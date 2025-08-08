Luego de estar preso por un homicidio, el músico “Pity” Álvarez realizará un recital en el estadio de Vélez

Pity Alvarez anunció un show en Vélez

Christian “Pity” Álvarez anunció oficialmente su regreso a los escenarios luego de un período de siete años sin presentaciones en vivo. El exlíder de las míticas bandas Viejas Locas e Intoxicados informó en sus redes sociales que dará un show el próximo 5 de diciembre en el estadio de Vélez Sarsfield.

“Voy a decirles oficialmente que vamos a estar el 5 de diciembre en el estadio Vélez, y que antes de eso vamos a grabar. Ya lo tenemos grabado. Estamos terminando el video. Bueno, esas son las noticias, que vamos a estar el 5 de diciembre en Vélez y que antes de eso vamos a presentar un tema muy lindo que grabamos y espero que lo disfruten, ¿sí? Por ahora les cuento esto. Muchas gracias por el aguante”, aseguró Álvarez en un video publicado en su cuenta de Instagram.

Pity Álvarez con Luis Ortega tras grabar un video con Daniel Melingo (Fuente)

El artista regresa a la música luego de una prolongada ausencia de la vida pública a causa de problemas judiciales y de salud. En julio de 2018, Álvarez fue detenido y procesado por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz (36), tras un enfrentamiento registrado en el complejo de edificios del barrio Samoré, en Villa Lugano, al sur de la ciudad de Buenos Aires, donde ambos residían.

En 2022, la Justicia le otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria luego de recibir un informe del Cuerpo Médico Forense que indicaba que las facultades mentales del músico no se encuadraban dentro de “los parámetros considerados normales”.

Y en febrero de 2023, cuando estaba previsto que comenzara el juicio oral y público, el fiscal del caso pidió la suspensión del proceso por el presunto deterioro de su salud. El Tribunal Oral y Correccional N° 29 aceptó el pedido y ordenó además que le quitaran la tobillera electrónica. También dio intervención a la justicia civil que supervisara la evolución de su cuadro de salud mental.

En consecuencia, Álvarez estuvo detenido en la cárcel de Ezeiza 2 años y nueve meses, gozó luego del beneficio de la prisión domiciliaria y hoy ostenta una libertad plena, sin indicios de que vaya a ser juzgado por el grave crimen del que se lo acusa.

El anuncio que realizó “Pity” este viernes confirma que para la Justicia el acusado no se encuentra en condiciones de enfrentar un juicio, pero sí de hacer música y cantar para 50 mil personas.

"Pesar", tango de Daniel Melingo cantado por Pity Álvarez

Durante el tiempo que estuvo fuera de los escenarios, el artista se mantuvo vinculado a actividades musicales dentro de salas de ensayo y estudios de grabación, involucrándose en proyectos que sirvieron de preparación para su vuelta al ámbito público y a los espectáculos en vivo.

El último show de Álvarez fue una accidentada presentación en la provincia de Tucumán que terminó en un escándalo. El 7 de abril de 2018, el músico debía actuar en el Club Argentinos del Norte bajo una nueva refundación de Viejas Locas, que volvía a las tablas después de dos años. Las demoras del show enardecieron a las 8 mil personas que lo aguardaban en el predio, y con su posterior cancelación la situación se desmadró.

En su comunicación a través de Instagram de este viernes, el showman manifestó su agradecimiento a las personas y comunidades de seguidores que continuaron difundiendo información sobre su carrera durante este tiempo. Además del anuncio del concierto en Vélez, el músico anticipó el lanzamiento de un tema inédito y la publicación del video correspondiente, completando así su regreso al entorno musical y reafirmando el vínculo con su público.

A fines del 2024 se estrenó su versión -con su correspondiente videoclip- de “Pesar”, un tango de Daniel Melingo que el exintegrante de Los Abuelos de la Nada había registrado en su álbum solista Tangos Bajos (1998).