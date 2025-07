Quién sería el nuevo amor de Daniel Osvaldo tras su escandalosa ruptura de Gianinna Maradona

Daniel Osvaldo habría iniciado una nueva relación con una modelo llamada Luna tras romper con Gianinna Maradona

A solo un mes de haber finalizado su conflictiva relación con Giannina Maradona, Daniel Osvaldo volvió a estar en el centro de la escena mediática por su vida sentimental. El exfutbolista habría comenzado una nueva relación que ya genera repercusiones en el ambiente del espectáculo. Así lo revelaron en el programa LAM, que se emite por América TV, donde el periodista Pepe Ochoa aportó los primeros detalles sobre el vínculo que une al exBoca con una joven modelo llamada Luna, quien habría aparecido en su vida durante el tiempo en el que aún compartía su cotidianeidad con la hija de Diego Maradona.

La información tomó fuerza este miércoles cuando Ochoa, panelista del ciclo conducido por Ángel de Brito, explicó que Osvaldo y Luna se conocieron a través del ambiente del modelaje. Según sostuvo, la joven ya muestra imágenes desde la casa del exdelantero naturalizado italiano, lo que indicaría que la relación avanza rápidamente. La cronología del romance encendió las alarmas: “Me cuentan que ella ya muestra fotos y todo, pero empecé a atar fechas y parece que se cruzan las historias con Giannina Maradona”, señaló Ochoa al aire.

La reacción en el estudio fue inmediata. Yanina Latorre, panelista histórica de LAM, no dudó en manifestar su escepticismo sobre el futuro de la relación. “Pobre piba. Qué mal le veo el futuro. Daniela (Ballester) debe estar que se muere”, lanzó con crudeza, dejando en evidencia el clima de tensión que todavía persiste alrededor de las últimas rupturas del exfutbolista.

La relación entre Daniel Osvaldo y su nueva pareja, Luna, genera cuestionamientos por la proximidad con su ruptura anterior

En distintas emisiones del ciclo, el propio Ochoa había dado a conocer cómo había sido el final de la pareja entre Osvaldo y Maradona, una historia marcada por la conflictividad. La separación se produjo tras un escándalo ocurrido en la casa que compartían en Benavidez, cuando el exjugador habría protagonizado un episodio de violencia con Gianluca, el hijo que tuvo con Ana Oertlinger. Según relataron, el detonante fue un cachetazo que Osvaldo le habría propinado al adolescente. Luego de ese hecho, Giannina decidió terminar la relación de manera inmediata y lo expulsó de la vivienda.

“Ella intentó más o menos meterle onda y él se puso muy tóxico”, relató Ochoa. El periodista explicó que la ruptura no fue sencilla: Osvaldo se resistía a abandonar la casa y fueron necesarias tres horas de discusión, donde finalmente intervinieron los vecinos del barrio para que el exdelantero dejara el lugar.

La convivencia entre ambos había tenido múltiples crisis en el pasado, pero este episodio marcó el final definitivo. Antes, la pareja había apostado varias veces por la reconciliación. De hecho, la última vez que blanquearon su relación lo hicieron mediante una foto publicada en las redes sociales, con la que buscaron dar por terminados los rumores de separación.

La separación de Daniel Osvaldo y Gianinna Maradona ocurrió tras un episodio violento con el hijo de Ana Oertlinger

La historia sentimental reciente de Osvaldo también incluye un breve romance con Daniela Ballester, reconocida periodista, vínculo que surgió tras una de las tantas rupturas con Giannina. Esa relación fue confirmada cuando los fotografiaron juntos en un auto, aunque no tuvo una duración prolongada. Posteriormente, Osvaldo volvió con la hija del Diez, con quien mantuvo un vínculo intermitente.

La relación entre Giannina Maradona y Daniel Osvaldo fue siempre inestable, con múltiples interrupciones desde que se conocieron como amigos en el entorno del rock nacional. La cercanía derivó en un romance que en más de una ocasión generó reacciones. En 2021, Jimena Barón —quien mantuvo una relación con Osvaldo y es madre de su hijo menor— le dedicó una canción a Maradona por haberse vinculado sentimentalmente con él, luego de haberla acompañado durante una crisis emocional.

Por su parte, Dalma Maradona —hermana de Gianinna— se expresó públicamente al ser consultada por el conflicto. “Yo no voy a opinar de nada que no sepa. No tengo por qué responder ni por Daniel Osvaldo ni por mi hermana”, dijo en Ángel Responde, ciclo digital conducido por Ángel de Brito en Bondi Live. En esa misma charla, sentó posición frente a los hechos: “No avalo ninguna situación de violencia. Yo al nene lo conozco, estuvo en la casa de mi hermana, adelante mío no pasó nada. No quiero hablar de más”, sostuvo.