Llega Cítrico, la nueva apuesta política al mundo del streaming

Este jueves desde las 21 arranca la programación del canal que acerca un análisis ácido, información plural y un debate en tiempo real con la participación de reconocidos periodistas

Lucía Consiglieri

Por Lucía Consiglieri

Se viene Cítrico, el nuevo programa de streaming

El mundo del streaming político en Argentina suma a partir de este jueves 14 de agosto una nueva apuesta con el lanzamiento de Cítrico. Se trata del canal que se presenta con el objetivo de renovar las formas de informarse y debatir la actualidad nacional. Bajo el eslogan de “sacarle el ácido jugo a la actualidad argentina”, la programación de la flamante señal fusiona análisis, información, entrevistas y entretenimiento, de la mano de un equipo conformado por periodistas y comunicadores con perfiles diversos y amplia trayectoria en medios tradicionales y digitales.

El staff principal está integrado por Marcela Feudale, referente en medios radiales y televisivos; Tomás Méndez, conocido por su estilo filoso en la cobertura de política y actualidad; Leandro Illia, Analía Argento, Alejandro Pueblas, Marina Abiuso, Leandro Renou, Pablo Lapuente, Agustín Rombolá y Guadalupe Regalzi. Complementan la estructura nombres como Valentina Cuevas, Diego Bernardo y Pablo Pampín, garantizando una dinámica plural en todas las propuestas de la emisora. La señal podrá seguirse vía streaming desde el canal de YouTube, Instagram y X, fomentando así la interacción constante con una audiencia conectada y participativa.

Marcela Feudale se suma al
Marcela Feudale se suma al nuevo canal de streaming político, Cítrico

El inicio está programado para este lunes a las 21 y correrá bajo la conducción de Illia, Regalzi y Fernández con el ciclo Siempre Adelante, un espacio pensado para profundizar en los principales temas políticos y sociales de la semana. Apenas una hora más tarde, a las 22, Méndez y Ruiz tomarán la posta con Sin azúcar, prometiendo un tratamiento crítico a la agenda diaria y una visión sin concesiones de los hechos más relevantes.

Los martes a las 21, El Juego Argento reunirá en conducción a Analía Argento y Lapuente, con un formato donde la actualidad política será abordada en clave de análisis y debate, sosteniendo la interacción y la participación de la audiencia en tiempo real. El miércoles será día de estrenos multiplataforma: Renou lanza el podcast El Experimento, explorando nuevas formas narrativas desde el periodismo político; Alejo Ríos llevará adelante La Runfla; y un espacio dedicado al universo del derecho surgirá bajo la conducción de El Falso Boga y Agustín Gayoso, quienes prometen renovar la conversación sobre las leyes y la justicia con un lenguaje accesible y perspectiva joven.

Todos los programas están pensados
Todos los programas están pensados para discutir la actualidad política (Foto: Instagram)

Para el jueves, la programación incorpora el ámbito educativo superior con Hora Libre, pensado para el público universitario y todos los interesados en la transformación de la educación pública y privada, los desafíos de los estudiantes y la vida universitaria en contexto de cambios sociales y políticos.

El cierre de semana recae en Feudale, quien vuelve con Oíd Mortales, acompañada por Rombolá. El ciclo buscará combinar actualidad, reflexión y entrevistas a referentes de distintos ámbitos, incluyendo cultura, política y sociedad, sumando así una impronta personal a la grilla de la señal.

La ampliación de contenido ya está pautada para septiembre, cuando se sumará un nuevo espacio conducido por Marina Abiuso, periodista y escritora, quien dejará su impronta personal ampliando el alcance y el espectro temático de Cítrico.

Con esta grilla, la nueva señal de streaming apunta a diferenciarse en un mercado cada vez más competitivo. El formato flexible, la integración de redes sociales y la apuesta por temáticas con mirada ácida y celebrando la diversidad profesional de sus conductores y columnistas, constituyen su principal carta de presentación. La innovación estará centrada en el contacto directo con los espectadores, el abordaje en tiempo real de la coyuntura nacional y la posibilidad de apertura a debates plurales, más allá de los límites tradicionales de los medios masivos.

Cítrico inicia así su recorrido con la promesa de ofrecer un espacio de reflexión, análisis y entretenimiento atravesado por la realidad política, dirigido no solo al público habitual del periodismo político, sino también a las nuevas audiencias que encuentran en el consumo digital una vía de acceso directa, ágil y participativa a la información.

