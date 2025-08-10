La tajante respuesta de la China Suárez a sus haters, inspirada en una canción de Taylor Swift

En medio de su mudanza a Turquía y el comienzo de su nueva vida junto a Mauro Icardi, la China Suárez busca dejar atrás los conflictos mediáticos. Sin embargo, cansada de las críticas que recibe vía redes sociales, este sábado, la actriz decidió tomar su celular y responderle a sus haters con un sutil mensaje.

A través de su storys, la actriz se dirigió a sus casi ocho millones de seguidores en Instagram al difundir un video editado por la cuenta de fans @chinitasunflower. Si bien el clip solo resumía su carrera artística, el material estaba acompañado por la canción “The Man”, de Taylor Swift. El tema, que ocupa un lugar central en el disco Lover, ha sido interpretada internacionalmente como una crítica directa al sistema patriarcal.

El single aborda la percepción y el trato desigual que reciben las mujeres frente a los hombres en distintos ámbitos, usando preguntas retóricas sobre cómo serían juzgadas las acciones de la cantante si fuera hombre, y señalando los dobles estándares que predominan en la sociedad.

El video que compartió recientemente la China Suárez en sus historias fue publicado en 2013 (Instagram)

La canción incluye frases como “Estoy cansada de que vengan por mí otra vez”, reflejando el agotamiento acumulado frente a las críticas y cuestionamientos constantes que suelen recibir las mujeres públicas. También contiene la línea “Ellos dirían que me esforcé, me puse a trabajar. No me juzgarían ni se preguntarían cuánto de esto merezco. Lo que llevaba puesto, si era grosero. Podría ser separado de mis buenas ideas y actos de poder”. Estas palabras constituyen una reflexión explícita sobre los juicios de valor que enfrentan las mujeres respecto a su desempeño profesional, su aspecto y su capacidad para ejercer poder o tomar decisiones.

El material había sido originalmente publicado el 13 de mayo de 2023, pero la actriz decidió compartirlo en la actualidad, dándole nueva visibilidad en su perfil. El video recopila diversos momentos de la artista, mostrando distintas facetas de su vida y carrera ante la mirada de sus seguidores.

La difusión del clip, además, se destaca por su elección de no crear un nuevo contenido sino dar un lugar central a lo que su comunidad de seguidores edita y comparte sobre ella, mostrando así una relación activa con sus fans y permitiendo que su imagen sea interpretada y amplificada a través de la mirada del público.

La China Suárez fue criticada por una seguidora por utilizar el tradicional velo islámico, el hiyab, en su paseo por Estambul

La respuesta de Suárez forma parte de un cambio de actitud que la actriz está tomando. En esa misma línea, una semana atrás, la influencer decidió cruzar a una seguidora que la criticó por sacarse fotos utilizando un tradicional velo islámico, el hiyab, en su paseo por Estambul.

“Quedás tan ridícula con eso”, le dejó una seguidora en sus redes, lo que provocó una firme respuesta de la ex Casi Ángeles. “Marisol, acá para entrar a lugares religiosos obligatoriamente tenés que ponerte el hiyab. No es una moda, es respetar otras culturas y religiones”, le respondió la China, aclarando que no se trataba simplemente de una prenda de moda.

Entre las fotos que la actriz expuso en sus redes, aparecen sus hijos maravillados por los deslumbrantes edificios de la ciudad, sus calles y toda la belleza del lugar. Además, compartió una tierna carta que Magnolia escribió en español y en turco para el Ratón Pérez: “Hola, ratón. Perdí mi diente no sé dónde está, le doy un poco de ropa así. No pasa ni frío ni calor, con amor. Magnolia”.

En ese recorrido, la actriz y sus hijos no se perdieron el Bazar de las Especias (Mısır Çarşısı), uno de los mercados más tradicionales de la ciudad, que se destaca por la arquitectura otomana y uno de los más distinguidos para quienes aprecian la gastronomía internacional.