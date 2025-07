La romántica escapada en yate de la China Suárez y Mauro Icardi por la costa de Estambul

La China y Mauro, relax y romance en un yate atravesando el Bósforo

En el capítulo anterior... hace un par de días la China Suárez descargaba su furia contra tanto hater a propósito de su posteo de unas fotos en bikini tomando sol en la pileta...

Lo nuevo que decidió mostrar es la escapada romántica en un yate junto a Mauro Icardi para disfrutar de las maravillosas vistas que ofrece el Bósforo, o sea, el estrecho de Estambul que separa la parte europea de la parte asiática.

Recordemos que él delantero juega para el Galatasaray, histórica potencia del fútbol turco, así que aprovechando un descanso en la pretemporada, la pareja decidió disfrutar a puro relax del verano europeo.

Ajenos a lo que puedan decir, la China y Mauro se mostraron desde todos los ángulos: a punto de disfrutar un almuerzo más que variado...

Tomando sol en la cubierta del yate...

Disfrutando del paisaje marítimo...

Seduciendo a cámara...

Seduciendo 2...

Buen provecho...

En plan “chica Bond”...

¿Para envidia de ya saben quién...?

No importa lo que digan...

“Te llevo sobre mi piel...”

Culebrón turco...

Cambio de look...

(Fotos: Instagram)

Como se ve, prácticamente una película de lo bien que la están pasando la China y Mauro. En clave futbolera, frente a tanto relax con “su chica”, será clave que Mauro, como corresponde a un delantero de categoría y luego de seis meses alejado de las canchas, la mande a guardar a la red... si no quiere quedar expuesto frente a los fanas del Galata.

Suárez, por su parte, quedará expuesta al amor/odio que disparan las redes. Lo decíamos al comienzo, bastó que recientemente se mostrara tomando sol junto a la pileta para recibir más de un dardo venenoso...

El posteo de la China que disparó la virulencia de los haters

En menos de 48 horas, el posteo cosechó más de 22.000 comentarios y el porcentaje de hate recibido fue altísimo.

Lejos de dejar pasar la agresión, la actriz les respondió picantísima a algunos de los usuarios que la juzgaron como persona y criticaron su cuerpo.

“Cuando te llega el karma, te envejecés”, le escribió una seguidora a la China, en alusión al Wanda Gate y al final de la relación de pareja de Pampita con Vicuña, entre otras situaciones por las que la actriz supo ser noticia.

Sin filtros, Suárez le contestó en el mismo tono: “Vos que ya pasaste por eso, ¿cómo lo llevás?”. Acto seguido, la China se hizo eco de otro hostil comentario. “Un poco de tonificación constante con el deportista, ya que tenés esa facilidad, no te vendría mal”, le escribió otro usuario. “¿Sos personal trainer? Es verdad, soy flácida, pero estoy buena igual”, le respondió la actriz, con autoestima alta y amor propio.

Lo que piensa Mica Viciconte...

Y mientras la China y Mauro disfrutan en Turquía, el triángulo Wanda-China-Mauro sigue dando que hablar, cómo no. En este caso, la que opinó fue Mica Viciconte: “Los únicos que sufren son los chicos. Tienen amigos, redes, ven todo. Para ellos es un espanto, la pasan mal”, dijo, refiriéndose al impacto que las disputas mediáticas entre padres separados pueden tener en los hijos.

En diálogo con Puro Show(El Trece), la modelo y panelista abordó el tema desde su propia experiencia en una familia ensamblada, al aportar una mirada personal sobre la exposición pública de los menores en situaciones de separación.

Consultada sobre el escándalo que involucró a la empresaria, la actriz y el futbolista, Viciconte no dudó en compartir cómo vivió ella la complejidad de ensamblar familias. “Lo mío fue un caos, no fue tan tranquila toda la parte vivida”, admitió, al aludir a las dificultades que enfrentó en su relación con Nicole Neumann, exesposa de su pareja, Fabián Cubero.

Mica Viciconte cuestionó a la China Suárez

Para la modelo y panelista, la colaboración entre los padres resulta fundamental: “Ensamblar familias a veces es muy difícil, y cuando la madre o el padre no colaboran, se hace más difícil todavía”.

Sin mencionar nombres específicos, Viciconte criticó la sobreexposición mediática de los hijos en separaciones conflictivas. “Creo que en el caso de Wanda, la China…se perdió todo tipo de límite, como que se fue todo muy al pasto”, expresó. Subrayó que los menores quedan atrapados en el centro de la tormenta mediática: “Los únicos que sufren son los chicos”.

La panelista también opinó sobre la reciente decisión de Nicolás Cabré y Benjamín Vicuña de revocar el permiso para que sus hijos viajen al exterior con su madre. “Me parece que los nenes no son rehenes de nadie. Si están estudiando en un lugar, no se puede.... porque vos tenés un novio, agarrar e irte. Me parece que hay que pensar en los chicos, si viven acá, se plantea, se habla a futuro. Pero no es ‘me los llevo, me los traigo’, porque muchas veces los adultos toman como rehenes a los chicos y el problema es ese”.

Sobre el accionar de la China Suárez en redes sociales, Viciconte fue contundente: “No estoy en la cabeza de la China, solo vi el posteo que hizo y me pareció desagradable”, en referencia a las palabras que la actriz dirigió a Vicuña.