La intervención estética a la que se sometió Nico Vázquez: “Seguimos cuidándonos”

Nico Vázquez reveló su tratamiento con láser Sofwave para el cuidado de la piel (Video: Instagram)

Nico Vázquez, uno de los actores más populares del país, dio detalles sobre su compromiso con el cuidado de la piel. En una reciente publicación de Instagram, mostró el procedimiento dermatológico al que se sometió y que, según sus propias palabras, apunta a mantener una piel saludable pese al paso del tiempo y a los efectos del sol.

En las imágenes publicadas en sus redes, se lo puede ver recostado en una camilla de consultorio. Lleva una vincha blanca que le sostiene el pelo y se encuentra con los ojos protegidos. Una profesional le aplica sobre el rostro un dispositivo de láser, diseñado específicamente para tratamientos estéticos faciales. El propio actor escribió sobre el video subido a sus historias de Instagram: “Seguimos cuidándonos la piel. Láser para manchitas, poros, tensado y rejuvenecimiento”.

Durante la grabación que publicó, no aparecen signos de dolor o incomodidad, algo que el actor también resaltó con naturalidad frente a cámara al expresar: “No duele nada”. El profesional que lo atiende le responde que el tratamiento “es súper accesible”, subrayando la seguridad de la técnica.

El procedimiento láser ayuda a eliminar manchas, cerrar poros y rejuvenecer el rostro

Esta apertura sobre los tratamientos no es nueva en la expareja de Gimena Accardi, de quien se separó recientemente, sino que en otras historias relató: “Hace un tiempo que me empecé a hacer láser para quitar manchitas…”. El actor también remarcó la gratitud hacia su especialista: “Lo quiero, me dan mucha felicidad, por ser tan gentil y capo en lo tuyo”.

En otra de las publicaciones, Vázquez señaló: “No duele nada y lo recomiendo mucho...”. El agradecimiento al profesional también aparece en otro mensaje: “Gracias siempre Doc!”, demostrando la confianza que le tiene después de varios años de tratamiento.

El procedimiento que eligió el protagonista de Rocky en el teatro se basa en la tecnología de láser dermatológico, una herramienta consolidada para abordar diversas necesidades estéticas y de salud de la piel. El láser permite tratar manchas producto de la exposición solar, cerrar poros abiertos y trabajar sobre el tensado y el rejuvenecimiento cutáneo. El propio actor en sus historias explicó que no hay molestias durante la sesión y ofrece resultados visibles desde las primeras aplicaciones.

El láser combate los efectos del sol y el envejecimiento prematuro de la piel

Por otro parte, el profesional, un dermatólogo que vienen atendiendo a Nico Vázquez desde hace años, detalló que esta intervención sirve para corregir daños ocasionados por el sol, mejorar la textura de la piel y reducir el envejecimiento prematuro. El especialista comenta en sus redes sociales que la combinación de tecnología y hábitos diarios, como el uso constante de protector solar, permiten un abordaje integral del cuidado facial.

Para Vázquez, el proceso no solo incluye el procedimiento en sí, sino también la educación en hábitos saludables: “Me enseñó rutinas y ahora uso siempre protector, tarde pero seguro”, reconoció en una de sus historias destacadas junto al profesional.

La relación profesional y de confianza entre Nico Vázquez y el Dr. Fuks se consolidó tras años de tratamientos

Las declaraciones del actor muestran no solo los detalles técnicos de los tratamientos, sino también el impacto personal y educativo que implican: “Mi dermatólogo hace muchos años, me hace tratamientos con láser que ayudan a mi piel sensible, me quita manchas y me cierra poros (entre otros miles de beneficios)”.

Recientemente separado de Gimena Accardi, el actor está rearmando su vida cotidiana, pero sin dejar de realizar estas visitas profesionales que resultan en beneficios para su salud. Ella habló hace menos de una semana sobre el proceso de divorcio, el cual parece estar lejos de los planes. “No, no, no, no. No hay ningún apuro. Y como nosotros los dos sabemos cómo somos, no nos vamos a poner ahora a pensar en eso porque es sumarle más data a la situación”, respondió cuando fue consultada sobre este trámite legal.