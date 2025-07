Brisa Campo, del diagnóstico de cáncer que logró superar a la revancha en La Voz Argentina: “Volví a nacer”

La actuación de Brisa Campo en La Voz (Video: Telefe)

“Me sentí muy privilegiada de haber quedado por un video de TikTok”, contó Brisa Campo, participante de La Voz Argentina (Telefe), al recordar cómo logró presentarse en el certamen musical. La joven de 26 años habló en exclusiva con Teleshow sobre su paso por el programa de Telefe y la importancia de esa segunda oportunidad que la impulsó a seguir tras un desafío personal enorme. En un relato cargado de sinceridad, la cantante reveló detalles de su proceso, su historia de lucha contra el cáncer y sus sueños en la música.

Brisa formará parte de El regreso, que comienza el lunes 28 de julio al término del programa original y hará en vivo desde los estudios de Luzu y se podrá ver tanto por Luzu como por Stream Telefe. Contará con la conducción de Sofi Martínez y Karina, la Princesita como quinto coach.

— ¿Por qué quisiste audicionar en La Voz Argentina?

— Siempre quise participar y nunca podía, hasta que este año se me dio. Siempre se me dificultaba también el motivo de viajar, porque acá en mi pueblo no hacen los castings, pero cuando vi que salió la posibilidad de los castings por video, por TikTok, la aproveché de una. Y nada, la verdad, lo subí sin expectativas. Obviamente, tenía esa ilusión de ojalá poder quedar, pero sinceramente no me lo esperaba. Fue muy loco, me sentí muy, muy privilegiada de haber quedado por un video de TikTok.

— Fue tu primera vez en el escenario. ¿Qué te pasó?

—La verdad nunca había estado en un escenario de esa magnitud, era algo totalmente nuevo para mí. Como lo dije en la audición, era algo fuera de mi zona de confort, si bien estaba expuesta, estuve en un escenario acá en mi pueblo, pero nunca con esa magnitud y la verdad que los nervios me atormentaron tanto en el antes como en el después. Creo que se habrá notado en mi voz, bueno yo que conozco mi voz, se notaba supertemblorosa. Pero bueno, hice lo mejor que pude y creo que también lo que me jugó en contra fueron los nervios, pero nada más allá del resultado, estoy re feliz, pero re feliz.

— No es la primera vez que estás en Buenos Aires y la primera vez que viniste fue por un tema, la verdad, fuertísimo.

— Sí. A fines del 2019, yo ya venía cantando y tocando acá en mi pueblo y en distintas zonas cercanas. Después de cumplir mis quince años, me acuerdo de que a la semana venía con dolores muy fuertes, dolores de cabeza, pero muy fuertes, tenía como tapados los oídos, no podía escuchar nada, también tenía el cuello muy inflamado. Todos esos síntomas, que desde un principio se sabía que no eran normales, y por eso buscábamos un diagnóstico acá en el hospital en Curuzú, pero no lo conseguí. Estuve así por cinco meses, hasta que me fui a Corrientes, Capital, a un hospital pediátrico. Ahí de casualidad me ve una médica del Garrahan, que justo estaba ahí, ve de casualidad mis estudios y ahí de una ve que hay algo que no estaba bien. Entonces, me derivó de urgencia al Garrahan.

"Fue un proceso de volver a nacer", Brisa se abrió acerca del diagnóstico que recibió as los 15 años

— ¿Qué pasó cuando llegaste al Garrahan?

— Cuando llego al Garrahan ya empezó todo. Al llegar al hospital fue muy fuerte para mí, porque tampoco conocía lo que era un hospital grande como lo es el Garrahan. Entré directamente a la parte oncológica, tampoco tenía mucha idea de lo que era ese término porque tenía quince años. Desconocía todo lo que era la palabra oncológico y pediatra, no tenía mucha idea del hospital. Cuando vi eso, me impactó ver a muchos niños con una enfermedad como es el cáncer. Pero jamás se me pasó por la cabeza que a mí me iban a diagnosticar eso.

— ¿Cuál fue el diagnóstico?

— Me realizaron una biopsia y de ahí me sacan mi diagnóstico, que es cáncer nasofaríngeo. Como te digo, afectaba la parte de mi garganta y mi nariz. Tenía tapada la zona de los oídos, me había tomado todo.

— ¿Cómo te afectó no poder seguir cantando?

— La verdad, muy fuerte. En realidad, el motivo por el cual no podía cantar fue porque, cuando me realizaron la primera quimio, se me perforó el pulmón derecho, eso me causó una neumonía muy grave y estuve un mes en terapia intensiva. Estuve entubada, en un coma farmacológico por un mes. Obviamente, perdí lo que es el caminar, el hablar. Tuve que recuperar fuerzas de todos lados. Tuve que aprender a comer, me acuerdo, a ingerir agua, líquidos. Fue todo un proceso de volver a nacer, justamente. Eso fue lo complicado, porque no podía cantar.

De hecho, estuve a punto de perder la vida, fueron días muy complicados. Hubo dos opciones: intentaban que yo respire por mí sola o la otra, que me podían realizar una traqueotomía. Se lo dieron a elegir a mis padres; era una decisión difícil, porque si elegían que me hagan la traqueotomía era como tirar a la basura mis sueños, en parte era que yo recuperara la vida, pero no completa. Fueron por la opción, en conjunto con los médicos y mis padres, de intentar que yo respire por sí sola. Gracias a Dios, pude respirar sola y obviamente me dejó secuelas, pero desde ese momento para adelante estuve siete meses más internada siguiendo el tratamiento por protocolo. Desde ahí, de que empecé a respirar por mí misma, tuve puras mejorías hasta el día de hoy.

