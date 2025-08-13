Las románticas vacaciones de Emilia Attias y su novio, Guillermo Freire, en Italia

Emilia Attias y Guillermo Freire disfrutan de unas vacaciones románticas en Italia, compartiendo imágenes de paisajes, gastronomía y momentos íntimos en la Costa Amalfitana (Video: Instagram)

Las imágenes de las vacaciones de Emilia Attias y Guillermo Freire en Italia combinan detalles privados, paisajes icónicos y una clara celebración del presente de la pareja. Luego de la separación de la actriz, este álbum difundido por ella misma, muestra desde comidas típicas hasta momentos de relax y trayectos costeros, definiendo su primera gran escapada juntos.

Entre las fotografías, destaca una mesa frente al mar en una terraza sobre el Mediterráneo, con vista a un atardecer que baña de luz las montañas y las aguas de la Costa Amalfitana. Platos de jamón crudo, mozzarella, tomates cherry y aceitunas componen una escena clásica de la gastronomía regional, enmarcada por un mantel amarillo con dibujos de limones. Dos copas de vino blanco y pan completan el ritual. En su repaso de los momentos del viaje, estas imágenes fueron compartidas por la ex Casi Ángeles junto al mensaje: “C’è qualcosa più bella che un’estate in Italia?” (En español: “¿Hay algo más hermoso que un verano en Italia?”), acompañado de corazones y la bandera italiana.

Guillermo Freire, economista y hermano de Andy Freire, acompaña a la actriz en su primera escapada juntos tras su separación, mostrando su bajo perfil y trayectoria profesional

El viaje de la pareja incluye recorridos náuticos, visitas a playas exclusivas y postales de la arquitectura de Positano, con gran repercusión en redes sociales

En otro registro, las sombrillas de rayas naranjas y blancas y las reposeras vacías dominan la playa privada de Arienzo, uno de los balnearios más reconocidos del sur italiano. La foto resalta la disposición perfecta de las instalaciones y, detrás, decenas de turistas de pie y varios barcos anclados cerca de la costa.

El relato se completa con varias imágenes náuticas. En una, Guillermo Freire aparece de espaldas en una embarcación, mientras las piernas de Emilia Attias descansan sobre el borde y el pueblo se recorta contra la montaña. En otra, ambos navegan por el golfo con el mar calmo y casas apiladas en el fondo. La costa, los botes y la arquitectura escalonada dan cuenta de los circuitos elegidos por la pareja en sus días de descanso.

Emilia Attias posó en un balcón blanco frente a las montañas en el sur italiano, combinando moda veraniega y entorno natural

Vista general de la concurrida playa napolitana, con barcos anclados y turistas, uno de los destinos elegidos por la pareja argentina

La moda y la rutina diaria también ocupan un lugar relevante en el álbum. Emilia aparece en diferentes poses, una de ellas en una playa desierta, de bikini blanco y accesorios discretos, apoyada sobre una reposera y a contraluz de las sombrillas de rayas. En otra escena, bajo el sol y con el pelo mojado, encara la cámara desde un primer plano, con los colores característicos de la zona como decorado.

El entorno personal se evidencia en la imagen tomada desde arriba que muestra las piernas de la actriz pisando el piso de baldosas y, frente a ella, un banco con una bandolera marrón con cadena dorada y un pareo amarillo sobre la valija.

La actriz posa en una playa privada de Italia, luciendo un bikini blanco durante un día de descanso junto a Guillermo Freire

Desayuno frente al Mediterráneo con productos locales, en una terraza de la Costa Amalfitana

La arquitectura habitual de la región aparece en varias tomas. Una fotografía desde la playa muestra la postal de Positano, con villas apiladas sobre el acantilado y vegetación autóctona. En el balcón, la intérprete posa con un vestido blanco de textura arrugada y mangas amplias, mirando hacia la cámara y recortada contra el paisaje de colinas y cielos celestes.

El registro de este viaje generó alto impacto en redes sociales y repercusión mediática. El posteo de las fotos superó los 30 mil “me gusta” y motivó más de 100 comentarios, entre mensajes de amigos, seguidores y felicitaciones por el nuevo presente.

Preparativos para un día de playa con el bolso, el pareo y la valija listos en una habitación del hotel

Sombrillas naranjas y blancas organizan el paisaje donde la pareja disfruta de jornadas soleadas cerca del mar italiano

Freire es un economista con un perfil bajo, hermano de Andy Freire, quien fue ministro de Innovación y Tecnología en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante la gestión de Horacio Rodríguez Larreta en 2015. Al igual que su hermano, Guillermo estudió en la Universidad Torcuato Di Tella, donde se graduó como licenciado en Economía Empresarial.

Según su perfil de LinkedIn, Guillermo ha tenido una larga carrera en empresas de renombre como Arcor y Johnson & Johnson, donde ocupó cargos gerenciales. Actualmente, es parte de YPO, una red global de líderes de diversas industrias, y de Stealth Startup, una empresa de tecnología, información e internet. En 2021, Freire se volvió noticia al participar en el lanzamiento de Trocafone, una plataforma de compra y venta de celulares usados con origen en Brasil, respaldada por figuras como su hermano, Santiago Bilinkis y Pablo Simón Casarino.