Luis Novaresio y Braulio Bauab celebraron 4 años de casados: “Por muchos más”

Luis Novaresio y Braulio Bauab celebran cuatro años de casados con un emotivo mensaje en redes sociales

Con una publicación romántica, Luis Novaresio celebró en Instagram su aniversario de casamiento con Braulio Bauab, el empresario inmobiliario con quien comparte una historia de amor que comenzó con una frase tan simple como eficaz: “¿No tenés una tacita de azúcar?”. Varios años después de ese encuentro fortuito, el periodista expresó su gratitud y afecto en un mensaje íntimo que reveló la profundidad del vínculo que construyó junto a su esposo.

“Churro mua, el mejor esposo, el mejor padrastro, el mejor compañero”, escribió Novaresio citando palabras de Bauab, en una dedicatoria que acompañó con una serie de fotos de pareja, en distintos momentos de su convivencia. “Hermosos, cuatro años, compartiendo momentos, también compartiendo diferencias, haciendo amorosos y complejos acuerdos para entender nuestras necesidades, en qué aspecto somos tan distintos, y en qué otros compartimos los valores”, agregó el conductor de Buen día Nación.

El posteo rápidamente generó repercusión en redes, no solo por el testimonio sentimental, sino también por el modo en que visibiliza un tipo de relación que rompe con estereotipos y que fue reconocida por la comunidad LGBTQ+ como una referencia afectiva y política. En ese sentido, la historia entre Novaresio y Bauab fue objeto de interés desde que se hizo pública, tanto por la naturalidad con la que fue compartida como por su carácter inspirador para muchas personas.

El periodista explicó en varias ocasiones que su romance comenzó gracias a la intervención de una amiga en común, Muriel Balbi, quien le dijo: “Un amigo mío te quiere conocer”. En ese momento, Novaresio no estaba interesado en iniciar una relación, pero Balbi insistió: “Si un día te cruzás con alguien en el edificio que te pide una tacita de azúcar, ya sabés que va a ser él”. Esa escena ocurrió poco tiempo después, cuando Braulio lo abordó en el jardín del complejo en el que ambos vivían. “Fue una historia angelada”, describió el conductor durante su visita al ciclo PH, Podemos Hablar en Telefe.

Con el tiempo, el vínculo se profundizó. Braulio Bauab, padre de una niña llamada Vera, nacida a través de un acuerdo de coparentalidad con su amiga Virginia Laino, compartió su vida con Novaresio hasta conformar lo que ambos describen como una familia alternativa. “Gracias por ayudarme tanto con Vera que te ama”, escribió el periodista en su publicación, reconociendo el rol de su esposo en la crianza de la niña.

La relación dio un paso formal el 15 de julio de 2021, cuando la pareja se casó en el Registro Civil de la calle Uruguay, en la Ciudad de Buenos Aires. La ceremonia, realizada al aire libre y en presencia de un grupo reducido de allegados, fue para ambos un gesto de afirmación afectiva y política, justo cuando se cumplían 11 años de la sanción de la Ley de Matrimonio Igualitario en Argentina. En declaraciones previas, Novaresio reconoció que su decisión de casarse representó un cambio de postura personal: “Dije que nunca me iba a casar, y acá estoy”.

En aquel entonces, el periodista expresó que, a pesar de las dudas previas, encontró en Braulio a alguien que representa un proyecto compartido de vida: “Encontré un hombre íntegro, a un par, a un tipo divertido, un tipo inteligente, sensible, padre ideal y orgulloso, compañero, con el que hablar de las diferencias y acordar, o no siempre, que somos distintos y eso nos gusta del otro”. Y concluyó con una idea que retoma también en su reciente posteo: “Porque me permite habitar un lugar deseado. Un hogar, una familia, un ansia de futuro”.

La historia de la pareja fue ganando notoriedad pública desde que, en septiembre de 2019, Novaresio dedicó un Martín Fierro de Cable, sin nombrarlo directamente, a su entonces pareja. “Quiero dedicarlo a los que amamos. Estoy muy banal y muy frívolo. Pero creo que si uno no puede reconocerse amante de los que ama, la vida no tiene sentido”, expresó al recibir el galardón por Mejor conducción masculina.

Días después, confirmó el vínculo con una publicación en Instagram: “Siempre creí que la felicidad era un hecho privado. Hoy sé que compartirla la hace más plena”. A partir de ese momento, el periodista comenzó a mostrar con mayor naturalidad la intimidad de su relación y los momentos cotidianos junto a su pareja y la hija de este.

Braulio Bauab, de 56 años, es un reconocido agente inmobiliario y ha sido pionero en el desarrollo de propuestas habitacionales pensadas para la diversidad de vínculos familiares. Fue padre a través de un proceso de inseminación artificial y defiende la figura de la coparentalidad como un modelo legítimo y afectivo de crianza. “Tenemos mucha gente que nos quiere, en honor a eso no podíamos manejarnos como si se tratase de una relación clandestina, sino como lo que es: un hecho de amor”, señaló Novaresio en una entrevista con La Nación.

En su publicación de aniversario, el periodista ironizó sobre su cambio de postura frente al matrimonio. Citando al escritor Mario Benedetti, escribió: “(No estuvo tan mal, Cállate Benedetti) dice Luis. Nunca me voy a casar en la vida. Y ¿por qué te casaste?”. La respuesta, lejos de la solemnidad, es una declaración de principios afectivos: “Porque el amor no se explica, se vive”.

La publicación estuvo acompañada por una serie de imágenes que muestran distintas etapas de la pareja: en la playa, en un ascensor, en una celebración al atardecer, y en una postal más formal que recuerda al día de su casamiento. En todas, la mirada compartida entre ambos se convierte en una continuidad visual del mensaje escrito.

El posteo recibió mensajes de afecto de colegas y figuras públicas, entre ellos el médico mediático Facundo Felice, quien comentó: “Feliz aniversario”. También obtuvo cientos de “me gusta” de seguidores y amigos, entre ellos Claudia Monzón, madre de la actriz Celeste Cid.

Desde que comenzó a compartir su historia en redes y entrevistas, Novaresio ha destacado que la visibilidad también tiene un valor social: “Nuestra historia inspiró y ayudó a gente gay que se sentía muy sola”. A partir de su testimonio, el periodista se transformó en un referente para quienes buscan validar sus vínculos en un contexto social en transformación.

Al cumplirse cuatro años del casamiento, y con un presente consolidado junto a Braulio y Vera, Novaresio reafirma su compromiso afectivo y cotidiano. En sus propias palabras: “Se olvida de las cosas, pero no de las importantes”. Una frase que condensa, con ternura y sentido del humor, una forma de amar, convivir y celebrar el tiempo compartido.