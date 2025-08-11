La escandalosa pelea de La Gata Noelia con Emma Vich de Gran Hermano, en medio de acusaciones de robo: “Me arruinaste”

La Gata Noelia denunció a Emma Vich por retención de muebles y destrato en vivo (Video: Infama, América TV)

Entre acusaciones, reproches y reclamos no saldados, La Gata Noelia y Emma Vich protagonizaron una intensa confrontación en vivo. El escándalo, que se originó en una denuncia de la cantante sobre la retención de sus muebles por parte de la madre del exparticipante de Gran Hermano, escaló hasta alcanzar visibilidad con la explosión del conflicto en vivo durante el ciclo Infama (América TV).

El conflicto entre ambos, que en otros tiempos fueron muy amigos, tiene sus raíces en una serie de desacuerdos personales y financieros ligados a la mudanza de la Gata Noelia en el año 2023. La artista relató que, en ese momento de necesidad y sin un lugar donde dejar sus pertenencias, recurrió “a la madre de Emma Vich para que se los guarde” en su vivienda. Según relató, la madre del joven accedió a hacerlo bajo una condición: que la cantante abonara mensualmente el costo de la alarma de la vivienda. “Ella propuso cobrarme lo que le salía de la alarma de la casa. Emmanuel hizo de intermediario”, explicó.

Sin embargo, el tiempo pasó y la relación se deterioró. El regreso de Emma Vich del reality show de Telefe marcó un punto de inflexión. “Cuando sale él de la casa, no fue el mismo. Cuando salió de Gran Hermano, lo vi una vez y me destrató totalmente”, denunció la artista en plena transmisión televisiva. La tensión se incrementó cuando declaró que había sido engañada tras una promesa fallida de devolución de sus pertenencias. “Me llamaron para decirme que me los devolvían el sábado y me dejaron esperando con un camión, pero nunca se comunicaron”, narró.

El conflicto entre la cantante y el ex Gran Hermano surgió tras desacuerdos personales y financieros

La pelea en el piso de Infama escaló a niveles de alta exposición. El subcampeón de GH, al responder a la denuncia, se manifestó indignado y rechazó de plano las acusaciones: “¿Yo tengo los muebles? Esa es una denuncia injuriosa”, replicó. En ese intercambio, Noelia fue más allá, confrontándolo directamente y sumando nuevas acusaciones: “Me robaste como les robaste a tus clientas en el sur. Te compraste una casa…”, lanzó.

El estilista no tardó en defenderse. “No seas envidiosa, mi casa me la compré trabajando desde los 17 años, parado en una peluquería”, retrucó y luego ironizó la situación cuestionando los intereses de su antigua amiga: “¿Qué pasa, mi amor? ¿Querés cámara?”.

La cantante no se quedó atrás y aseguró que tomaría medidas judiciales, marcando el tono de la disputa. “No me interesa hacer prensa porque yo no hice ningún casting. Mañana le pongo un abogado y se va a tener que presentar a declarar porque me robó toda mi casa”, aseguró.

Además, sugirió que tenía información comprometedora sobre Emma: “Se te viene dura con todo lo que tengo guardado de vos”, advirtió, a lo que él replicó: “¿Eso es una amenaza? Decí todo así te podemos hacer las acciones legales que se tengan que hacer”. Noelia continuó con su reclamo: “Me dijiste que me ibas a arruinar la carrera, pero me arruinaste la vida. Devolveme mis muebles... Vos le dijiste a tu mamá que no me los devuelva”.

La artista afirma que fue engañada con una promesa incumplida de devolución de sus muebles

En su defensa, Emmanuel ofreció su versión sobre la razón del conflicto. Sostuvo ante cámaras que no mantiene un vínculo estrecho con su madre, pero que se vio obligado a consultarla tras la denuncia. “Mi vieja me dijo que no le va a devolver nada hasta que ella no pague los meses que debe de guardado. Pagó una sola vez, le debe un año y medio”, detalló, señalando a la deuda como el obstáculo que impide la devolución.

Frente al cruce de acusaciones, la posibilidad de un acuerdo entre ambas partes se diluyó. Lo cierto es que la relación se quebró, los muebles siguen en disputa y el escándalo, lejos de frenarse, suma capítulos.