Aparecieron los memes de la separación de Nico Vázquez y Gimena Accardi: de Los Simpson a las referencias a la China Suárez

Tras su separación con Nico Vázquez, Gimena Accardi negó que haya terceros en discordia: “No ensucien algo tan lindo”

Luego de la separación de Nico Vázquez y Gimena Accardi, las redes sociales se hicieron eco de la situación. La noticia no solo sacudió al mundo del espectáculo, sino que también generó la desilusión de miles de usuarios. Así las cosas, las plataformas se llenaron de memes, desde el enojo por el final de una de las parejas más queridas y a quienes involucraron a la China Suárez en el tema.

Los usuarios de X bromearon al involucrar a la China Suárez en la separación de Nico Vázquez y Gimena Accardi (X)

Este martes, los actores decidieron poner punto final a una relación de 18 años. De común acuerdo, ambos artistas publicaron el mismo comunicado en sus redes sociales. “Después de compartir con Nico Vázquez 18 años de la vida, acompañándonos en las buenas, en las malas y en todos esos momentos que nos marcaron para siempre, hoy sentimos que es tiempo de tomar caminos distintos”, comenzaba diciendo el comunicado que ambos compartieron en sus perfiles.

Los mejores memes de la separación de Nico Vázquez y Gimena Accardi

“No fue una decisión fácil, porque hay mucho amor, respeto y una historia profunda que nos une, vivimos momentos hermosos, atravesamos tormentas, crecimos juntos, reímos, lloramos y construimos un vínculo que siempre llevaremos en nuestro corazón. Desde hace un tiempo venimos peleándola, intentando todo lo que estuvo a nuestro alcance, pero también entendiendo con madurez que a veces lo más sano es soltar”, expresaba la extensa carta.

Para cerrar su comunicado, ambos expresaron que, a pesar de la decisión, siguen sintiendo cariño por el otro: “Elegimos hoy transitar la vida por separado, pero el amor, aunque tome nuevas formas, sigue estando. Y el respeto mutuo será siempre el puente que nos una. Compartir esta noticia no es sencillo, porque duele. Pero creemos que es desde la honestidad y el cariño que también se honra lo vivido. Les pedimos que nos acompañen con comprensión, respeto y amor en este momento tan íntimo”.

Inmediatamente, los rumores de un tercero en discordia comenzaron a acechar a los artistas. En ese marco, cada uno por su lado negó esta situación. Como si fuera poco, la tensión creció cuando comenzó a viralizarse un video de Vázquez bailando con una de sus compañeras de elenco en un boliche.

En medio de esta tormenta, el actor eligió no esconderse. A la salida del teatro, tras otra función, se enfrentó a las cámaras. Esta vez, paradójicamente, flanqueado por las dos señaladas. Con voz clara, el actor lanzó: “No sé qué se está comentando porque yo puse lo que tenía que poner, que es lo único que me importa, el momento que estoy pasando con Gime”, dijo, en alusión al comunicado en Instagram que anunciaba el final de la pareja. “Están diciendo cosas que no son, pero estamos acostumbrados a esto. Eso vende un montón”, añadió, al referirse al ciclo inagotable de especulación mediática.

Sobre los nombres que circulan, Vázquez no dudó: “Con Dai hacemos de pareja en Rocky, entonces obviamente la primera que vas a buscar es esa. Y con Mercedes hay un video en el que bailamos en una fiesta del laburo. Fuimos a una fiesta del trabajo y bailamos con todas las chicas, ¿no se puede bailar ahora?” La incomodidad era palpable. El dolor, también: “Yo puse un posteo muy triste, Gime está muy triste, yo lo estoy también y ustedes me vienen a preguntar por otra cosa”.

Por su parte, Accardi abordó la situación este miércoles. “Nico es una persona que baila así con sus amigas. Yo la conozco a Mercedes, es un amor, y yo también lo hago así con mis amigos. Cualquiera que nos conoce como pareja sabe cómo somos. El mal de los actores, nosotros tocamos, alzamos a la gente”, afirmó al ser abordada por diversos periodistas.

Entre las versiones, Accardi fue consultada por su relación con Andrés Gil, pareja de Cande Vetrano y padre de su hija, quien sería el tercero en discordia. “Es mucha información y suponíamos, porque entiendo que es muy aburrido, que una pareja se separe sin ningún tipo de conflicto y que una pareja se separe en buenos términos, amándose, viéndose, hablándose. Imagínate que si hubiera pasado algo realmente malo, ninguno de los dos hablaría así del otro”, sentenció la expareja de Nico Vázquez.