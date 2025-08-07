Teleshow

El emotivo saludo de Gastón Pauls a su hermana Anita en el día de su cumpleaños: “Te admiro tanto”

El actor usó sus redes sociales para homenajear a su hermana en un momento especial

Lucía Consiglieri

Por Lucía Consiglieri

Guardar
El emotivo mensaje de Gastón Pauls a su hermana Anita

En el escenario reservado de la memoria, regresan retazos de una infancia en común. Gastón Pauls y su hermana Anita desandan juntos el tiempo a través de las imágenes y las palabras. Así las cosas, este miércoles, el actor publicó un carrusel de imágenes para celebrar el cumpleaños de una de las personas más especiales de su vida.

En la primera foto, el paso de los años queda suspendido: Gastón sostiene a una Anita bebé en el césped, mirándola con asombro y dedicación. La luz da forma a una ternura temprana, el inicio de un lazo que no deja de crecer.

La serie de recuerdos continúa. En la segunda imagen, Gastón Pauls abraza a Anita cuando era niña. Los años noventa se sienten en los colores de la foto, en las miradas serias que esconden complicidades. Ella, envuelta en una camiseta azul y blanca, se recuesta en el pecho de su hermano mayor, protegida por un abrazo firme.

El texto acompaña a las instantáneas y condensa en palabras la nostalgia por una vida en común. “Más de nosotros. Más de esta vida juntos. Quiero más. No porque no me alcance, sino porque extraño nuestros viajes, risas, inventos, proyectos, peleas, lágrimas y más risas”, confesó Gastón, con la honestidad propia de los mejores recuerdos familiares. Reconoce el paso del tiempo, las mil escenas que tejieron la hermandad, y abre espacio para la admiración.

"Te admiro tanto", Gastón celebró
"Te admiro tanto", Gastón celebró con un emotivo mensaje a su hermana Anita
Gastón usó fotos de su
Gastón usó fotos de su infancia para recordarla
“Más de esta vida juntos”,
“Más de esta vida juntos”, las emotivas palabras de Pauls

El texto continúa: “Ya eras la mejor hermana que tengo (bah, la única)… Ahora sos la madre de Bendi y del Mundo. Te admiro tanto. TANTO. Allá vamos Aneta. Juntos. Te amo. Las amo. Feliz cumple”. No hay artificio ni distancia en este mensaje. La intimidad se filtra entre las líneas y la gratitud por esta convivencia elegida se hace palpable.

Las imágenes y las palabras se entrecruzan, reafirmando ese irrenunciable deseo de seguir sumando risas, proyectos y tiempo compartido. La historia de los hermanos Pauls se ofrece tal como es: una colección de infancias y presentes que se sostienen en la admiración mutua y el amor sin condiciones.

En el collage íntimo de recuerdos y confesiones, la historia no termina con la voz del actor de Nueve reinas. Es Anita, su hermana, quien responde desde lo más hondo, completando el retrato de una hermandad construida sobre el afecto, la nostalgia y el agradecimiento. Su mensaje, directo y espontáneo, añade una capa más de autenticidad a este lazo inquebrantable.

“Gasturri, te amo tanto. Más de toda esta vida dichosa que nos tocó disfrutarnos. Gracias por ser mi hermano y tantas cosas más”, escribió Ana, abrazando con palabras el pasado y el presente. No hay distancia ni formalismos; el apodo familiar rompe la formalidad, creando un espacio de confianza donde solo ellos caben.

El actor eligió compartir risas
El actor eligió compartir risas y viajes
Gastón y Anita se llevan
Gastón y Anita se llevan 15 años
"Gracias por ser mi hermano
"Gracias por ser mi hermano y tantas cosas más", la respuesta de Anita al mensaje de su hermano (Foto: Instagram)

El intercambio de mensajes transita esa carretera de recuerdos compartidos, fotos antiguas y complicidades. El texto de Anita dialoga con el de Gastón como una melodía que responde a su propio eco: habla de una “vida dichosa”, de la fortuna irrepetible de ser hermanos, de todo lo recibido más allá de la consanguinidad.

