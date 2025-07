Roberto García Moritán habló de la separación de Pampita y Martín Pepa: “Él nunca entendió quién era Caro”

Roberto García Moritán habló de la separación de Pampita y Martín Pepa (Video: El Trece)

El lunes por la mañana se conoció la noticia de que Carolina Pampita Ardohain y Martín Pepa decidieron ponerle fin a su relación luego de 8 meses de amor, que se vivieron en su gran mayoría a la distancia. Este martes, al aire de Mujeres Argentinas (El Trece), Roberto García Moritán, exmarido de la modelo y padre de su hija Ana, se refirió al presente sentimental de su expareja.

Roberto se enteró de esto al aire de América, ya que según especificó “no hablan de sentimientos con Carolina”. Sin embargo, en el programa de Belén Ludueña, el panelista Gustavo Méndez le consultó acerca del tema y el exlegislador de la Ciudad de Buenos Aires contestó: “Yo con ella no hablo de estos temas, hablo solamente de los chicos, de Ana, principalmente, por razones obvias, y lo poco que sabía de esta relación era por los medios”.

“Por supuesto, siempre voy a estar del lado de Caro”, aseguró, dejando en claro que la va a apoyar en cada decisión que tome. Según deslizó Méndez, “Pepa habría usado a la conductora por su fama y ganar un poco de reconocimiento”, ante esta teoría, García Moritán reaccionó con dureza: “Nunca entendió quién era Caro, habla de que le divertían los flashes, pero no le divertía lo otro".

El perfil del economista aumentó exponencialmente cuando hizo pública su relación con Ardohain años atrás, por lo que él sabe cómo se vive esta exposición. “Viene con costos y me parece, por lo que estoy entendiendo, con los que no quiso lidiar la familia Pepa“.

Más adelante, le preguntaron si le daría su apoyo a Pampita en estos momentos. ”Eso siempre, pero sin meternos en los temas de cada uno“, aseguró.

La pareja vivió 8 meses de amor (Foto: Instagram)

Robert, como le decía Carolina, se enteró de la separación al aire de Lape Club Social (América TV) y la incomodidad logró traspasar la pantalla. Fue Paula Varela la encargada de contarle sobre la separación. Mientras el empresario hablaba de su actualidad profesional y de su buena relación con la mamá de su hija, Paula lanzó: “Se acaba de separar. No sé si te chusmeó eso o te estoy dando la noticia“.

Visiblemente sorprendido, el empresario reaccionó con una pregunta: “¿Es verdad?”. Ante la confirmación de Varela, agregó: “Sí, me sorprendió. No sabía, no hablamos de esas cosas”. La tensión en el estudio se incrementó cuando la conductora señaló con picardía: “Tenés una media sonrisa”, pero García Moritán intentó poner paños fríos: “No, no hagan interpretaciones… Trato de poner un límite porque prefiero hablar sobre mi vocación, estoy cansado de hablar sobre mí y mis temas, pero entiendo que la pregunta siempre tenga que venir. Espero que salga todo bien”.

El motivo por el que Pampita y Martín Pepa se habrían separado

Se habría conocido el motivo de la ruptura de Pampita y Martín Pepa: "Una tercera persona en discordia" (Video: América TV)

La vida a distancia no fue el único desafío que enfrentó la pareja. Según relató el periodista de Mujeres Argentinas fue Martín quien tomó la decisión de poner fin a la relación, mientras que Pampita habría intentado buscar alternativas para continuar juntos. “Ella es bastante intensa”, comentó Pepe Ochoa, en Sálvese Quien Puedab(América TV), en referencia a la actitud de la modelo ante la crisis. En contraste, tras la confirmación de la ruptura, aseguraron que el empresario ya estaría haciendo vida de soltero.

Uno de los aspectos más llamativos en torno a la separación es la versión de que habría una "tercera persona en discordia“. Según detalló Ochoa en SQP, “habría otra mujer. Pepa estaría con una compañera de trabajo, toda la empresa tiene el dato”.

El periodista explicó que el exnovio de Pampita forma parte de una empresa vinculada al polo y que los rumores sobre su cercanía con una colega circulaban desde hacía tiempo en el entorno laboral.

Según dijeron, cuando viajó por última vez a Estados Unidos, donde celebró el 4 de julio, fecha de la independencia de ese país, se habría percatado de la situación. “Martín Pepa es parte de una empresa y estaría sonseando hace tiempo con una compañera de esa empresa. Entonces cuando Pampita fue para allá, él se la intentó sacar de encima y ella se habría enterado de esta forma”, relató el conductor que reemplaza a Yanina Latorre por estos días.