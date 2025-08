Marcos Camino habló de la salida de Cacho Deicas de Los Palmeras: “No podíamos correr el riesgo de que se muera en el escenario”

Los Palmeras hablaron de la salida de Cacho Deicas (El Litoral)

El mundo de la cumbia santafesina continúa en estado de conmoción tras el anuncio de la salida de Rubén Cacho Deicas de Los Palmeras. Después de 50 años de trayectoria conjunta, la noticia no solo impactó en el ámbito musical, sino que destapó una interna desconocida en el popular grupo. Esta partida no resultó simplemente un hecho artístico: se produjo en medio del proceso de recuperación de Deicas tras un accidente cerebrovascular (ACV) y en el marco de versiones cruzadas sobre el motivo real de su alejamiento.

En esos meses, el grupo se mantuvo en un silencio inusual, limitando las comunicaciones a breves comunicados oficiales. Apenas ahora, y por primera vez de manera pública, Marcos Camino, fundador y líder de la formación, habló con sus compañeros en una entrevista con El Litoral para dar su versión.

Camino comenzó su descargo aclarando el modo en que se realizó el alejamiento de Deicas y las versiones que circularon en redes sociales. “Nosotros no hablamos absolutamente con nadie. Es la primera vez que salimos a decir y a desmentir cosas que se han dicho. A mí me duele mucho porque soy amigo de Rubén de muchos años y la verdad estoy dolido porque se han dicho muchas mentiras… como que se le debía dinero y como que él fuera un empleado”. El responsable del acordeón de Los Palmeras agregó: “La gente se la agarra conmigo y dice que yo lo eché. ¡Acá no puede echar un socio a otro socio! Tenemos una sociedad que es la marca Los Palmeras de la cual somos dueños 50 por ciento cada uno”.

El músico en todo momento hizo hincapié en la regularidad de los pagos: “Quería aclarar que él cobró rigurosamente todos los trabajos que hicimos durante este año desde enero a mayo que teníamos cada show programado. O sea que el que dijo que Deicas no cobraba y que lo dejamos tirado en la vía y enfermo, ¡es mentira!”, señaló enfático.

Cacho Deicas abandonó el grupo luego de 50 años

Endureciendo su posición frente a las especulaciones, Marcos explicó el proceso de las negociaciones tras el episodio de salud que sufrió Deicas. Reveló que solo mantuvieron tres reuniones con el hijo del cantante, pero de un momento al otro llegó la judicialización: “Cuando se abrió el juego ese de las cartas de documento fue de parte de Rubén; no nuestra”, aseveró, y describió el contenido legal de la notificación inicial: “El primer documento nos lo manda para decirnos todas las enfermedades que tenía, con la firma de todos los médicos que lo habían atendido: de manera tal que él no estaba en condiciones”.

En este contexto, Camino se detuvo a detallar los problemas prácticos que atravesaba la banda a raíz de estas dificultades médicas: “Tuvimos que hacer las reuniones en planta baja porque no podía subir una escalera. Es más, la gente que lo ve en la calle sabe que no estoy mintiendo. Hay una cosa que la gente no se da cuenta: nosotros no podemos tener a una persona enferma, porque realmente está mal… y correr el riesgo que se nos muera en el escenario. O sea, con todas las cosas que dicen sin saber, ¿te imaginás que pasemos Los Palmeras una situación como esa…?”, se preguntó.

El relato se extendió a las reuniones familiares mantenidas para intentar una solución amistosa. Camino relató: “Hicimos cuatro reuniones: tres con su hijo y la última la hicimos con su hija, Noelia, que se presentó como la única representante legal de su papá; después ya judicializaron el caso, razón por la cual ya tenemos problemas con Tribunales y esas cosas. Es muy lamentable porque siempre hemos arreglado las cosas aquí: como se ve, somos un grupo de compañeros”.

"Él es parte de Los Palmeras", Marcos Camino dejó en claro que ellos no lo echaron de la banda

En la entrevista, Camino reiteró la mecánica asociativa de Los Palmeras y la imposibilidad, por cuestiones legales, de que un socio expulsara unilateralmente a otro: “Por supuesto que lo hablamos. Nos dolía muchísimo el hecho de que se dijera que ‘Los Palmeras lo dejaron abandonado, sin trabajo’. Porque no es así y porque él es socio. No se puede echar a un socio… ¿entendés?”.

Camino se refirió también a la dificultad de enfrentar públicamente estas versiones y cómo impactó en el resto de los músicos y trabajadores de la banda: “Ni siquiera los chicos podían comentar las pavadas que se decían en Internet porque están hablando contra su patrón. ¿Me explico? Entonces, ahí está la equivocación, que la gente crea que él es empleado nuestro; él es parte de Los Palmeras… no es un empleado”.

La salida de Cacho Deicas de Los Palmeras representa así no solo un evento relevante en el panorama de la música tropical argentina, sino también un caso complejo donde se mezclan cuestiones de salud, organización interna, lealtades personales y presión social. La ruptura, lejos de tratarse de un simple reemplazo artístico, implicó la exposición pública de aspectos legales, económicos y humanos que usualmente permanecen ocultos en el entorno profesional. Las palabras de Marcos Camino, expresadas en un contexto de crisis, reconstruyeron públicamente los motivos y las circunstancias que llevaron al final de una de las sociedades más emblemáticas del género.