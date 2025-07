Karina la Princesita, Ivonne Guzmán y la decisión que pudo haber cambiado la historia: “No me dejaron cantar”

Karina La Princesita e Ivonne Guzmán en Luzu

El set de Luzu se convierte, una vez más, en el confidente de la memoria y los sueños. Allí, frente a la mirada atenta de miles de espectadores, Karina la Princesita abre un espacio donde la música no es solo melodía, sino relato y confesión. Su ciclo, Algo de música, acerca cada semana las voces más reconocidas del país y del mundo. No se trata de entrevistas convencionales ni de formatos rígidos. El tiempo transcurre entre charlas abiertas, anécdotas de vida, reflexiones sobre el pasado y visiones del futuro. El ambiente se impregna de canciones compartidas, de encuentros que desbordan simple entretenimiento.

En esta edición, los invitados fueron Luz Gaggi y el Colo Vasconcellos, además de Ivonne Guzmán, voz de La Delio Valdez y memoria viva de los primeros años de Bandana. La conversación, lejos de cualquier protocolo, derivó en recuerdos esenciales de la banda surgida en Popstars.

Ivonne evocó aquel inolvidable año 2000: “Vivíamos en Camerún y vinimos con mi familia cuando yo tenía 15 años, y al año de hacer el colegio en Salta, apareció el reality”. Las preguntas quedaron flotando en el ambiente... ¿Cómo se siente dejar todo atrás y cambiar de continente en plena adolescencia? ¿Qué pasa por la mente de una joven que pisa tierras desconocidas, justo antes del salto que marcará su historia?

Ivonne Guzmán (primera a la derecha), en momentos de la "vorágine" de Bandana, como ella misma lo graficó

Hasta que interrumpió la conductora, como si también necesitara desandar su propio camino. Ella reveló una intimidad compartida con Ivonne: “Yo fui a ese reality. PopStars. Tenía 15 años, hice la cola toda la noche con mi mamá y una amiga, y cuando llegué a cantar no me dejaron”. Las reglas del concurso no otorgaban ni un resquicio a la ilusión: solo podían presentarse mayores de 16 años. ¿Cuántos sueños habrán quedado a las puertas, en ese frío, por razones tan arbitrarias como la fecha de nacimiento?

Tras ese instante de empatía, el micrófono vuelve a Ivonne: “Yo tenía 16 justitos, y a partir de ahí lo que fue esa vorágine, que fueron tres años, desde 2001”. La vorágine: palabras que condensan la intensidad, el vértigo y el cansancio de una vida acelerada. En ese tiempo, el fenómeno Bandana marcó a fuego una época y se incrustó en la cultura popular argentina.

Cabe recordar que a los diez años, Ivonne dejó Bogotá junto con su familia. El destino quedaba sellado por el trabajo de su padre, contador, que los llevó al corazón de Camerún. En África vivió hasta que cumplió 15 años y cuando ya todos estaban aclimatados a las nuevas costumbres, volvieron a armar las valijas para instalarse definitivamente en el norte de Argentina, más precisamente en Salta.

Karina e Ivonne Guzmán compartieron más de una vez escenario

“Me marcó mucho viajar, imagínate que África fue como un cambio cultural bien fuerte, un shock en todo sentido, porque allá nadie hablaba español, yo estaba en tercer grado, inglés tampoco sabía. Y además iba a un colegio internacional que, si bien era americano y nos enseñaban en inglés, éramos alumnos de todas partes del mundo, de Pakistán, de Francia, Nigeria, Alemania, Costa Rica, o sea, así”, recordó en una charla con Teleshow.

Allí también destacó el aprendizaje de aquella experiencia: “Me enseñó a muy temprana edad la importancia del respeto por las diferencias. Yo tenía una amiga que era pakistaní y cuando iba a jugar a su casa en un momento ella se iba a rezar. Era normal y el respeto por las diferencias, esa cosa de enriquecerse del otro, de no escandalizarse o asustarse porque el otro sea distinto”.

“Después vinimos a Salta; mi familia vivió 10 años en Orán, mi padre trabajaba en el Ingenio San Martín del Tabacal. Y bueno, yo estuve ahí un año y después vine a Buenos Aires”. Así la joven pasaba sus días soñando con ser cantante.... o tenista.

“Jugué hasta los 15, competía y todo, pero ¿sabés cuál era mi problema? Acá (se señala la cabeza). O sea, perdía un punto y perdía el partido. Era muy muy pasional, muy visceral y eso no sirve para el tenis".