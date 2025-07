Daniel Gómez Rinaldi fue apuñalado luego de sufrir un robo

Daniel Gómez Rinaldi fue víctima de un robo (Esta Mañana -Radio Rivadavia)

En la mañana del viernes, Daniel Gómez Rinaldi sufrió un asalto en la vía pública cuando se dirigía a su trabajo en Radio Rivadavia. El periodista se disponía a tomar un colectivo en la zona de Santa Fe y Talcahuano cuando sintió que le arrebataban el teléfono celular. En ese momento, inició una persecución que continó enfrentando al ladrón en un contenedor de basura y con un forcejeo con el que recibió dos cuchillazos, por lo que tuvo que ser hospitalizado.

Gómez Rinaldi dio su testimonio a Nacho Ortelli, conductor de Esta mañana, el ciclo al que no pudo asistir debido al hecho delictivo. El periodista contó que el hecho ocurrió cuando se dirigía a tomar el 39, su rutina de todos los días para ir a la radio. “Cuando estoy subiendo el primer escalón, siento que alguien me arranca el teléfono de la mano y sale corriendo por Talcahuano. Yo decido correr atrás de él y gritarle que me lo devuelva”.

Según su relato, en un momento de la persecución perdió al ladrón de vista y escuchó un ruido metálico, como de una puerta de hierro. Ahí se dio cuenta de que se había escondido en un contenedor de basura. “Abro la puerta y lo veo ahí y le digo ‘Devolveme el celular, que lo necesito para trabajar. Devolvémelo’. Él sale despacio y yo lo agarro del buzo que tenía puesto. En ese momento, saca un cuchillo y me pega un puñetazo en la pierna y después otro”, expresó con la voz entrecortada por la angustia.

Daniel Gómez Rinaldi fue asaltado en la vía pública (Instagram)

La situación se volvía cada vez más dramática. “Como ya no podía más, porque venía muy cansado, muy agitado, con mi mochila y él tenía el cuchillo en la mano, decidí soltarlo”, narró el periodista, que tomó conciencia de la gravedad de la situación. “Pensaba dónde me iba a pegar el próximo cuchillo. Lo solté y me quedé gritando que llamen a la policía, que vino a los dos minutos”, alcanzó a decir con la voz quebrada.

Después de unos segundos, el periodista de El Nueve contó cómo fue la intervención policial. “Me pidieron el número de teléfono para probar si lo había dejado ahí. Yo pensé: ‘este lo dejó, se escapa, vuelve y se lo lleva para vender’. Cuando llaman, se escucha el teléfono que estaba ahí. Después se acercó el subcomisario Cáceres para atenderme. Y llamaron al SAME porque me dolía mucho la pierna”, relató.

Una vez en la ambulancia, dieron inicio al tratamiento médico: “Me revisaron, me hicieron como una limpieza y me preguntaron si quería ir a otro lugar. Me llevaron a la guardia, me volvieron a revisar, me vendaron y me llevaron a la comisaría a declarar”, concluyó el periodista, dando fin a una mañana que imaginaba rutinaria como tantas hasta que sintió que su vida estaba en riesgo. Consultado por Teleshow, relató una vez más los hechos y también volvió a llorar. Pero esta vez como un agradecimiento por la preocupación de los colegas y el alivio de estar bien, más allá de las heridas físicas y emocionales, que perdurarán un tiempo más.

El parte policial del asalto a Daniel Gómez Rinaldi

Personal de la Comisaría Vecinal 1 A de la Policía de la Ciudad fue desplazado esta mañana por el comando de emergencias hasta Santa Fe y Talcahuano, donde el periodista Daniel Gómez Rinaldi contó que se hallaba en la parada del colectivo 39 y al subir a la unidad un ladrón le robó el celular.

El periodista señaló que persiguió al delincuente y en Talcahuano al 1200 encontró al sujeto dentro de un contenedor de residuos. Al exigirle la devolución del teléfono, el sujeto lo hirió en una de sus piernas. El ladrón logró escapar, pero la policía recuperó el teléfono. Arribó el SAME que realizó una curación y el damnificado fue trasladado al centro de salud de su prepaga. Se labraron actuaciones por tentativa de robo y lesiones con la intervención de la Fiscalía Nro. 3 a cargo del Dr. Roma.

Con información de Andrea Taboada