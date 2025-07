Melody Luz, enfurecida porque no le preguntan sobre su carrera como bailarina

“Tienen que aprender a separar los temas, hay espacio para todo. Pero ME ROMPE LAS PELOTAS que tantos años de estudio, de audiciones me hagan sentir que no valen nada”. Con esta frase, Melody Luz expuso en sus redes sociales el hartazgo que le provoca la atención mediática sobre su vida privada, relegando a un segundo plano su trayectoria profesional.

La bailarina, que se prepara para debutar en el teatro Gran Rex con la obra “El principio del fin”, manifestó su frustración tras una ronda de prensa en la que, según relató, las preguntas giraron casi exclusivamente en torno a su intimidad y no a su trabajo artístico. La función, prevista para el 14 de agosto, abordará la vida del rapero venezolano Canserbero, asesinado en circunstancias que aún generan debate.

La reacción de Melody Luz se produjo a través de una serie de historias en Instagram, donde dejó claro su deseo de que la prensa enfoque sus entrevistas en su labor como bailarina y no en aspectos personales o mediáticos. En una de sus publicaciones, la artista escribió: "Soy experta en esperar cosas que nunca van a cambiar", reflejando el escepticismo ante la posibilidad de que los medios modifiquen su enfoque.

En la segunda historia, relató su experiencia durante la rueda de prensa: “Si ven notas mías (con las trenzas) con cara de orto es porque era una ronda de prensa de LA OBRA en la que voy a estar en el GRAN REX. IMAGÍNENSE si me preguntaron algo sobre eso…“. La bailarina lamentó que, pese a tratarse de un evento dedicado a la promoción de la obra, las preguntas sobre su papel, la trama o su proceso creativo brillaron por su ausencia.

En su descargo, Melody Luz insistió en la necesidad de distinguir entre el interés legítimo por la vida personal de los artistas y el respeto por su trabajo profesional. “Como artista es desgastante”, afirmó, subrayando el impacto emocional que le genera la falta de reconocimiento a su formación y esfuerzo.

La bailarina expresó su malestar por la superficialidad de las entrevistas: "Te preguntan de la obra dos segundos cuando el espacio ERA PARA ESO! Detesto que me hagan perder el tiempo y que me sigan preguntando sobre pelotudeces".

Tras este episodio, la artista compartió momentos mucho más amables de su vida familiar junto a su pareja, Alex Caniggia, y su hija Venezia. En una de las publicaciones, mostró a la niña participando en una actividad artística en un local de un shopping porteñol llamado artpoint.org, donde realizó un dibujo de un oso con témperas, acompañado de la palabra “Grizzly”, apodo con el que Alex se refiere a su hija, quien recientemente cumplió 2 años.

La queja de Melody Luz, más allá de si es entendible, queda detrás del interés mediático que su vida privada generó a partir de sus propias reacciones, desde que conoció a Alex Caniggia en el reality El hotel de los famosos, su separación donde contó los pormenores en sus redes sociales, su relación anterior con el cocinero Santiago del Azar y la separación de éste para retomar el romance con Caniggia.

La bailarina y el chef estuvieron juntos casi tres meses. La relación concluyó abruptamente tras un episodio en el que él irrumpió en el departamento de Melody mientras ella estaba con Alex Caniggia. Posteriormente, la artista calificó la relación como tóxica y violenta, y expresó públicamente su deseo de desvincularse de la etiqueta de “ex” respecto a Santiago del Azar. En declaraciones al programa LAM (América), donde suele aparecer como panelista, Melody Luz manifestó: "No le pongan el mote de ex porque me da vergüenza", dejando claro su malestar por la forma en que terminó el vínculo.La respuesta de Santiago del Azar no se hizo esperar. El cocinero publicó un video en sus redes sociales donde aparece bailando solo por una calle vacía, acompañado de un mensaje que citaba las palabras de Melody Luz en LAM: “Yo después de escuchar a Melody en LAM decir ‘No le pongan el mote de ex porque me da vergüenza’ (por mí). Jaja tiró mote jaja, ¿vergüenza le doy yo?!. Además, Santiago del Azar profundizó en su postura y agradeció públicamente haber dejado atrás esa relación: "Gracias Diosito de la que me salvaste". El chef minimizó la importancia del noviazgo, aludiendo a su corta duración y restando trascendencia a la experiencia: “Yo tampoco te considero una ex. ¿Vergüenza ser tu ex?“.