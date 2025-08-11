La tristeza de Pablo Lescano después de la tragedia en su show: “La vida es lo más valioso que tenemos”

La tristeza de Pablo Lescano después de la tragedia en su show: “Bogotá, me rompiste el corazón”

La euforia por la presentación de Damas Gratis en Bogotá, Colombia viró en tragedia. Un muerto y cinco heridos tuvo la previa a su show que obligó a que el recital de la banda de Pablo Lescano tenga que ser suspendido. A través de sus redes, se lamentó por lo sucedido y le envió sus condolencias a los seres queridos del hombre fallecido.

“Nos hacemos problema por cualquier cosa que tiene solución, cuando lo importante en esta vida es la vida misma, es lo más valioso que tenemos y hay que cuidarla porque lo único que no tiene solución es perderla. Nada, absolutamente nada, está por encima de la vida”, expresó el cantante desde Instagram en una reflexión pública tras los graves incidentes que ocurrieron en las inmediaciones del Movistar Arena de Bogotá, en donde se iba a presentar el grupo.

El cantante, afectado, dirigió sus palabras a los allegados de Sergio Blanco, el joven de 29 años que falleció: “A la familia y seres queridos de la víctima fallecida en las inmediaciones del evento de este 6 de agosto en Bogotá, Colombia, les enviamos nuestras condolencias”. Con este mensaje, el líder de la banda de cumbia buscó subrayar la gravedad de lo sucedido y la necesidad de evitar que hechos similares se repitan.

También a través de sus historias de Instagram, Pablito manifestó su dolor con un mensaje breve: “Chau Bogotá Colombia, me rompiste el corazón. Muy triste por todo lo sucedido”, escribió, acompañado por un emoji de un corazón roto y los mensajes de los fanáticos lamentando no haber podido disfrutar de su ídolo. Días después, el músico profundizó en su postura, insistiendo en que la violencia no tiene cabida en la música y que hechos como el ocurrido en Bogotá deben servir de aprendizaje para todos los involucrados. “Espero que esto que sucedió nos deje una enseñanza. ¡Este tipo de comportamientos violentos que no representan la música no puede volver a pasar!”, concluyó el intérprete.

La tragedia se desencadenó antes del concierto de Damas Gratis, que terminó abruptamente tras una serie de violentos disturbios tanto dentro como fuera del recinto. Según confirmó el alcalde de la ciudad, Carlos Fernando Galán, una persona perdió la vida en las afueras del estadio, presuntamente atropellada por un vehículo, mientras que en el interior se registraron enfrentamientos que dejaron al menos cinco heridos con armas blancas, quienes debieron ser trasladados a distintos hospitales. La Policía Metropolitana de Bogotá detalló en un comunicado que la logística y la seguridad del evento se vieron completamente superadas por el comportamiento agresivo de algunos asistentes.

La situación se tornó caótica minutos antes del inicio del espectáculo. Cientos de personas forzaron las puertas del estadio, ingresaron entre empujones y desataron una serie de peleas que rápidamente escalaron a una batalla campal. Testigos y videos difundidos en redes sociales mostraron golpes de puño, lanzamiento de objetos y enfrentamientos cuerpo a cuerpo en el centro del campo, lo que obligó a los organizadores a cancelar el recital antes de que comenzara. La decisión de suspender el evento se tomó “por motivos de seguridad” y con el objetivo de “proteger a los asistentes y colaboradores”, según informaron los responsables, quienes también dispusieron la evacuación total del estadio para resguardar la integridad de los presentes.

Los medios locales atribuyeron el origen de los disturbios a un enfrentamiento entre hinchas de Millonarios e Independiente Santa Fe, los dos clubes de fútbol más populares de la ciudad, quienes habrían iniciado una pelea que derivó en agresiones físicas. El alcalde Galán enfatizó la necesidad de investigar a fondo lo ocurrido y advirtió: “Este tipo de violencias no puede ser pasado por alto, ni aceptado como normal”.