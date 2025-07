Quién es la exparticipante de Gran Hermano que comenzó a trabajar con Santiago Del Moro: “Feliz y agradecida”

Lucía al momento de su presentación en Gran Hermano

Lucía Patrone, conocida por su paso reciente por Gran Hermano, vivió una jornada trascendental al anunciar su ingreso a El Club del Moro, el ciclo radial de Santiago Del Moro en FM 100.

Con una notable emoción, la joven compartió el mensaje a través de sus redes sociales en las últimas horas del miércoles, instante hasta el que mantuvo el suspenso: “¡Hola mi gente hermosa! ¿Cómo andan? Estoy muy feliz de poder anunciarles que voy a formar parte del programa de Santiago Del Moro, El club del moro, en La 100. Gracias por el apoyo que me dan siempre. Estoy muy, muy, pero muy feliz de que uno de mis sueños se esté cumpliendo. Todo el tiempo pienso si estoy en un sueño y si voy a despertar. ¡Vamos con todo! Santi Del Moro, gracias por la oportunidad. Soy muy feliz y muy agradecida”.

Apenas unas horas después de difundir la noticia, el propio conductor del ciclo replicó públicamente el anuncio de Lucía en sus propias redes, deseándole: “Bienvenida Luchi a El Club del Moro”.

Lucía Patrone al momento de confirmar que sería parte del ciclo de Santiago Del Moro en la radio

Figura tanto del reality como del programa radial, destacó la energía y la entrega de Lucía al recordar que su primer acercamiento fue durante su paso por Gran Hermano. Así, Del Moro compartió al aire, minutos después de las 6 de la mañana de este jueves, la historia detrás del flamante fichaje del equipo: “Hoy tenemos compañera nueva, Luchi está con nosotros. Luchi es una chica que conocí en Gran Hermano, no la conocía de antes, era influencer, pero ella canta, actúa, hace todo. Y yo un día la vi, y la vi con tantas ganas, ¿viste cuando ves la chispa en alguien, con ganas de aprender? Y me dije que esta piba tiene todo para que le vaya bien en esto, que es un medio de comunicación de los más tradicionales, pero que tiene sus reglas, sus códigos, sus tiempos, y me parece que va a andar muy bien. Y bueno, la invité y se suma a partir de hoy, va a estar tres veces por semana”.

La presentación en vivo se produjo con Lucía visiblemente emocionada y agradecida por la oportunidad, apenas alcanzando a decir ante el micrófono: “Estoy muy feliz”, en medio de un ambiente cargado de expectativas y el saludo de los demás panelistas del ciclo que le brindaron una cálida bienvenida. El arribo de Patrone al equipo se produce tras una exposición mediática significativa, que incluyó no sólo su paso por el reality de convivencia, sino también su vínculo sentimental con el cantante Lauty Gram, lo que la ubicó en el centro del interés de sus seguidores y la escena del espectáculo.

Lucía está en pareja con el cantante Lauty Gram (Diego Barbatto)

El comienzo de esta nueva etapa llega con el respaldo de sus seguidores y del propio Santiago Del Moro, quien apostó por su energía y determinación para sumarse al ciclo matutino, donde Lucía participará tres veces por semana. Con esta incorporación, la joven reafirma su lugar en los medios, abriendo una nueva página en su carrera y cumpliendo uno de los sueños que, según relató, la acompaña desde hace tiempo.

Hace sólo unos días, la exjugadora del reality, de 18 años, destacó el haber vivido una experiencia intensa que aún sigue asimilando: “Recién esta semana pude empezar a estar mejor acá afuera”. Durante la entrevista, transmitida en Agarrate Catalina, conducido por Catalina Dugli en La Once Diez compartió los desafíos y emociones que enfrentó tras abandonar la competencia, incluyendo el impacto del incremento exponencial de su popularidad en redes sociales, que la llevó a alcanzar casi 700 mil seguidores en Instagram desde su salida.

La presentación de Lucía, la nueva jugadora de Gran Hermano

Entre las sorpresas que la aguardaban al salir de la casa, destacó: “Lo primero que me impactó fueron mis seguidores en Instagram. No te voy a mentir”. Sin embargo, la noticia más conmovedora llegó de su entorno familiar, cuando su hermano le contó que iba a ser tía, una revelación que casi la hizo desmayar.

Durante el programa, su vida personal y emocional dio un giro significativo, especialmente en lo que respecta a sus relaciones. Al hablar sobre cómo gestionó su vínculo amoroso con su novio, Lauty Gram, admitió que la convivencia y el distanciamiento impuestos por el reality fortalecieron su relación.“El amor como que creció también, como que nos fortaleció como pareja”, reflexionó.