— Decías que tuviste que aprender a vivir de vuelta. ¿Cómo fue ese proceso de volver a cantar? ¿Cómo volviste a aprender a cantar? ¿Cómo te sentiste la primera vez que cantaste después de la operación?

— La verdad, lo recuerdo con mucha felicidad y emoción, porque a mí mis doctoras siempre me cantaban, me ponían música, me bailaban, me traían regalos con respecto a la música. Ellos sabían que yo era la cantante en el hospital. Y me acuerdo cuando empecé a tararear una canción, porque siempre tenía música en la tele, en la sala. Una no se resiste. De hecho, tengo una anécdota: cuando estaba en terapia intensiva, después de un mes de recuperación, pedí unos auriculares porque quería escuchar música, sentirla cerca, me pusieron auriculares con los temas que me gustaba escuchar y se me subió la presión a tope y me la tuvieron que sacar. Era mucha la emoción que sentía, pero por lo menos lo pude disfrutar un poco. Fue una locura porque empezaron a sonar todas las máquinas. Todos estaban asustados, pero yo estaba feliz de la vida. Es una anécdota que recuerdo con mucha felicidad.

La primera vez que volví a cantar, canté el Ave María con mi papá. Fue más un tarareo, obviamente. No tenía mucha fuerza, pero lo tarareaba. Y esa fue la primera canción, el Ave María. Fue muy emocionante.

"Estoy agradecida por tener una segunda oportunidad"

— Una canción muy significativa si sos religiosa

— Sí, yo creo mucho en Dios, más que nada porque siento que fue como un milagro de mi vida el saber que respiré sola después de haber estado por mucho tiempo mal. Para mí y para mi familia es el milagro de nosotros. Estoy agradecida por tener una segunda oportunidad para poder cumplir mis sueños.

— Lo diste todo en la audición, pero no lograste que se dieran vuelta las sillas. ¿Qué sentiste?

—Lo primero que sentí es una emoción normal, un poco me frustré y empecé a plantearme si lo hice realmente como quería, obviamente no me salió como yo quería, pero tengo el pensamiento de que las cosas pasan por algo. Me sirve de experiencia, ya que es mi primera experiencia de esta magnitud. Al principio me sentí muy triste y abrazaba mucho a mi familia, pero ya al siguiente día me dije: ‘Ya está, hay próximas veces, lo podés hacer mejor’. Como digo, las cosas pasan por algo. Más con esto de la revancha, estoy feliz de la vida.

— ¿Cómo se dio la revancha?

— Fue algo totalmente sorpresivo, porque me lo dijeron en Telefe Noticias. Fue algo inesperado, la verdad. Me agarraron muy desprevenida. Estoy muy agradecida con eso. Cuando a mí me preguntaron si quería seguir, dije de una que sí. Se me dio la segunda oportunidad de poder hacerlo mejor de lo que lo hice la primera vez. Así que muy feliz con eso.

— Si se hubieran dado vuelta en la audición a ciegas, ¿a qué equipo te hubieras ido y por qué?

— Me hubiese ido por la Sole. Ella, mi familia la escucha mucho y acá en Corrientes, obviamente, es como una reina. Es la reina del folclore y la escuchamos mucho. Yo la escuchaba de chiquita también. Más que nada por eso, a mí me gusta mucho el folclore, más el chamamé. Canté por mucho tiempo chamamé acá en Corrientes y por eso sentía que me iba por ese equipo, por ese lado.

Brisa tendrá la oportunidad de regresar a La Voz durante el programa llamado "El Regreso" que se transmitirá por Luzu TV y el stream de Telefe

— Si llegás a ganar, ¿qué te gustaría hacer con esta oportunidad?

— Sí, bueno… si pensamos en grande… mi sueño, creo que desde que tengo diez años, que es donde empecé a mostrarme, primero con mi familia, después en el pueblo y ahora en La Voz Argentina, que es una locura. Mi sueño siempre fue ser una cantante reconocida en el mundo, vamos a apostar por todo. Más que nada porque yo también compongo y he hecho muchas canciones en donde hablo sobre esto de lo que pasé o por situaciones similares que yo sé que es luz para otros. Obviamente, quiero que conozcan mi voz, pero también poder aportar algo con mi voz, que es más que nada ser la luz para otros. Me han llegado muchos mensajes de personas que se sienten identificadas, pacientes que me dicen que se sintieron muy identificados. Una chica, por ejemplo, me dijo que ella tenía quince años, que estaba pasando por un cáncer, y ver mi audición le hizo sentir que ella podía salir de eso. Y eso para mí no tiene precio, es lo que busco imponer con mi voz. Y lo estoy logrando de a poco, así que básicamente eso es lo principal que busco.

— ¿Querés convertirte en lo que vos no tuviste cuando estabas en tratamiento?

— Exactamente.

— Es un lindo mensaje el que querés dar

— Sí, siempre lo dije. Me gusta mucho componer y creo que la mayoría de las canciones se basan en eso. Es lo lindo de la música, que uno puede transmitir lo que quiere y lo que está en su corazón.