenemos un eslabón en esa cadena. Entonces no nos parece raro que cosas que hagamos diferentes y que cada uno piense algo, en algún momento nos podamos conectar.

Juli Gattas: - Y admiramos mucho su carrera, porque es súper joven, y esto de la radio fue hace un montón. Tiene una carrera muy larga. No solo admiramos como cantan los artistas, sino como llevan sus carreras.

Miranda! expresa orgullo por su trayectoria, la evolución personal y profesional, y el impacto positivo de su música en sus seguidores (Gustavo Gavotti)

- Ale, ¿la canción con Fito (Páez) empezó siendo una declaración de amor a tu novia?

Ale Sergi: - Claramente está más que dedicada e inspirada en ella. Surgió hace un par de años, girando por España, yo estaba con la computadora y componía en los ratos libres y me salió. Me acuerdo que tuve dos canciones que le mostré a Juli pegaditas, “Si, me disculpo ahora” que después terminamos grabando con Luck Ra e “Igual a nadie”, que era la canción de Cintia. Y justamente estábamos en Madrid y se las mostré a Didi Gutman (tecladista con el que trabajó en Meteoro). Vamos un rato al estudio a ver qué onda y cuando llegamos me pregunta si tengo algún tema. Le digo: “Sí, justo escribí esta canción”. Ahí nos pusimos a pensar a quién le podríamos ofrecer esta canción. La primera opción fue Fito Páez.

- ¿Cómo fue el contacto con Fito?

Ale Sergi: - Lo contactamos por medio de un amigo en común, mi peluquero. Fue un amor. Le gustó la canción al toque. Yo no podía creer que tuviéramos esto en nuestro disco.

- ¿Tu novia quedó contenta con su canción?

Ale Sergi: - El más contento soy yo que me di un motivo para inspirarme, para escribir algo que me guste y que podamos cantar ahora.