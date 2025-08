Lollapalooza Chicago, día 2: Foster The People brilló y DJO conquistó a la gente a pura sensualidad

Foster the People hizo vibrar al público en Lollapalooza Chicago

(Enviado especial a Chicago) Luego de una jornada cargada de rap, country, emoción y euforia, la expectativa por el día 2 de Lollapalooza Chicago estaba en las nubes. Así las cosas, en una mezcla de looks oscuros y coloridos, miles de fans palpitaban con ansiedad las presentaciones de Olivia Rodrigo y Korn en la ciudad de los vientos.

Desde temprano, jóvenes con botas negras, tachas, y la cara completamente maquillada dejaban en claro que este viernes se celebraba el metal. A horas de que Korn se presentara en el festival, sus fans mostraban la expectativa por volver a cantar sus hits. Mientras tanto, artistas y bandas como Kenny Mason, Murda Beatz, Isabel Larosa y Gigi Pérez sumaron color a la tarde en Grant Park.

DJO enloqueció a miles de fans en el escenario T-Mobile en Lollapalooza Chicago

Una vez que se hicieron las 4.40, bajo un sol abrazador, Foster the People dio inicio a su show. La banda formada en Los Ángeles hizo delirar al público con su más nuevo sonido, los temas de Paradise State of Mind, su más reciente álbum de estudio. El trabajo discográfico se grabó en reconocidos estudios de Londres y Los Ángeles, y cuenta con la colaboración de productores e ingenieros reconocidos, como Paul Epworth, Jack Peñate, Chrome Sparks y Asa Taccone.

Fue así como Mark Foster comenzó a desplegar todo su carisma y sensualidad sobre el escenario T-Mobile con temas como “Chasing Low Vibrations”, “Take Me Back” y el sencillo “Lost In Space”. Tampoco faltaron hits como “Call it what you want”.

En paralelo, una fiesta se celebraba en el escenario Perry’s. Con su estilo único, fusionando electrónica y música folk, Bunt daba cuenta de una propuesta sonora que está conquistando las pistas de baile de todo el mundo.

Lollapalooza Chicago celebró el inicio de una nueva edición (C3 y DF Entertainment)

En 2024, Bunt lanzó su EP con ocho pistas que fusionan el progressive house, breakbeat y garage house. Su música se caracteriza por su estilo de “folk electrónico”, influenciado por grandes leyendas de la música como Avicii, Justice, Basement Jaxx, Swedish House Mafia y Calvin Harris, pero con el toque personal de Bunt.

En su trabajo, el joven ha rendido un homenaje al gran Avicii, quien fue una gran influencia para él y su música. En su canción “Crocodile Tears”, el artista expresó su admiración hacia el pionero de la música electrónica, completando esta pieza como un tributo a su legado.

Miles de fans disfrutaron del show de Olivia Rodrigo en Lollapalooza Chicago (C3 y DF Entertainment)

A lo largo de su carrera, Bunt logró destacarse con un sonido fresco que captura la esencia de la música electrónica, mientras explora territorios nuevos y emocionantes.

A cientos de metros de distancia, The Dare hacía vibrar el escenario Groove con What’s Wrong With New York, su último álbum. Frente a una multitud, Harrison Patrick Smith no solo revisitó el electroclash sudoroso y los sonidos indie sleaze del Nueva York de principios de la década de 2000. Su música exige la atención del público, negándose a permanecer cómodamente en un segundo plano.

En el último tiempo, el joven causó impacto en la industria al producir el remix de “Guess, la colaboración entre Charli XCX y Billie Eilish.

En medio del verano estadounidense, los fans disfrutan de la vigésima edicción del festival (C3 y DF Entertainment)

Ya con el sol ocultándose entre los rascacielos, quien dijo presente en el T-Mobile fue DJO. Vestido con una musculosa blanca, jeans y botas negras el cantante saludó a su público, mientras, a su espalda resaltaba una figura inflable gigante del bean, una de las estructuras arquitectónicas, más destacadas de la ciudad. Si bien el actor y músico Joe Keery se hizo famoso en el éxito de Netflix, Stranger Things, como el deportista Steve Harrington, nunca dejó de hacer música.

Como si fuera poco, en 2022, su canción “End of Beginning”, un himno indie de su álbum Decide, se transformó en un éxito al volverse viral en TikTok. Justamente, esa canción tomó mayor relevancia cuando Robert Francis Prevost, nativo de Illinois, fue elegido como el nuevo papa. A partir de entonces, el tema empezó a circular por todas las redes, con fanáticos superponiendo la letra (“Y cuando vuelva a Chicago, ¡lo sentiré!”) con videos del nuevo Papa.

Lollapalooza Chicago se celebra en el corazón de la ciudad, precisamente en Grant Park (C3 y DF Entertainment)

Bajo al nombre artístico de DJO, el joven ha lanzado dos álbumes de rock psicodélico brumoso y electro angular respectivamente. Ahora está de gira en apoyo de su reciente tercer álbum The Crux, mientras llega al final de un período de nueve años en Stranger Things.

Noticia en desarrollo...