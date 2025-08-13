Teleshow

Wanda Nara mostró el impactante look que usará para la segunda temporada de Love is Blind

La empresaria se encuentra en México para afrontar la conducción del reality junto a Darío Barassi y adelantó su llamativo vestuario

Wanda Nara filtró el look para su debut en Love is blind

En una aparente tregua en medio de su histórico conflicto con Mauro Icardi y con la reciente confirmación de la reconciliación de L-Gante y Tamara Báez, Wanda Nara mira hacia adelante y se enfoca en lo profesional. En el horizonte aparece un desafío de alcance regional, que afronta desde la contención familiar y el saber que para ella no existen imposibles.

Por estos días, la empresaria se encuentra en México, donde lleva a cabo las grabaciones de la segunda temporada de Love is blind junto a Darío Barassi. La versión argentina del reality de parejas tuvo un gran éxito en su debut en Netflix y vuelve a repetir la fórmula con los presentadores argentinos.

A modo de adelanto, Wanda subió un breve video para mostrar el look que utilizará en esta parte del programa. Allí se la ve con un vestido total black ceñido al cuerpo y con un profundo escote, sin mangas y con largos guantes hasta la altura del codo. Como contraste, el rojo de la alfombra y de la decoración del pasillo para contemplar el cuadro.

En sus historias, la empresaria subió una foto y un texto que refleja cómo atraviesa este momento. Enfocada en el trabajo, agradecida por la oportunidad laboral y con el respaldo de sus seres queridos, quienes posibilitan que ella pueda afrontar estos compromisos.

Las primeras horas de Wanda Nara en México

“Nuevamente, Netflix confía en mí para conducir un enorme proyecto y me tocará hacer viajes de tres días. Mientras tanto, en Buenos Aires, mi familia cuida de lo más valioso que tengo”, escribió sobre una foto que llevaba el título “Abuelo - Madrina - Primos”. Allí se veía a su padre Andrés, su hija menor y su hermana Zaira, con sus hijos Malaika y Viggo en una postal de la intimidad familiar.

De esta manera, Wanda ratifica este presente en el que su vida, al menos desde su exposición en las redes, parece haber dado un giro en torno a la preservación de su vida privada. La grabación del programa implica, además, un breve alejamiento de sus cinco hijos, cuyos cuidados quedaron organizados durante los días de trabajo en el exterior.

A su arribo a tierra azteca, Wanda había mostrado los preparativos previos al inicio del rodaje. Compartió imágenes desde su cocina, mientras definía la ropa y el calzado que utilizaría para la jornada. Mate, snacks y otros elementos habituales en su rutina reflejaron la impronta personal que incorpora en cada proyecto, esas cosas que no pueden faltar sin importar el lugar en el que se encuentre.

Uno de los momentos más esperados por sus seguidores fue el reencuentro con su amigo y estilista Kennys Palacios, quien regresó a su círculo tras un período marcado por rumores de distanciamiento. La dinámica entre ambos recuperó el tono cómplice y humorístico, tal como lo reflejaron en historias y publicaciones digitales. “El equipo titular volvió. Estás caro Kennys, más caro que nunca”, bromeó respecto a su asistente, realzando esa complicidad que la distancia no logró aplacar.

El mensaje de Wanda para
El mensaje de Wanda para su familia

Durante los primeros días de grabación se sucedieron anécdotas del detrás de escena, como su espontáneo comentario a la microfonista antes de entrar al set. “No tengo bombachita, es lo único que te quiero avisar, para que no te asustes”. La frase, publicada en sus redes, generó repercusión inmediata y marcó el tono relajado que Wanda imprime a este nuevo ciclo.

Así, con la conducción de Love is Blind, Wanda Nara consolida su presencia en la televisión internacional, apostando a formatos de gran impacto y ampliando su proyección profesional en la región. Este desafío refuerza su determinación ante los cambios personales y destaca su capacidad para sostener una imagen mediática activa y autónoma. Y al mismo tiempo, con el objetivo de dejar de ser noticia por los escándalos y enfocarse en su realización personal y profesional.