La gratitud no resulta un gesto aprendido, sino una verdad dicha en voz alta. “Gracias por ser mi hermano y tantas cosas más”, admite, destacando que el papel de Gastón Pauls fue mucho más grande que el de cuidar y acompañar en la infancia; es ser cómplice, amigo y refugio en cada tramo del camino.

Las imágenes que acompañan el diálogo muestran ese trayecto: un abrazo protector de niño a niña, un niño sosteniendo a un bebé en un parque, un hermano mayor conduciendo a la pequeña en el viaje de la vida y, ya adultos, el cariño traducido en gestos y festejos. Nada interrumpe la cercanía de los Pauls, ni el paso del tiempo ni los caminos alternos de la adultez.

En esta breve, pero intensa, respuesta de Anita Pauls, el lazo familiar confirma su fortaleza. Las palabras elegidas, sencillas y sinceras, son un acto de amor en sí mismo: una celebración de la suerte, de la vida, de lo compartido y lo que vendrá.

Temas Relacionados

Gastón PaulsAnita Pauls

Últimas Noticias

Fabián Cubero habría denunciado a Nicole Neumann por incumplimiento en el régimen de comunicación de sus hijas

Luego del viaje de la modelo a Europa junto a sus pequeñas, el exfutbolista tomó una dura decisión. La situación judicial fue confirmada por Ángel de Brito en LAM

Fabián Cubero habría denunciado a

El divertido ida y vuelta de Pampita y Bautista Vicuña en Los 8 Escalones: “Anotá madre”

La modelo y su hijo mayor tuvieron un gracioso momento al aire del programa de El Trece

El divertido ida y vuelta

Homero Pettinato reaccionó a una sesión de fotos sensual de Sofía Gonet

El hijo del reconocido conductor pasó por la última publicación de La Reini y rompió el contacto cero en redes sociales

Homero Pettinato reaccionó a una

Yanina Latorre contó la razón por la que Diego Latorre no quiso festejar su cumpleaños: “No es su estilo”

La panelista explicó que la ausencia de celebraciones públicas por el cumpleaños del exfutbolista responde a preferencias personales y problemas de salud, descartando versiones de crisis en la pareja

Yanina Latorre contó la razón

Alberto Cormillot reveló las claves para mantenerse vigente a los 86 años

El reconocido médico reveló su rutina, hábitos alimenticios y filosofía de vida, destacando la importancia del descanso y el disfrute

Alberto Cormillot reveló las claves
ÚLTIMAS NOTICIAS
En medio de la crisis

En medio de la crisis en el Garrahan, la oposición aprobó en Diputados la declaración de emergencia en pediatría

Cómo la forma de cocinar las papas influye en el riesgo de diabetes tipo 2, según Harvard

El mensaje de Excursionistas al descubrirse la identidad del joven hallado al lado de la casa donde vivió Cerati

De Kendall Jenner a Dua Lipa, el collar se consolida como declaración de estilo en la moda contemporánea

Jornada financiera: el dólar minorista volvió a bajar y quedó en 1.345 pesos

INFOBAE AMÉRICA
Marco Rubio advirtió que “aún

Marco Rubio advirtió que “aún queda mucho por hacer” antes de concretar una cumbre entre Trump y Putin

La dictadura de Ortega creó la Procuraduría General de Justicia para “castigar la corrupción”

El acuerdo entre Estados Unidos y Japón elimina barreras para autos, pero no conquista el mercado nipón

El gobierno del Reino Unido exige a China detalles completos del plan para la nueva embajada en Londres

Petro, la política y la mafia

TELESHOW
Fabián Cubero habría denunciado a

Fabián Cubero habría denunciado a Nicole Neumann por incumplimiento en el régimen de comunicación de sus hijas

El divertido ida y vuelta de Pampita y Bautista Vicuña en Los 8 Escalones: “Anotá madre”

Homero Pettinato reaccionó a una sesión de fotos sensual de Sofía Gonet

Yanina Latorre contó la razón por la que Diego Latorre no quiso festejar su cumpleaños: “No es su estilo”

Alberto Cormillot reveló las claves para mantenerse vigente a los 86 años