El sentido mensaje de Cacho Deicas tras su desvinculación de Los Palmeras: “Nunca voy a dejar de agradecer”

Cacho Deicas no es más parte de Los Palmeras y el público se revolucionó

El 17 de junio, las redes sociales de Cacho Deicas, la voz que por medio siglo definió el sonido de Los Palmeras, se llenaron de inquietud y nostalgia. El cantante eligió compartir una frase cargada de significado, tomada del tema Cara sucia de 1995: “Pero el hombre cantante, a veces ignorante, olvida la serpiente que Dios puso en el Edén”. Aquellas palabras, surgidas del repertorio que tantas veces entonó sobre los escenarios, resonaban como un eco de algo que se vivía puertas adentro de la histórica banda santafesina. Para sus seguidores, el texto abría una grieta de misterio sobre el clima íntimo que atravesaba el grupo.

En la semana siguiente, entre versiones cruzadas, rumores de ruptura y desmentidas que circulaban de boca en boca y en los portales, el propio Cacho tomó la palabra para despejar dudas. Confirmó su deseo de regresar a Los Palmeras tras haber enfrentado un ACV. Sin embargo, relató públicamente que recibía condiciones inexorables para poder reinstalarse en la banda: “Me envían una serie de requisitos para que yo pueda volver al grupo, que iban en contra del proceso de recuperación que estoy pasando y de mi libertad para poder utilizar mis redes sociales, entre otras cosas”. La respuesta de Cacho fue tajante. No accedió a esas exigencias, que sentía incompatibles con su salud y su vida actual. A los pocos días, recibió una carta documento con la formalidad del caso: Marcos Camino, acordeonista y fundador del grupo, le notificaba el pedido de disolución de la sociedad por no poder cumplir con los shows pactados ni presentarse a trabajar.

El descargo de Cacho Deicas de Los Palmeras (Video: Instagram)

La noticia sacudió a los fanáticos y compañeros. Las redes de inmediato se inundaron de mensajes de aliento. Llegaron voces de todo el país, como la de alguien que le escribió: “Cacho, vos te ponés con un tarro y dos guitarras y sos el alma de la fiesta. No necesitás de Los Palmeras porque Los Palmeras SOS VOS”. Otros recordaron lo fundamental que fue su voz en momentos de felicidad: “Cacho, tu voz musicalizó los momentos más hermosos de mi vida, eso se devuelve con apoyo y cariño incondicional”.

La versión del grupo no tardó en publicarse en sus canales oficiales. El comunicado explicaba que, por la condición de salud de Deicas, la sociedad artística se veía empujada a la disolución. Argumentaban que la banda, sin él, debía continuar actuando, grabando y tomando compromisos porque esa era su razón de existir: “El conjunto musical Los Palmeras seguirá cumpliendo con todos y cada uno de sus compromisos, tal como lo ha hecho hasta la fecha, brindando alegría desde los escenarios a la gente”.

El posteo de Los Palmeras después de las declaraciones de Cacho Deicas (Instagram)

Pero aún bajo ese mensaje formal, los comentarios siguieron volcándose en respaldo a Cacho. Luis Rojas, cantante y fan confeso, sumó palabras que reflejaron el sentimiento de una multitud: “Como admirador, como fan de Los Palmeras, como cumbiero, me da mucha tristeza todo esto. Quizás no le importe a nadie lo que digo… Amigos, recuerden que de esta vida no nos llevaremos nada. Solo nos quedará lo vivido en nuestra mente y alma. Tantos años de amistad para terminar así… Los Palmeras son los dos. Abrazos y perdón, pero me duele en el alma”.

El nuevo posteo de Cacho Deicas en el que agradeció a su público por el apoyo (Instagram)

En ese clima de emociones desbordadas, Cacho Deicas subió a su cuenta de Instagram una foto suya, de pie sobre un escenario, frente al público que lo acompañó durante décadas, ese mismo que lo vio cantar, bailar y contagiar alegría infatigable. De fondo, suena “Cumbia compañera”, con su voz marcando el pulso: “Cumbia, compañera de tantas noches llenas de encanto, bórrame esta pena que me tortura, que me arrebata. Llévame contigo, llévame muy lejos, que entre tus senderos de melodías quiero olvidar”. El mensaje que eligió para acompañar la imagen fue breve, pero lleno de gratitud: “Nunca voy a dejar de agradecer todo el apoyo que me han dado ayer, hoy y siempre. ¡Gracias, amigos!”.