Nico Vázquez reveló la conexión con su hermano Santiago a través de Rocky: “Un pedazo de mi corazón”

El recuerdo de Nico Vázquez a su hermano Santiago (Instagram)

El telón se alza cada noche en un teatro lleno de luces y expectativas, pero en el interior de Nico Vázquez el verdadero escenario es otro: uno donde se juega una pelea más profunda, entre las lágrimas amargas del dolor y las dulces de abrazar por un rato a los que ya no están.

Todavía con los ecos recientes de su separación de Gimena Accardi, el actor volvió al recordar la huella imborrable que dejó su hermano, Santiago, quien falleció de muerte súbita en 2016 mientras estaba de vacaciones en Punta Cana, y la forma en que la figura de Rocky -su personalidad de cada noche en el teatro- marcó para siempre su complicidad y su propia filosofía de vida.

“Este recuerdo tiene muchos años y tal vez, con mi presente, se entienda un poco más lo que significa Rocky para mí“, plantea el actor en un profundo texto que acompaña un video que se desprende en dos partes. Primero, un Santiago niño, en edad escolar, responde un cuestionario improvisado. ”¿Te gusta el cine?“, le preguntan en inglés. La respuesta no deja dudas: ”Sí, por supuesto". Tampoco titubea a la hora de nombrar a su actor favorito -“Sylvester Stallone”- y a la película: “Rocky. Es fantástica”.

Los Vázquez, Nicolás y Santiago

La saga estrenada en 1976 y que Nicolás representa cada noche en el teatro, se convierte así en un lazo invisible, ese puente que lo une con Santiago, incluso desde la ausencia. “Los que me siguen hace tiempo conocen bien la historia. Y a los que llegaron hace poco, bienvenidos a este pedazo de mi corazón”, continúa, con ese placer único de la plenitud. “Me emociona cada noche poder cumplir este sueño y seguir despierto”.

Podría parecer una simple victoria profesional, pero detrás de cada función se esconde una batalla personal. Y el actor es consciente de eso: “Gracias por el cariño inmenso que me dan en cada lugar: cuando me cruzan en la calle, en el teatro, en las redes, todo eso llega y lo recibo con amor. Ojalá les vuelva el doble, porque lo que me dan es mucho”, suelta, y la pregunta surge inevitable: ¿Cuántos pueden decir que el abrazo del público mitiga el frío de una ausencia tan honda?

Nico Vázquez personificado como Rocky Balboa el día del estreno

En un rincón de sus recuerdos y sobre los tablones, nada es casualidad. Y menos la música. “Mírenlo hasta el final y quizás entiendan cómo compartíamos con mi hermano esta filosofía de vida. Tanto, que durante años, antes de cada función o al terminar mis espectáculos, yo ponía la música de Rocky.” Efectivamente, el video se dispara en el tiempo, cuando los hermanos se funden en un abrazo interminable, sobre la inconfundible melodía de la película.

En la actualidad, el destino le hace un guiño a Vázquez para llevar adelante el papel para el que se preparó toda su vida. “Hoy tengo el privilegio de interpretar ese personaje que encierra todo y cada vez que subo al escenario, sé que él está ahí, conmigo.” La afirmación resuena entre bambalinas. No es solo teatro; es un acto de comunión, una conversación eterna entre hermanos separados por la muerte, pero conectados a través de la pasión, la música y una promesa vital: seguir de pie, seguir luchando, seguir soñando.

A quienes lo ven sobre el escenario, quizás les cueste dimensionar el peso de esas palabras. Pero para Nico Vázquez, vestirse de Rocky es abrazar a Santiago una vez más, reafirmar un pacto de amor y resiliencia. Porque el teatro sana, el público acompaña, pero la música y los recuerdos siguen unidos detrás de cada sonrisa. ¿Quién dijo que los grandes combates solo se libran bajo los reflectores?