El tenso cruce entre Ángel de Brito e Ivana Icardi: “Buscando fama con tu hermano millonario”

Ángel de Brito e Ivana Icardi protagonizaron un cruce en redes sociales (Fotos: Instagram)

El enfrentamiento entre la China Suárez, Mauro Icardi y Wanda Nara es un tema que hace meses que tiene a la sociedad dividida, eligiendo bandos y opinando acerca de cada capítulo que se genera en la historia. Ángel de Brito, conductor de LAM, dio su opinión acerca de los últimos acontecimientos y tuvo un cruce virtual con Ivana Icardi, la hermana de Mauro que se convirtió en una defensora de la China.

Cabe recordar que Ivana y Mauro no tiene relación hace varios años, supuestamente por culpa de Wanda, por lo que en el momento en el que confirmó su vínculo con la actriz de Casi Ángeles, la ex Gran Hermano se mostró a favor. Desde España, la hermana del delantero del Galatasaray salió al cruce del periodista, quien no tardó en responderle. "Ángel de Brito diciendo que soy falsa. Como si me conociera de algo el sinvergüenza, lo digo en serio, deberían erradicarse los programas de chimentos, de 10 historias, 15 son inventadas“, fue el primer mensaje que dejó Ivana en su cuenta de X.

Ángel no se achicó ante las palabras de la rosarina y le respondió con el mismo tono: “No sé si dije falsa, pero sí te digo que sos de PATÉTICA. Buscando fama con tu hermano millonario y con Wanda Nara. Mejor erradiquemos a LOS PARÁSITOS MEDIÁTICOS“. Esto no terminó aquí, sino que siguieron intercambiando mensajes en la red social.

"Sos patética", Ángel apuntó contra Ivana en X

Al parecer el término patética molestó a la influencer y no tardó en contraatacar: “Vos no podés usar el término patético contra otra persona porque sos el primero. Mentiroso, conventillero, falso, inventor y a los parásitos mediáticos si te tiran unos billetes los defendés, así que no sé de qué te quejás porque sin ellos vivirías de ser chusma sin sueldo”. Esto no recibió contestación por parte del presentador de LAM.

Lejos de dar el tema por terminado, sin nombrarlo, Icardi apuntó contra los programas de espectáculo en general, que, según ella, hace meses hostigan a su familia: “Me mata porque los de los programuchos anticultura creen que estoy loca por un minuto de fama y literalmente me chu… los dos ovarios sus boludeces, ni siquiera me dan de comer”.

A esto sí replicó el conductor de América TV, cito el tweet de la cantante, y escribió: “Y vos, ¿qué cultura representas? ¿Ser la hermana de un jugador de fútbol? ¿Por qué comentas temas tan ordinarios? ¿Te crees Silvina Ocampo? ¿Sabés quién es?“.

La última respuesta de Ivana llegó a las cinco de la mañana (Foto: Captura de X)

Horas más tarde, a las cinco de la mañana argentina, llegó la última parte de esta historia. “¿Te sirve para tu programa esta discusión? No te voy a dar el placer de saber qué represento, o la persona que soy. No estás a mi altura en ningún aspecto. Seguí creyéndote lo que te crees. La vida se encarga“, fue la frase que dio por terminada esta pelea.

Esta no es la primera vez que la música usa su perfil en X para dar su opinión sobre la vida de su hermano, su escandalosa separación y lo que piensa de Wanda. Semanas atrás, tuvo otra noche de furia. "Nunca peleen con una comebilleteras profesional, solo les va a hablar de plata y la conversación se va a desvirtuar con cosas sin sentido. Me ha pasado“, fue el primer tweet que escribió la exparticipante de Gran Hermano en su cuenta privada.

Si bien el mensaje anterior estaba claro que iba para la conductora de Bake Off Famosos, su siguiente mensaje lo dejó todavía más expuesto: “Los Icardi por fortuna o por desgracia tenemos un carácter y temperamento muy fuerte… y a mí todo lo que sea hacer daño a mi familia me duele… me hablé o me lleve sin hablar 10 años. Y si además me hiciste sufrir, siento que tengo que vomitar todo lo que me han hecho sentir“.