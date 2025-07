Wanda Nara auxilió a un periodista uruguayo que se descompensó al aire: “¿Querés un mate?”

Wanda Nara asistió a Gustavo Descalzi tras descompensarse al aire mientras cubría la compra de su mansión (Video: A La Tarde, América TV)

Un episodio inesperado sorprendió a los televidentes de A la tarde, el ciclo que conduce Karina Mazzocco por América TV. Durante una cobertura en Uruguay, el periodista Gustavo Descalzi sufrió una descompensación en vivo mientras mostraba la nueva propiedad de Wanda Nara. El hecho ocurrió en San Vicente, una zona alejada y con poca infraestructura cercana, lo que hizo aún más relevante la reacción de la empresaria, quien no dudó en asistir al cronista.

La jornada comenzó con normalidad. Descalzi había viajado desde Montevideo hacia el balneario uruguayo para cubrir la adquisición de la mansión que Wanda Nara compró recientemente. Durante la transmisión, el periodista brindaba detalles arquitectónicos y de ubicación de la vivienda cuando comenzó a sentirse mal. “Me siento un poquito mal, estoy mareado, les pido si puedo salir un ratito del aire”, le dijo al equipo del programa. Karina Mazzocco fue la primera en notar su malestar: al verlo sentado en la arena, con la cara entre las manos y los ojos cerrados, interrumpió el móvil y le preguntó cómo estaba. El periodista pidió unos minutos para recomponerse.

La situación generó preocupación inmediata. El lugar donde se encontraba Descalzi está alejado de centros urbanos y hospitales, lo que complicaba una asistencia médica rápida. En ese contexto, Wanda Nara, que se encontraba en su casa junto a una amiga, fue alertada por mensajes que recibió en su teléfono sobre lo que estaba ocurriendo a pocos metros de su propiedad.

“Me dijeron que había muchos mensajes que le contaban lo que me había pasado, y por eso se acercó”, explicó más tarde Descalzi al regresar al aire. Con mate en mano, la conductora de MasterChef Argentina se dirigió hacia la playa, atravesó las dunas que separan su casa de la costa y fue al encuentro del cronista. “¿Querés un mate?”, le ofreció, según relató el propio periodista. Además, le llevó agua mineral, una gaseosa y masitas dulces. El gesto fue destacado por todos los integrantes del programa y por el propio Descalzi, quien agradeció públicamente la actitud solidaria de la empresaria.

El cronista explicó que llevaba varias horas sin comer y que le faltaba azúcar, lo que habría provocado el bajón de presión. Tras hidratarse y consumir algo dulce, logró estabilizarse y retomó brevemente la cobertura para contar lo que había sucedido. “Me bajó la presión, está todo bien”, aclaró al aire, visiblemente más recuperado.

La escena fue capturada por la cámara que acompañaba al periodista y rápidamente se viralizó en redes sociales. Usuarios y colegas destacaron el gesto de Nara, quien salió de su casa sin importar las cámaras para asistir a una persona que se encontraba en una situación de vulnerabilidad. La reacción fue reconocida tanto por el equipo de América TV como por el público, que replicó el video del momento en distintas plataformas digitales.

Según explicó Descalzi, la mansión de Wanda está ubicada en una zona poco transitada, lo que dificulta la presencia constante de personal de seguridad o asistencia. “Vino desde allá, cruzó las dunas con la amiga con la que estaba y me trajo cosas para que me sintiera mejor. Le quiero agradecer porque tuvo un gran gesto”, relató el periodista, todavía emocionado por la actitud de la conductora.

Los panelistas de A la tarde destacaron que el gesto de Wanda trascendió su rol mediático. La empresaria asistió al periodista con elementos básicos como agua y comida y también le brindó contención en un momento crítico. La situación, que podría haber pasado desapercibida fuera de cámaras, tomó relevancia porque mostró una faceta poco frecuente en la exposición pública de la figura televisiva. En palabras de Descalzi, “ella no tenía por qué venir, pero lo hizo”.

Descalzi, experimentado movilero, se encontraba realizando una guardia periodística bajo el sol, con temperaturas altas y sin acceso inmediato a agua o alimentos. “Estaba desde temprano, sin comer nada. No me di cuenta y me agarró ahí, en el medio de la nada”, explicó luego.

En diálogo con el ciclo, el periodista uruguayo relató que Wanda no buscó cámaras ni protagonismo. “Nos estaba viendo por la tele y, cuando se enteró que me sentía mal, vino a ayudarme. Fue muy generosa”, explicó. Nara se mostró cálida y cercana, preguntándole si necesitaba algo más y aguardando a que se recuperara antes de volver a su casa.