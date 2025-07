Ivana Icardi defendió a la China Suárez tras el escándalo con Benjamín Vicuña: “Quieren instaurar que es fea y mala madre”

Ivana Icardi defendió a la China Suárez tras las críticas por su descargo contra Benjamín Vicuña

La disputa entre Eugenia “la China” Suárez y Benjamín Vicuña ocupó el centro de la escena pública durante las últimas horas tras el fuerte descargo que realizó la actriz en sus redes sociales. En medio de las repercusiones mediáticas y de las críticas que apuntaban contra ella, una voz inesperada salió a respaldarla: Ivana Icardi, hermana de Mauro Icardi, actual pareja de la ex Casi Ángeles.

Desde su cuenta de X (antes conocido como Twitter), Ivana publicó dos mensajes donde expresó su posición con claridad. En el primero de ellos, cuestionó el tratamiento que algunos medios y usuarios le dieron a la figura de la actriz: “Llevan ventilando 10 meses intimidades, incluso de menores; y ahora que una mujer decide hablar de lo que ha pasado les parece mal... Están mal eh”. Con esta frase, señaló el doble estándar que observa en la cobertura mediática del conflicto.

En otro mensaje publicado horas antes, Ivana había reflexionado sobre su propia participación en debates en redes sociales. Allí escribió: “A veces cuando respondo (porque inventan/sacan rabia) a ciertos seres, me auto reto y digo: ¿qué hacés respondiéndole a gente que sigue hablando de lo que hizo la China cuando tenía 20 años, que quieren instaurar que es FEA y mala madre? Y vuelvo a mi eje de persona estable”. En estos términos, defendió el pasado y el presente de Suárez frente a quienes la cuestionan desde hace años.

La hermana de Mauro Icardi cuestionó el doble estándar mediático en el conflicto entre Suárez y Vicuña

Estos mensajes no surgieron de manera aislada. La relación de Ivana con Mauro Icardi y con la China Suárez cambió notoriamente en los últimos tiempos. Durante años, Ivana tuvo un vínculo distante con su hermano, marcado por diferencias personales y públicas con Wanda Nara, expareja del futbolista. Sin embargo, el acercamiento con la actriz argentina parece haber reconfigurado esa dinámica familiar.

En una entrevista reciente en el videopodcast español En todas las salsas, transmitido por Mediaset Mt Mad, Ivana contó detalles de ese cambio. “Mauro me felicitó por mi cumpleaños después de mil años. Los dos me felicitaron, él y la China. Me mandaron un mensaje”, relató. Y agregó: “Mauro no me felicitaba desde que tenía 19 años”. Así dejó en evidencia el largo período en el que el vínculo entre ambos estuvo congelado.

Ivana también compartió su visión sobre la personalidad de Eugenia Suárez: “Yo creo que la China va a unir (a la familia) y es una chica muy familiar también. Como que le encantan las reuniones, estar juntos. Wanda era como ‘ésta es mi familia’”.

Ivana Icardi destacó el cambio en su relación familiar tras acercarse a la China Suárez

El conflicto entre la China Suárez y Benjamín Vicuña tuvo un nuevo capítulo a raíz de la disputa por el viaje de sus hijos a Turquía. La actriz viajó a Estambul junto a Mauro Icardi, en el marco de los compromisos laborales del futbolista en el Galatasaray. Ella estuvo a punto de llevar a los menores, pero el chileno revocó ese permiso. Posteriormente, él expresó su desacuerdo con que los niños cambiaran de país de manera permanente sin consensuar previamente la decisión.

El padre de los niños dio entrevistas en las que manifestó su preocupación por la organización familiar y por el bienestar emocional de sus hijos. En respuesta, la China Suárez publicó un extenso descargo en el que cuestionó duramente a Vicuña. En sus publicaciones lo acusó de dejarla mal psicológicamente durante años, de descuidos en el ejercicio de la paternidad y hasta deslizó alusiones a problemas de adicciones. “No voy a permitir que sigan instalando mentiras sobre mí ni que me hagan quedar como algo que no soy”, escribió la actriz que comenzó a surgir en novelas juveniles, quien también destacó que siempre priorizó el bienestar de sus hijos.