Tamara Báez, la ex de L-Gante, desde Punta Cana: “¿No pueden ver una familia feliz y una mina con kilos de más?”

Las vacaciones de Tamara Báez con su novio y su hija en Punta Cana (Video: Instagram)

Luego de que L-Gante fue declarado deudor alimentario por la Justicia, medida que llegó mientras realiza una gira por Europa que sirvió para reencontrarse con Wanda Nara, su exnovia, Tamara Báez, armó las valijas con destino a Punta Cana. Al destino viajó acompañada de su hija, Jamaica, y de su novio, Thiago Martínez.

La influencer compartió postales previas al viaje en donde aparecen posando con sus equipajes, tomando algo de un local del aeropuerto y con los papeles que debían presentar para abordar su vuelo. Más tarde, la expareja del cantante de RKT apareció en fotos disfrutando de las playas de República Dominicana.

En las publicaciones que subió a sus redes, aparece con su novio y su nena posando con unos guacamayos, en malla, y a los besos con su pareja. Sin embargo, algunos comentarios de sus detractores sirvieron para que salga al cruce. “¿No pueden ver feliz a una familia? ¿No pueden ver a una mina con unos kilos de más? ¿No pueden vernos de vacaciones? ¿Qué les pasa? No tienen vida. Dejen de criticar al otro que capaz un día la pasan así como nosotros”, lanzó.

Los desagradables comentarios sobre su cuerpo y la acusación de que su expareja costeaba sus vacaciones fueron suficientes para que Tamara exprese todo su enojo. “¡Qué bueno que con la plata de Elián le puedas pagar el viaje a tu novio!”, fue uno de los mensajes que repudió.

“Les saco sus dudas, pedazo de machos asquerosos comentando todas mis fotos. Se creen que una tiene que estar como una modelo. Se creen que una vive de la plata del ex. Superen, yo ya lo hice. ¿Por qué ustedes no? Con la plata que él le pasa a mi hija ni locos nos vamos de vacaciones. Dejen vivir”, comenzó diciendo, en la misma red social.

Incluso fue más allá. “Con mi novio pagamos mitad y mitad todo. Gastos de la casa y la buena vida de todo. Se pueden ir todos a la mierd…, eso es es lo que son. Unas ganas de ir al Caribe les di, ¿no? Infelices”, concluyó

“Por muchos viajes más”, escribió la influencer en uno de sus posteos, mientras lucía unas trenzas que se hizo en su larga cabellera, las salidas nocturnas que tuvieron, el hotel cinco estrellas en el que se alojaron y todos los detalles de un viaje muy deseado. “Las mejores vacaciones estamos pasando”, expresó.

Hace dos semanas, Tamara Báez se había referido a la deuda que tiene su expareja por la cuota alimentaria de su hija. “Nunca dije que me pasan millones ni que no llego a fin de mes. Gracias a Dios llegamos a fin de mes y no me pasa ni un millón. No llega ni siquiera al millón lo que me pasa a mí. Y yo no pido, yo no lloro”, señaló, cuando una seguidora le preguntó sobre las versiones que circulaban en diversos medios.

Desde sus redes, Báez cuestionó a quienes aseguraban montos muy superiores a su prestación mensual y negó rotundamente que el cantante cubriera todos sus gastos: “Me da mucha bronca. Que sigan diciendo que vivo de él, que me mantiene él, a mi novio también. ¿De dónde sacan esas boludeces? ¿Cómo me va a mantener mi ex si cuando era mi novio tampoco me mantenía? Dios, Dios".

A su vez, la influencer subrayó la distancia que busca mantener respecto a su ex, tanto emocional como en términos públicos: “Yo ya no quiero publicar nada sobre él, pero me molesta mucho que salgan estas noticias porque yo las tengo que aclarar. No tengo que dejar que la gente me ataque tanto en esas publicaciones”. Este mensaje estuvo dirigido a los rumores que, recurrentemente, la asocian al artista y le atribuyen intenciones relacionadas con el interés económico.