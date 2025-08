Mirko se animó a un nuevo corte de pelo después de conocer a Mauro Icardi en Turquía: “Look futbolista”

Marley acompañó a Mirko a hacerse un "corte de futbolista" y mostró el resultado (Por el Mundo - Telefe)

Hace solo unos días, la pantalla chica volvió a latir con una mezcla única de nostalgia y alegría: el regreso de Por el Mundo, el histórico ciclo de viajes conducido por Marley, cautiva una vez más a los televidentes de la mano de Telefe. Esta nueva edición llega recargada de anécdotas y paisajes, pero también suma un ingrediente que promete robarse todas las miradas: los hijos del conductor ahora forman parte de la travesía, y en la primera parada, en plena Turquía, ya dieron la nota con un cambio de look para Mirko en una tradicional peluquería turca.

La aventura familiar arrancó con emociones y detalles que no pasaron inadvertidos. Marley aterrizó en Estambul acompañado por sus dos pequeños y enseguida sumó una postal entrañable al álbum del programa: padre e hijo juntos en la silla de una clásica peluquería turca, compartiendo el ritual del corte de pelo. Si bien ambos pusieron su look en manos de estilistas locales, la atención se concentró en Mirko. Entre tijeras y máquinas, el niño eligió un estilo que remite a las canchas: rapado a los costados y en la parte superior con mechones largos, siguiendo la moda de los futbolistas.

La transformación quedó registrada en un video que rápidamente circuló en redes sociales y generó comentarios en los portales de espectáculo. Sentado frente al espejo, Mirko observaba con curiosidad cómo el estilista hacía los últimos retoques con el secador, mientras Marley lo alentaba desde atrás: “Acá está el trabajo terminado, mirá la facha que tenés. Vos querías corte de futbolista y mirá cómo quedaste”. El conductor no escatimó en elogios y hasta se tentó detrás de cámara al ver el desenlace: “Pero qué facha este chico, ¡parecés un modelo!”.

En medio de su viaje por Turquía, Mirko pasó por la peluquería y se realizó un radical cambio de look (Instagram)

El cambio de look generó repercusión no solo entre fanáticos, sino también porque, durante la estadía en Estambul, Marley y sus hijos aprovecharon para encontrarse con Mauro Icardi. El futbolista argentino radicado en Turquía compartió una charla distendida con el conductor en las inmediaciones del club y no dudó en sumarse a la experiencia familiar: Mirko se llevó una camiseta firmada por Icardi y posó para la foto, en un gesto que Ángel de Brito destacó en LAM (América).

“¡Mauro le firmó la camiseta a Mirko!”, compartió el conductor del ciclo, y el dato corrió como reguero de pólvora entre panelistas y televidentes. Pero la perlita del día llegó cuando Marley, siempre rápido para la broma, soltó una frase que desató murmullos en el piso y promete traer cola: “Mirko e Isabella podrían ser novios”, en alusión a la hija menor de Wanda Nara y el futbolista. El comentario, cargado de humor y guiño televisivo, rápidamente se transformó en comentario obligado en las redes, especialmente en medio del tenso presente entre la empresaria y el deportista.

Antes de la emisión del programa, que tendrá lugar este viernes, el presentador brindó detalles de la experiencia turca en diálogo exclusivo con Teleshow: “Hicimos de todo… mezquitas, globos, ciudades subterráneas. Hasta Susana se animó a subir al globo. Y para coronar nos encontramos con el actor que personificó a Onur”, contó con entusiasmo, dejando entrever la agenda recargada y la potencia de los cruces televisivos que promete la temporada. Lo que comenzó con paisajes de ensueño y anécdotas junto a sus dos figuras principales, desembocó en el centro de una controversia mediática que se cuela en la vida de Nara.

Mirko eligió un look de futbolista en la previa de su encuentro con Mauro Icardi (Captura de video)

Así, entre recorridos por lugares mágicos, cambios de look inolvidables y declaraciones picantes, Por el Mundo inició una nueva etapa fiel a su esencia: un viaje donde las postales familiares, las sorpresas y los cruces del escándalo ocupan el centro de la escena, siempre con Marley y su equipo como grandes protagonistas.