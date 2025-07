Marixa Balli sorprendió al contar que tuvo un romance con un futbolista: “Yo no quería dejar mi laburo”

Marixa Balli habló de su romance con un futbolista

Desde cantantes a grandes figuras del medio, a lo largo de su vida, Marixa Balli atrajo todo tipo de miradas. Y si bien se conocen algunos de sus romances, Cachaca sigue manteniendo algunos en privado. Así las cosas, en las últimas horas la expanelista de LAM (América) sorprendió al revelar que había vivido un amorío con un futbolista.

Todo comenzó cuando Lizy Tagliani le consultó de forma directa si alguna vez había salido con un jugador: “¿Marixa, salista alguna vez con un jugador de fútbol?”. La respuesta no se hizo esperar: Balli admitió que sí, aunque evitó revelar el nombre del deportista en cuestión. “Sí, tuve mis momentos. No se dice con quién, pero yo no quería dejar mi laburo, y a parte porque yo siempre pienso que el tipo te va a cag..., entonces dije, ‘para que me cag... dentro de 3, 2, 1 año, entendés…”, expresó la exmodelo en una charla en Pop Radio.

Según comentó Balli, ella siempre tuvo claro que no abandonaría su trabajo, anticipando que en algún momento esta persona podría serle infiel, lo que la llevó a mantener sus prioridades intactas y a proteger su vida laboral por encima de cualquier vínculo sentimental.

Marixa Balli en La Pop habló de un amor secreto.

Con la intención de conocer más respecto a la vida amorosa de Marixa, Lizy le preguntó: “¿Alguna vez un alguien que estuviste enamorada te dijo que dejes todo por él?”. Luego de unos segundos, la invitada respondió que sí, aunque resaltó que estas relaciones nunca fueron más importantes que su carrera y su bienestar. “Sí, obvio, y no, no quise. Me dijo, ‘me quiero casar con vos, pero nos vamos a vivir a una isla. Me llamó hace poco, fue uno de mis primeros novios. Agarra y me dice, ‘estás disponible más para que se llame’, bueno todavía no llamó”, afirmó Marixa entre risas.

Por último, luego de reflexionar un instante, Balli comentó que, a pesar de su negativa, muchas de sus exparejas vuelven a contactarla con el paso de los años: “Me ha pasado con muchas relaciones que he dicho que no, se han ido, o me han cag..., y a los años vuelven. Todos vuelven, deformados, yo sigo igual”.

Un mes atrás, Marixa volvió a abrir su corazón. En esa oportunidad, Balli confesó que se sentía fascinada por un hombre. “No les pasa que a veces te gusta alguien mucho y no lo podés decir por muchos motivos, y es maravilloso, es re lindo solo verlo”, confesó la expanelista de LAM, en diálogo con “Arriba Bebé” en Pop Radio 101.5, dejando en claro cómo el amor puede revivir emociones olvidadas.

Marixa Balli reconoció que salió con un futbolista

Cuando una de las voces del programa le preguntó si estaba atravesando por una situación así en la actualidad, Marixa explicó: “Eso me pasó”. Entre risas y miradas cómplices, Balli relató que aunque se siente increíble y le provoca mucha felicidad, el amor que siente es un terreno que no se puede pisar en este caso. “Me hago el planteo de que no puede ser, porque soy respetuosa”.

La conversación no quedó ahí. Al preguntarle si ve seguido al destinatario de sus suspiros, Marixa develó un poco más: “Tal vez no a diario... pero de vez en cuando, anda en uno de mis círculos”. La respuesta la dejó al descubierto, pero prefirió mantener al admirado en el anonimato. Cuando le insistieron sobre sus sentimientos: “¿Vos estás enamorada de él?”, Balli fue clara: “No, no, no tengo una fascinación, pero creo que podría ser muy explosivo”.

El misterio sobre quién es su objeto de fascinación quedó en el aire, pero lo que sí quedó claro es que este amor platónico sigue siendo motivo de felicidad para Marixa Balli.

Sobre alguna pista que permitiera llegar a quien ocupa su corazón, cabe recordar que de sus dos relaciones mediáticas más importantes (¿uno de los “círculos” de los que habló?), están las que sostuvo con el fallecido cuartetero Rodrigo Bueno -a quien muchos señalan como “su gran amor”- y la que tuvo poco antes, en los 90, con Marcelo Tinelli, cuando se conocieron en Ritmo de la Noche. Aunque su relación fue intensa, Balli prefiere guardar algunos detalles bajo siete llaves. “En ese momento estaba buena la situación, era divertido, él es una muy buena persona. Pero es muy especial, hay cosas que no valen la pena contar…”. Poco después, dió a entender que entre ellos aún latía algo especial: “Hablé con él muchas cosas, nunca le oculté nada y todo lo que tenía que decir se lo dije en la cara. Por eso lo quiero, siempre le dije todo lo que me pasaba. Yo además lo veo y ya la mirada, entendés... No hay que hablar”.