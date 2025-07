Quién es la actriz chilena con la que Benjamín Vicuña habría engañado a la China Suárez cuando estaba embarazada

Quién es la actriz chilena con la que Benjamín Vicuña habría engañado a la China Suárez (Video: América TV)

Lo que parecía un vínculo parental sin grietas terminó en un escándalo. Benjamín Vicuña y la China Suárez estuvieron el lunes en el ojo de la tormenta luego de que Vicuña decidiera revocar el permiso de viaje de los dos hijos que tienen en común, prohibiendo que viajen a Estambul con la actriz y Mauro Icardi. Esto provocó la furiosa respuesta de Suárez a través de fuertes acusaciones en sus redes y dio inicio a una serie de especulaciones.

En el extenso descargo que la China publicó en su cuenta de Instagram lo acusó de ser mal padre, de tener un problema de adicciones y de haberle sido infiel mientras estaba embarazada de Amancio, el segundo hijo que tuvieron. "El que me era infiel con una mujer mientras yo llevaba a su hijo en la panza”, fue la frase que dio comienzo a los rumores sobre quién sería la tercera en discordia.

Al aire de Intrusos (América TV), Fanny Mazuela, periodista chilena, dio detalles acerca de ese momento. “Habría sido en el 2020 este engaño a China Suárez y en ese año curiosamente Benjamín estaba acá grabando Demente, que es una teleserie de Mega“, recordó Mazuela sobre la línea de tiempo de este engaño, que coincide con los dichos de Suárez, ya que el menor de sus hijos nació el 28 de julio del 2020.

Maite fue señalada como la tercera en discordia entre Vicuña y la China (Foto: Instagram)

“Surge el nombre de Mayte Rodríguez. Mayte Rodríguez es una actriz, bastante guapa, también modelo. Con él hicieron publicidad de una multitienda. Ella estuvo con Diego Boneta, el protagonista de la serie de Luis Miguel”, dijo la periodista trasandina. Y agregó: “Ella es hija de una actriz muy reconocida acá en Chile, Carola Arregui. Lo de Maite y Benjamín se habló, se rumoreó”.

Este no fue el único nombre que resonó, pero fue el que lo hizo con más fuerza. En sus redes sociales Mayte se presenta como actriz y en su biografía tiene la frase: “La vida no comete errores”. Cuenta con un millón de seguidores y en sus últimos posteos ya empezaron a aparecer los comentarios acerca de este nuevo capítulo en la vida de Vicuña y Suárez. “Vos sos la que hizo cornuda a la Tati Suárez?”; “Acá los que vinimos por Benjamín Vicuña”; “Qué belleza que sos, te admiro por hacerla cornuda a la Tati”; “Te entiendo Benja es muy lindaaaaaaaaa!!!”, fueron algunos de los mensajes que dejaron en sus publicaciones.

Tras el posteo que hizo su expareja, Benjamín eligió no salir a contraatacar y decidió preservar la poca paz que hay en este momento. A través de un mensaje enviado a Ángel de Brito, durante la emisión de LAM(América TV), expresó su postura sin profundizar en las acusaciones personales.“No voy a contestar a tanto odio. La clase de padre que soy lo saben mis hijos, que es lo importante”, sostuvo en las palabras que leyó el conductor al aire.

Mayte es actriz, modelo y tiene un hijo llamado Galo (Foto: Instagram)

“Realmente no lo puedo creer”, señaló el actor, sobre el escándalo que sigue in crescendo. “No me van a hacer hablar mal de la madre de mis hijos”, finalizó.

El conflicto estalló cuando Vicuña revocó el permiso judicial que habilitaba a Suárez a salir del país con sus hijos. Según explicó públicamente en Intrusos (América TV), la decisión tuvo como objetivo preservar el bienestar de los menores y mantener su vida cotidiana en la Argentina. “Mis hijos viven acá y yo vivo acá por ellos. Ponerme en una situación que va a ocurrir es ridículo”, manifestó el actor.

“Mis hijos van de vacaciones conmigo, luego con su mamá. Esto es un tema de dinámica familiar. Hubo un tema de logística, que tiene que ver con ponerse de acuerdo”, contó. Sobre el contexto mediático que rodeó el caso, planteó una autocrítica: “Algo hicimos mal todos nosotros para que esto sea un tema”.