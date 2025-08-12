L-Gante dejó de seguir a Wanda Nara luego de confirmar su reconciliación con Tamara Báez

Tamara, L-Gante y Wanda, la polémica vuelve a estar servida

La relación de L-Gante y Wanda Nara, marcada por especulaciones y episodios de acercamiento y distanciamiento, sumó un nuevo capítulo luego de la reconciliación del cantante con Tamara Báez. Esta noticia de una segunda vuelta al amor llega el día en el que Wanda viajó a México para comenzar con las grabaciones de Love is Blind (Netflix) y después de que Nara y L-Gante compartieran algunos días en Europa por el marco de la gira del cantante de cumbia 420.

En este contexto, Elián optó por dejar de seguir a Wanda Nara en Instagram. Este gesto, lejos de pasar desapercibido entre los seguidores del artista y de la empresaria, abrió el interrogante sobre las condiciones acordadas en la pareja para retomar la relación.

En las imágenes recientes capturadas en las cuentas oficiales de ambos, se observa que Wanda todavía mantiene al cumbiero entre sus seguidores. Sin embargo, al chequear los seguidores de Valenzuela, la empresaria no aparece, lo que confirma este alejamiento digital. Si bien ninguna de las partes realizó declaraciones públicas al respecto hasta el momento, el tiempo y la secuencia de eventos permiten plantear la pregunta sobre si esta acción de desvinculación podría ser un pedido de Tamara como condición para reiniciar su relación.

L-Gante dejó de seguir a Wanda en las redes

Este tipo de decisiones, cada vez más frecuentes en la dinámica de las parejas expuestas al ojo público, tiende a funcionar como señal de corte definitivo con historias anteriores y como mecanismo de resguardo para la nueva etapa sentimental.

La pregunta sobre la intervención de Báez en esta decisión cobra fuerza, considerando el contexto sentimental y el historial de idas y vueltas en los vínculos del cantante. ¿Fue necesario un último adiós digital a Wanda Nara como muestra de compromiso hacia Tamara Báez? Hasta que alguno de los protagonistas decida pronunciarse, la hipótesis queda abierta a interpretaciones, alimentada por el constante escrutinio que rodea a las figuras públicas en el mundo digital.

En el momento en el que la influencer y el músico confirmaron su nueva relación, la conductora de Bake Off Famosos (Telefe) habló de la situación. Tras semanas convulsionadas por cuestiones personales, ante las cámaras de Puro Show(El Trece), dio respuestas sobre su vida amorosa, sus compromisos laborales y la constante batalla con su expareja y padre de sus hijas, Mauro Icardi.

Wanda todavía sigue a L-Gante

La palabra de Wanda se dio en medio de su inminente viaje a México, donde volverá como conductora de la segunda temporada de Love is Blind (Netflix). Ante la llegada de los noteros, la empresaria se refirió a su vínculo con L-Gante y a su presencia junto al músico en la función de teatro de Claudia Valenzuela. “No, en familia no fuimos, somos amigos. En cada entrevista les digo que es mi amigo y tengo muy buena relación. Quizás, en el pasado fue una amistad que, en un momento, se confundió. Funcionamos muy bien como amigos y, a veces, no hay que cambiar los rótulos cuando funciona bien de una manera”, aseguró.

Con el foco mediático puesto en cada movimiento de su vida amorosa, Wanda siguió desglosando cómo siente hoy la relación con el músico. “Estábamos en Mallorca y estaba con mujeres al lado mío. No tengo celos porque yo terminé la relación. Ahora volvió con la expareja, Elián es así. Yo lo felicito, a todas mis parejas les enseñé a priorizar el amor y si están enamorados y bien, me alegró por ellos. Es mejor para mí”, dejó en claro la mediática antes de subir al avión y comenzar una nueva aventura laboral en México de la mano de Darío Barassi y con la compañía de Kennys Palacios, su amigo y estilista.