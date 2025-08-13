Teleshow

La emoción de Cristina, la mamá de Julieta Prandi, tras el fallo de la Justicia: “A seguir adelante”

La madre de la actriz expresó sus sensaciones luego de que Claudio Contardi fuera sentenciado a 19 años de prisión por el Tribunal Oral N°2 de Zárate-Campana por abuso sexual con acceso carnal

Lucía Consiglieri

Por Lucía Consiglieri

La emoción de la mamá de Julieta Prandi tras el fallo de la Justicia (Video: América TV)

Este miércoles al mediodía, Julieta Prandi recibió la noticia de que Claudio Contardi, su expareja y padre de sus dos hijos, fue sentenciado a 19 años de prisión por Tribunal Oral N.º 2 de Zárate-Campana por abuso sexual con acceso carnal. A causa de que llegó tarde, la actriz conoció la sentencia a bordo de su auto, cuando se disponía a entrar al lugar.

En este contexto, Cristina, la mamá de Julieta, dialogó con Sergio Lapegüe y su equipo en Club Social. En un ambiente distendido tras el veredicto, con chistes y sonrisas emergiendo después de años de angustia, la mujer se dirigió al conductor: “Hola, Lape, ¿cómo estás? El co-conductor de Juli en el Martín Fierro. Un gusto que hayan trabajado juntos”. Lapegüe respondió con palabras de afecto referidas a Julieta: “Es una piba divina y buen ser humano. La verdad que te vi, en un momento lo mirabas al abogado con una cara como de paz y la verdad que ahora verte sonreír es como la sonrisa de todas las mamás que han sufrido tanto y que pueden verle el color lindo a la vida. Así que te felicito y te abrazamos desde acá”.

Cristina, notoriamente conmovida, no tuvo más que palabras de felicidad por el resultado del juicio: “La verdad que no lo puedo creer. Al fin se hizo justicia. Yo soy muy creyente y sé que mi Jesusito iba a estar con nosotros, así que gracias a Dios todo salió bárbaro. Ahora, a seguir adelante, a disfrutar de Juli, de los nenes, pobrecitos”. Y sumó: “Es un proceso terminado y ahora a disfrutar a nuestra hija y a nuestros nietos”.

El abrazo y emoción de
El abrazo y emoción de los papás de Julieta Prandi al escuchar el veredicto (Fotografía: Jaime Olivos)

Consultada acerca de su reacción al escuchar la condena de 19 años, Cristina relató: “No lo podía creer. No lo pude ver la cara de él, porque en ese momento fue tanta emoción que nos abrazamos, nos besamos con mi marido y no lo podíamos creer. Nos abrazaron las abogadas de Fernando y fue un momento tan emotivo de unión que no lo vimos a este hombre. No valía la pena”.

Mauro Zeta, periodista del ciclo, la abordó sobre el vínculo familiar, le consultó por el tiempo que estuvieron separados a causa de Contardi y con el dolor de una madre que no pudo ver a su hija por cinco años, dijo: “Tuvimos cinco años incomunicadas con Julieta. No sabíamos que ella vivía en un country. La verdad que nuestra versión era: ‘Bueno, Julieta se olvidó de nosotros, no nos quiere’. Lo pasamos muy mal. Y Julieta, a todo esto pensando: ‘Mis papás no nos buscan’. Pero nosotros no sabíamos, no teníamos idea de dónde vivía ni nada. Fue como un secuestro”.

Y para cerrar: “Después de cinco años, tantos rezos, después de un viaje a Zaragoza que hicimos con la Iglesia de Nuestra Señora del Pilar, donde pedí tanto por Julieta, que parece mentira que a los dos días me llamó. Así que gracias a Jesús, a la Virgencita de Pilar y a todos los que nos apoyaron. Al fin se hizo Justicia”.

El momento en el que
El momento en el que Julieta abrazó a su madre en el Tribunal (Fotografía: Jaime Olivos)

En medio de la tensión y luego de una descompensación en plena sala, Julieta salió a enfrentar a los medios. Los ojos enrojecidos, la voz aún quebrada. “Lo primero que les quiero decir es gracias. Siento que la Justicia finalmente escuchó, no solo a mí, sino a una sociedad que estuvo de este lado, les agradezco por la difusión a los medios, en nombre de todas las víctimas de violencia de género y abuso”, fueron sus palabras, dirigidas a la prensa y a quienes la acompañaron durante el proceso.

La emoción invadía el aire entre el ramillete de micrófonos y el bullicio de voces: “Yo siento que hoy empiezo a vivir. Esta es la segunda etapa de mi vida en la que puedo elegir y ser feliz. Hay un antes y un después, empezar a vivir, salir a la calle y no ver un auto sospechoso, si alguien apareció a buscar a mis hijos". Respecto a los niños, contó cómo atraviesan este proceso: “Ellos están en crisis, el más grande está cayendo y entendiendo la gravedad de los hechos”, describió la actriz, sin evadir la angustia que aún atraviesa su familia.

