Teleshow

Luego de estar preso por un homicidio, el músico “Pity” Álvarez realizará un recital en el estadio de Vélez

El show se realizará el 5 de diciembre. El cantante nunca fue juzgado por el crimen del que se lo acusa porque los jueces consideraron que no estaba en condiciones psíquicas de enfrentar el debate

Sebastián Volterri

Por Sebastián Volterri

Guardar
Pity Alvarez anunció un show en Vélez

Christian “Pity” Álvarez anunció oficialmente su regreso a los escenarios luego de un período de siete años sin presentaciones en vivo. El exlíder de las míticas bandas Viejas Locas e Intoxicados informó en sus redes sociales que dará un show el próximo 5 de diciembre en el estadio de Vélez Sarsfield.

Voy a decirles oficialmente que vamos a estar el 5 de diciembre en el estadio Vélez, y que antes de eso vamos a grabar. Ya lo tenemos grabado. Estamos terminando el video. Bueno, esas son las noticias, que vamos a estar el 5 de diciembre en Vélez y que antes de eso vamos a presentar un tema muy lindo que grabamos y espero que lo disfruten, ¿sí? Por ahora les cuento esto. Muchas gracias por el aguante”, aseguró Álvarez en un video publicado en su cuenta de Instagram.

Pity Álvarez con Luis Ortega
Pity Álvarez con Luis Ortega tras grabar un video con Daniel Melingo (Fuente)

El artista regresa a la música luego de una prolongada ausencia de la vida pública a causa de problemas judiciales y de salud. En julio de 2018, Álvarez fue detenido y procesado por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz (36), tras un enfrentamiento registrado en el complejo de edificios del barrio Samoré, en Villa Lugano, al sur de la ciudad de Buenos Aires, donde ambos residían.

En 2022, la Justicia le otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria luego de recibir un informe del Cuerpo Médico Forense que indicaba que las facultades mentales del músico no se encuadraban dentro de “los parámetros considerados normales”.

Y en febrero de 2023, cuando estaba previsto que comenzara el juicio oral y público, el fiscal del caso pidió la suspensión del proceso por el presunto deterioro de su salud. El Tribunal Oral y Correccional N° 29 aceptó el pedido y ordenó además que le quitaran la tobillera electrónica. También dio intervención a la justicia civil que supervisara la evolución de su cuadro de salud mental.

En consecuencia, Álvarez estuvo detenido en la cárcel de Ezeiza 2 años y nueve meses, gozó luego del beneficio de la prisión domiciliaria y hoy ostenta una libertad plena, sin indicios de que vaya a ser juzgado por el grave crimen del que se lo acusa.

El anuncio que realizó “Pity” este viernes confirma que para la Justicia el acusado no se encuentra en condiciones de enfrentar un juicio, pero sí de hacer música y cantar para 50 mil personas.

"Pesar", tango de Daniel Melingo cantado por Pity Álvarez

Durante el tiempo que estuvo fuera de los escenarios, el artista se mantuvo vinculado a actividades musicales dentro de salas de ensayo y estudios de grabación, involucrándose en proyectos que sirvieron de preparación para su vuelta al ámbito público y a los espectáculos en vivo.

El último show de Álvarez fue una accidentada presentación en la provincia de Tucumán que terminó en un escándalo. El 7 de abril de 2018, el músico debía actuar en el Club Argentinos del Norte bajo una nueva refundación de Viejas Locas, que volvía a las tablas después de dos años. Las demoras del show enardecieron a las 8 mil personas que lo aguardaban en el predio, y con su posterior cancelación la situación se desmadró.

En su comunicación a través de Instagram de este viernes, el showman manifestó su agradecimiento a las personas y comunidades de seguidores que continuaron difundiendo información sobre su carrera durante este tiempo. Además del anuncio del concierto en Vélez, el músico anticipó el lanzamiento de un tema inédito y la publicación del video correspondiente, completando así su regreso al entorno musical y reafirmando el vínculo con su público.

A fines del 2024 se estrenó su versión -con su correspondiente videoclip- de “Pesar”, un tango de Daniel Melingo que el exintegrante de Los Abuelos de la Nada había registrado en su álbum solista Tangos Bajos (1998).

Temas Relacionados

Pity ÁlvarezÚltimas Noticias

Últimas Noticias

Las postales de Cande Vetrano junto a Andrés Gil y su hijo en Nueva York: “Cerrando los 33 años”

La pareja viajó junto a su hijo Pino a la Gran Manzana para celebrar el cumpleaños de la actriz. Sus fotos

Las postales de Cande Vetrano

Julieta Prandi se descompensó al finalizar la última audiencia del juicio a su exmarido por violación

La modelo tuvo que recibir asistencia médica en una jornada muy tensa en el Tribunal N.°2 de Campana. El miércoles se conocerá el veredicto

Julieta Prandi se descompensó al

Ana Paula Dutil, la ex de Emanuel Ortega, respaldó a Julieta Prandi en medio del juicio: “Somos familia”

La modelo se solidarizó públicamente con la actual pareja del padre de sus hijos, quien acusó al empresario de violación

Ana Paula Dutil, la ex

Marcos Ginocchio recibió su diploma de abogado: a quién se lo dedicó y los saludos de los ex Gran Hermano

El ganador de la edición 2022/23 del reality sigue alejado de los focos mediáticos y culminó una de sus grandes metas personales

Marcos Ginocchio recibió su diploma

La reacción del padre de Julieta Prandi al mirar a la cara a Claudio Contardi: “Lo único que merece es desprecio”

Eduardo acompañó a su hija en el tribunal de Campana, donde se lleva a cabo el juicio contra su exmarido por violación

La reacción del padre de
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cuáles fueron los resultados de

Cuáles fueron los resultados de los médicos que no aprobaron el segundo examen de residencias

Milei grabará la cadena nacional con un mensaje sobre los vetos orientado a “amurallar el déficit cero y la política monetaria”

Caso del cadáver en Coghlan: qué dijo el principal sospechoso al enterarse del hallazgo de los huesos en su casa

El Gobierno reiteró que no habrá modificaciones en el régimen cambiario después de las elecciones

Lanzaron un concurso para erigir un monumento al creador de Bitcoin en Buenos Aires: de cuánto es el premio

INFOBAE AMÉRICA
Alemania suspendió las exportaciones militares

Alemania suspendió las exportaciones militares a Israel: Netanyahu criticó la medida de Merz

Un empresario asumió como nuevo presidente del gobierno de transición en Haití

La Unión Europea aprobó un cuarto desembolso de ayuda financiera a Ucrania por más de 3.200 millones de euros

Montecristo para todos: una versión breve para leer y otra para escuchar, gratis

El Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá de urgencia el sábado tras el anuncio de Israel sobre la ofensiva en Gaza

TELESHOW
Julieta Prandi se descompensó al

Julieta Prandi se descompensó al finalizar la última audiencia del juicio a su exmarido por violación

Ana Paula Dutil, la ex de Emanuel Ortega, respaldó a Julieta Prandi en medio del juicio: “Somos familia”

Marcos Ginocchio recibió su diploma de abogado: a quién se lo dedicó y los saludos de los ex Gran Hermano

La reacción del padre de Julieta Prandi al mirar a la cara a Claudio Contardi: “Lo único que merece es desprecio”

Gustavo Bermúdez debutó en La Cena de los tontos: el apoyo de Verónica Varano y los looks de las parejas del momento