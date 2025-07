Juana Repetto recordó la pregunta de su hijo Toribio sobre su historia: “¿Por qué no hay un papá para mí?”

Juana Repetto contó cómo le explicó a su hijo Toribio que no tiene papá (Video Más minas que mamás – Resumido/Instagram)

Juana Repetto suele compartir en sus redes sociales aspectos íntimos de su vida, en especial vinculados a la maternidad, la salud y su actividad laboral. Fiel a su estilo, la actriz mantiene un diálogo abierto con sus seguidores y aborda sin filtros temas que muchas veces generan dudas en otras familias. En esta oportunidad, en una nueva emisión de su ciclo Más minas que mamás (Resumido), relató cómo fue el momento en que su hijo mayor, Toribio, le preguntó por qué no tenía papá.

La actriz decidió ser madre soltera mediante una inseminación con donante anónimo en 2016, y esa elección fue el punto de partida para la explicación que le dio a su hijo cuando él, a temprana edad, buscó entender su historia personal. Sentada junto a su compañera Vicky Gils, Juana relató la anécdota. “Estábamos yendo a un espacio de juego libre Y, a punto de llegar, me dice: ‘¿Por qué yo no tengo papá?’”, recordó Juana sobre la situación que la tomó por sorpresa. Frente a esa consulta, decidió no postergar la conversación: “Me bajé en un bar, me senté y le conté: ‘Mirá, el deseo más grande de mi vida era ser mamá. Yo fui a un lugar donde hay hombres que dejan espermatozoides, hay mujeres que dejan óvulos. Para hacerlo se necesita de un espermatozoide y de un óvulo. Yo soy tu mamá y te tuve con un donante en una clínica’”, relató sobre la explicación que eligió darle a Toribio.

Según contó, la respuesta del niño fue inmediata y sin mayores cuestionamientos: “Y me contesta: ‘Ah, bueno, bueno’. ¿Qué me va a decir?”, expresó, transmitiendo la naturalidad con la que su hijo procesó la información en aquel momento. Sin embargo, la inquietud volvió a surgir tiempo después, cuando Juana comenzó su relación con Sebastián Graviotto, quien es el padre de su segundo hijo, Belisario. “Y nunca más me preguntó nada hasta que apareció Sebi, que él tiene una hija de la edad de Toro, que obviamente venía a casa”, explicó Juana. Fue en ese contexto cuando su hijo volvió a expresar su curiosidad: “Entonces un día me dice: ‘¿Por qué no hay un papá para mí?’”.

Desde temprana edad, la actriz buscó responder las inquietudes de su hijo

Frente a esta nueva consulta, la actriz y Graviotto buscaron transmitirle tranquilidad y contención. “Entonces ahí lo que le explicamos es que estaba Sebi, que estaba ahí para acompañarlo, para estar con él cuando lo necesitara, para ir al partido de fútbol, para ir al kiosco, para estar con él”, relató Juana sobre la forma en que ambos intentaron darle una referencia afectiva y presente en su vida cotidiana.

Según explicó la actriz, luego de esa charla, el pequeño no volvió a plantear el tema. “Y tampoco nunca más habló. Si bien cedía un poco ese lugar, esa figura masculina, ese referente para todo, a Sebi nunca le dijo papá. Vos le preguntas y te dice que no tiene papá”, contó, respetando la manera en que su hijo elige nombrar sus vínculos.

Esta no es la primera vez que Juana Repetto habla públicamente sobre la historia de su hijo mayor. En julio de 2023, había compartido en sus redes sociales una reflexión sobre este mismo tema, donde destacó la importancia de transmitirle a su hijo su historia con claridad y sin secretos. “Siempre supo que no tiene y ya hace muchos años, desde que me empezó a hacer preguntas, sabe cuál es su hermosa historia y cómo fue su llegada tan esperada a este plano”, había escrito en esa ocasión.

En 2023, Juana se sinceró con sus seguidores sobre el mismo tema (Instagram)

La actriz suele abordar estos temas en su cuenta de Instagram y en sus proyectos personales, donde busca romper con tabúes vinculados a la maternidad y a las distintas conformaciones familiares. A través de su experiencia, intenta brindar herramientas para quienes atraviesan situaciones similares o buscan un enfoque respetuoso y sincero en la crianza de sus hijos.

Con un estilo directo y cercano, Juana muestra su cotidianeidad y los desafíos que implican maternar, no solo desde la logística diaria, sino desde el acompañamiento emocional y la construcción de relatos que ayuden a sus hijos a entender sus orígenes con amor y claridad.