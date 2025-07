Silvia Kutika y el reto actoral luego de su accidente doméstico: “No poder moverse en el escenario es complejo”

Silvia Kutika habla del accidente que tuvo antes del estreno de su obra de teatro

“Estoy bien, estoy haciendo reposo porque el miércoles tengo el estreno”, contó a Teleshow, Silvia Kutika, tras el accidente doméstico que sufrió días antes del lanzamiento de su nueva obra. El inconveniente de salud no pasó a mayores, por lo que la intérprete se encuentra bajo tratamiento y agradeció la preocupación recibida, afirmando que podrá cumplir con los compromisos laborales previstos.

—¿Cómo estás después del episodio?

—Estoy bien. Estoy haciendo reposo porque mañana tengo el estreno. Estoy con un tratamiento y por suerte no pasó a mayores.

—¿Puedes contarnos qué sucedió exactamente?

—Venía con una lumbalgia, con un dolor de ciático terrible, muy fuerte. Y con esta caída hice el cimbronazo, por suerte no me fisuré, ni me quebré.

—¿El accidente afectó tus compromisos laborales próximos?

—No mucho. Gracias a Dios, mi personaje está en la cama durante lo que dura la obra, entonces no me exige mucha movilidad en el escenario.

Al fin y al cabo es mi vida estrena este miércoles en el Metropolitan. Encabezan Silvia Kutica, Fabio Aste y Mirta Worns

Los desafíos y expectativas ante el debut de la nueva obra

El estreno del próximo miércoles con la obra Al fin y al cabo, es mi vida marca una fecha clave para la intérprete, quien no oculta las expectativas típicas que genera la primera función. Kutika explicó que espera “que las cosas salgan bien, que la gente se vaya conforme con lo que vio” y remarcó su deseo de brindar un buen espectáculo. Pese al traspié físico reciente, su entusiasmo permanece intacto.

—¿De qué trata la obra y cómo es tu personaje?

—La obra me parece que es hermosa porque abre un debate sobre hasta qué punto uno decide su destino, decide sobre lo que es su cuerpo. Yo hago un personaje muy complejo. Es una escultora que tiene un accidente de auto y queda cuadripléjica. Durante la obra le confirman que no va a volver a caminar, que no va a volver a mover los brazos. Depende absolutamente de la gente que la está ayudando ahí en el hospital y decide salir del hospital para vivir lo que pueda, sin ningún tratamiento extra.

—¿Con qué tipo de obstáculos se encuentra?

—Ahí viene un enfrentamiento con uno de los médicos del hospital que defiende la vida a ultranza. Se llega a hacer un juicio en la misma habitación de ella. Viene un juez, y por intermedio de una abogada presentan la declaración de un psiquiatra que alega que ella por esa condición está deprimida y por eso no quiere seguir con los tratamientos.

—¿Cuál es la postura de tu personaje frente a estas situaciones?

—Ella dice que está deprimida, pero no quiere seguir con los tratamientos por una cuestión de dignidad. Se abre así un debate desde lo religioso, desde el punto de vista de la medicina, desde la ética, y de la moral.

—¿Qué desafío representa este papel como actriz?

—Es muy grande, porque no mover ni las piernas ni brazos en el escenario es complejo, solamente puedo mover la cabeza. A ella le funciona perfectamente su cerebro, y es lo que se le va en contra también, porque sabe todas las cosas que quisiera hacer, desplazarse y no puede.

—¿Cómo son los demás personajes de la obra?

—Los personajes que van acompañando a este personaje tienen todos un color muy lindo, otro registro. Hay mucho humor negro. Me parece que va a ser una linda obra para que la gente venga a ver otra propuesta.

La pregunta sobre el derecho a decidir sobre la propia vida se instala en el centro de la escena porteña con una propuesta que desafía tanto al público como a la crítica. A partir del miércoles 23 de julio a las 19:45 h, el Teatro Metropolitan se convierte en el epicentro de un debate que trasciende el arte y se adentra en los dilemas médicos, éticos y humanos más complejos de la actualidad.

La obra Al fin y al cabo, es mi vida, escrita por Brian Clark, llega a Buenos Aires tras haber sido nominada a cinco Premios Tony y recibir el Premio Laurence Olivier a la Mejor Obra. El elenco, encabezado por Silvia Kutika, Fabio Aste y Mirta Wons, junto a un grupo de actores destacados, asume el reto de transmitir la intensidad de un texto que ha conmovido a espectadores de todo el mundo.La pieza, reconocida internacionalmente, no solo ha cosechado galardones, sino que ha generado discusiones profundas en cada país donde se ha presentado. El Premio Laurence Olivier a la Mejor Obra y las cinco nominaciones a los Premios Tony subrayan el impacto y la calidad de la dramaturgia de Brian Clark.