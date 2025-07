El Polaco aclaró cómo fue el accidente en el que se vio involucrado uno de sus vehículos

El Polaco habló del accidente que tuvo la camioneta de los músicos (Foto: Diego Barbatto)

Durante la madrugada del miércoles 9 de julio, un accidente vial en la ciudad bonaerense de Avellaneda llamó la atención por la implicancia de una camioneta vinculada al cantante El Polaco. El hecho tuvo lugar en la intersección de Avenida Hipólito Yrigoyen y Constitución, una zona de tránsito fluido donde según testigos se produjo la colisión entre una Mercedes Benz Sprinter ploteada con imágenes y frases alusivas al artista, y un Peugeot 208 azul.

Fuentes policiales indicaron que el Peugeot, que carecía de patente colocada al momento del arribo de los agentes, terminó con considerables daños en la carrocería. Se investiga si circulaba en condiciones reglamentarias. Dentro del vehículo viajaba un hombre de 50 años, quien solo habría resultado con golpes leves. Personal del SAME acudió a la escena y asistió al conductor, quien no necesitó traslado hospitalario.

La camioneta Mercedes Benz Sprinter, por su parte, resultó afectada en su parte frontal. Se trata de un vehículo utilizado por el equipo de músicos y asistentes de El Polaco, según confirmaron allegados al entorno artístico. No viajaba ningún integrante de la banda en el interior al momento del hecho, de acuerdo a lo informado.

"A mí no me pasó nada", El Polaco habló del accidente de tránsito

Las imágenes del siniestro comenzaron a circular rápidamente en redes sociales, aumentando la preocupación entre seguidores del cantante y el público general. Frente a la viralización de las fotos que mostraban la camioneta con las calcomanías distintivas, El Polaco debió emitir un mensaje aclaratorio para frenar especulaciones sobre su estado. “Hola a todos, ese auto chocó la camioneta de los músicos, a mí no me pasó nada ni a los míos tampoco. Aclaro para que no se digan falsas noticias, todo está bien”, escribió en sus redes oficiales.

Fuentes cercanas al cantante señalaron que El Polaco no conducía el vehículo y no se encontraba en las inmediaciones cuando sucedió el choque. La Sprinter estaría asignada a tareas de transporte de instrumentos y equipamiento para los shows del artista. La policía local inició actuaciones de rigor para determinar la mecánica del accidente y las condiciones de los conductores, así como para constatar la documentación de los vehículos involucrados.

En el lugar del hecho trabajó también personal de bomberos y agentes de tránsito municipal, quienes colaboraron en la remoción de los vehículos y el restablecimiento de la circulación sobre la avenida.

La camioneta tan solo recibió un pequeño golpe en el parachoques (Foto: Instagram)

El Polaco reveló que será el papá responsable en el viaje de egresados de su hija

Cwirkaluk será el encargado de acompañar a su hija Sol Celeste, fruto de su relación con Karina “La Princesita” Tejeda, en uno de los momentos más esperados de la adolescencia: el viaje de egresados. El cantante lo confirmó en una entrevista radial, donde detalló cómo se postuló para el rol de padre acompañante y terminó siendo elegido de forma unánime por todos los compañeros de curso de la joven, que está por cumplir 18 años y cursa su última etapa en el colegio secundario.

Durante su participación en Todo Pasa, el ciclo de Matías Martin que se emite por Urbana Play. Allí, El Polaco expresó con entusiasmo: “Me voy al viaje de egresados como padre acompañante, ahora en agosto”, y agregó sorprendido: “Me votaron todos los alumnos. Escuchame: los 33 alumnos me votaron”. Aunque intentó mostrarse desentendido del motivo por el que fue elegido —“No tengo idea”, dijo con una sonrisa—, su carisma y cercanía con los jóvenes parecen haber sido determinantes.

En un tono distendido, el músico incluso se permitió bromear con la dinámica habitual de este tipo de viajes. Ante la pregunta del conductor sobre los motivos de su elección, respondió entre risas: “Voy a llevar muchas camperas para guardar petacas”, una referencia cómplice a las clásicas estrategias de los adolescentes para eludir los controles.