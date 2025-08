L-Gante volvió al país tras su gira europea y habló de su encuentro con Wanda Nara: “Ni yo sé la relación que tenemos”

Luego de disfrutar de sus días en Ibiza, L-Gante respondió las consultas de la prensa sobre Wanda Nara y su conflicto con Tamara Báez (Puro Show – El Trece)

Recién llegado de Ibiza luego de disfrutar de días de verano y compromisos laborales, L-Gante enfrentó las cámaras en el aeropuerto Ezeiza y se mostró dispuesto a hablar de todo. En medio del revuelo por su encuentro con Wanda Nara, el conflicto por la cuota alimentaria de su hija y rumores de una nueva conquista, se sinceró ante Puro Show (El Trece) y contó todo.

“Se habló mucho al respecto de este viaje, ¿con quién estuviste? ¿Estuvo Wanda allá presente?”, le preguntó el notero. “Sí”, respondió él, escueto al principio. Luego amplió sobre su vínculo con la mediática: “Nos llevamos bien. Y eso es la mayoría en la relación: que estamos bien y nos entendemos”. Ante la insistencia sobre si eran amigos con derechos, fue tajante: “No, no, porque sabemos separar. En el momento que fuimos ahí, lo más cercano a una pareja. Y no seguimos así, por algo fue. Así que ahora cada uno hace lo suyo, ella hace lo suyo, yo lo mío, y nos respetamos”.

En esa misma línea, aclaró que aunque iban a ir juntos al mismo destino, Wanda decidió quedarse: “Íbamos a ir a Ibiza, pero bueno, ella se quiso quedar haciendo unas cosas en su casa y yo fui solo con los managers”. También fue consultado por la versión de que la empresaria haría una publicidad de maní, respondió entre risas: “¿Cómo sería esa propaganda?”.Y tras la broma de “manipulable por Icardi”, dijo serio: “Ya sé, pero eso igual no se lo deseo a nadie. No sé quién habrá sido todo eso, pero qué feo”.

El músico y la empresaria se encontraron algunos días en Europa (Instagram)

Sobre la situación legal, L-Gante no esquivó la consulta por el embargo de su limusina o su BMW. “Sí, estuve viendo antes de subirme al avión. Pero qué sé yo... No creo. No por ahora”, dijo. El tema más tenso giró en torno a las cuotas alimentarias de Jamaica, su hija con Tamara Báez. “Se habla mucho, ahora en este momento te puedo mostrar que todas las cuotas las tengo al día. Quizás lo que buscan es un aumento, pero yo también estoy a disposición si lo conceden”, aclaró mientras sacaba el celular. Cuando el periodista mencionó que antes la cuota era menor a un millón y ahora se hablaba de cinco mensuales, el artista retrucó: “Viste lo que se dice, pero hasta que el juez no lo dicte...”.

Acto seguido, comenzó a mostrar los comprobantes: “Estas son todas las veces que mi mánager me pasa de que está todo pago. Mirá, por ejemplo: Tamara Abril Báez. Elías Valenzuela. Ese otro que lo pasamos a mi mamá. Son todos los pagos al mes.” Y se sinceró sobre cómo vive esta exposición: “Esto se estira, y para mí también es un dolor de hue... que la hagan tan larga porque el que mencionan todo el tiempo es a mí. Y ante la duda, la gente genera repercusión. Yo estoy tranquilo, me reúno con los abogados y estoy a disposición de lo que dice el juez. No tan solo por algo de la manutención de mi hija, sino porque yo estoy con una causa en suspenso abierta y tampoco puedo hacer nada mal, las tengo que hacer bien. Si las hiciera mal, no estaría llegando de esta gira de Europa que me fui un mes entero”.

L-Gante llegó acompañado de una joven que llamó la atención de la prensa (Instagram)

Para cerrar, el periodista le preguntó si era cierto que no podría salir más del país: “Yo tampoco. Pero bueno, lo veremos ahora en el próximo intento. Falta que Tamara se reúna y hable un poco más de cerca con su abogado”. Y fue en ese momento cuando disparó sin filtro contra el letrado de su expareja: “Un cabeza hueca el señor Merlo, con las peticiones que hace y a la misma vez queriéndome prohibir salir a trabajar ¡Un cabeza de termo!”.

Finalmente, confirmó que en menos de un mes podría tener que volver a viajar y reafirmó su postura: está dispuesto a cumplir con lo que decida la justicia, pero molesto con el manejo legal del caso. “Yo doy la cara. Estoy tranquilo. Todo esto se tiene que resolver con la justicia, pero mientras tanto, sigo trabajando”, concluyó.

El músico evitó dar a conocer la identidad de su acompañante (Instagram)

Otro tema que llamó la atención ante su llegada es que el músico no llegó solo con su equipo, sino también en compañía de una joven. Si bien la muchacha no fue mencionada durante la entrevista, la cuenta de Gossipeame, manejada por Marcia Frisciotti, le consultó si se trataba de la cantante Lu Veiga, a lo que él fue contundente: “Nada que ver. Ella ni está acá”.

De esa manera, el artista busca salir del foco de las polémicas. En medio de una movida carrera artística, dejó en claro que está dispuesto a hablar y, si es necesario, a mostrar pruebas ante cualquier rumor en el que se lo vincule.