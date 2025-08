El dolor de Susana Giménez por la muerte de Mila Yankelevich: “Nada peor en el mundo que se te muera un hijo”

Susana Giménez expresó su dolor por la muerte de Mila Yankelevich, hija de Tomás Yankelevich y Sofía Reca, en un accidente náutico en Miami (Video: Infama/ América)

La muerte de Mila Yankelevich, la niña de siete años hija de Tomás Yankelevich y Sofía Reca y nieta de Cris Morena y Gustavo Yankelevich, volvió a poner de luto a la familia a casi 15 años de la muerte de Romina Yan. El hecho desencadenó una ola de dolor acompañada por el testimonio de familiares, amigos y referentes del espectáculo. Entre esas figuras, una de las voces más contundentes y sentidas fue la de Susana Giménez, que expresó: “Nada peor en el mundo que se te muera un hijo”, frase que sintetizó el impacto y la magnitud de la tragedia.

Regresando de su viaje a Turquía, donde grabó un episodio especial de Por el Mundo (Telefe) junto a Marley, la diva fue abordada por la prensa en el aeropuerto. Las primeras preguntas giraron en torno al conflicto público que mantiene con Graciela Alfano. Susana respondió, pero con incomodidad hasta que fue consultada por su vínculo con la familia pionera en los medios argentinos. “Creí que me iban a preguntar eso, no todas las pavadas que me dicen del conventillo”, deslizó, refiriéndose a la cantidad de consultas sobre el enfrentamiento con la actriz.

Cris Morena, junto a Franco y Valentín, los hijos de Romina Yan, en el living de Susana Giménez (Video: SG, Telefe)

Solo después de ese cruce, Susana dejó salir el impacto y su habitual franqueza: “Tengo un dolor espantoso dentro de mi corazón porque los conozco. Gustavo es mi padre”, instantáneamente, se corrigió para que su frase no pierda el sentido. “No mi padre. Pero es como una relación así, muy fuerte. Y han tenido mucho dolor en la familia”. Al ser consultada si logró hablar con el entorno, la conductora respondió: “Le escribí a todos, pero no he podido hablar. Lo lamento profundamente. No se puede creer. Imaginate que se muera un hijo. No hay nada peor en el mundo”.

En medio de la conmoción, justo después de que la noticia trascendiera, la presentadora optó también por expresar su acompañamiento en redes sociales: “Tomás y Sofi, rezo con toda mi alma para que puedan soportar tanto dolor”, acompañándolo con el emoji de un corazón roto.

El accidente que costó la vida de Mila Yankelevich ocurrió el lunes en las aguas de Miami Beach, durante una actividad organizada por la Fundación de Vela Juvenil local. Las familias de Mila y del resto de los afectados contaron con la asistencia de las autoridades mientras se investigan las causas del incidente.

Figuras como Mirtha Legrand y Marcelo Tinelli manifestaron públicamente su pesar y apoyo a la familia de Mila Yankelevich (Video: La Noche de Mirtha, Eltrece)

Otra de las figuras que envió sus condolencias al entorno de la niña fue Mirtha Legrand. Este sábado, unos minutos después del inicio de su programa, al sentarse en su escritorio, la conductora de La noche de Mirtha (Eltrece) se sensibilizó sobre la tragedia. “Todo mi cariño para Sofía, Tomás y a toda la familia Yankelevich y Reca. Un beso al cielo para Mila”, dijo, conmovida mientras tiraba un beso al aire. “Qué desgracia espantosa”, concluyó.

Marcelo Tinelli lamentó: “Estoy destruido. No lo puedo creer. Mi amor inmenso a toda la familia, que forma parte de mi vida”. El dolor se replicó en mensajes de Wanda Nara, Nico Vázquez, Moria Casán, Pampita, Marley, Luciana Salazar, Fer Dente, Graciela Borges, Diego Topa y Benjamín Rojas, quienes compartieron su conmoción y solidaridad a través de mensajes directos, publicaciones y gestos en redes sociales.

En octubre pasado, un video en el ciclo de Susana Giménez volvió a cobrar sentido. En esa emisión, Cris Morena visitó el programa junto con los hijos de Romina Yan, y la pequeña Mila sorprendió con un saludo grabado para su abuela: “¡Hola, Titi! Yo te amo mucho. Te quería decir que me encanta Margarita. Te amo”, expresó con alegría.