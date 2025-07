El elogio de Ed O’Brien, guitarrista de Radiohead, a Ca7riel & Paco Amoroso luego de su show en Glastonbury

El debut del dúo argentino en Glastonbury fue aclamado por la crítica británica y descrito como electrizante

Ca7riel y Paco Amoroso acaban de sumar un nuevo hito a su carrera internacional: su debut en el mítico Festival de Glastonbury, una de las citas más emblemáticas del calendario musical global, donde compartieron cartel con artistas como Neil Young, Rod Stewart y Loyle Carner. La presentación del dúo argentino en el escenario West Holts se transformó rápidamente en una de las más comentadas de la jornada y obtuvo el reconocimiento de figuras consagradas como Ed O’Brien, guitarrista de Radiohead, quien los elogió públicamente a través de su cuenta oficial de Instagram.

“Ca7riel y Paco Amoroso – What a stellar performance”, escribió O’Brien en una publicación donde agradeció a los organizadores del festival y enumeró sus momentos favoritos del evento. En esa lista, los artistas argentinos fueron destacados junto a Loyle Carner, Black Country, New Road y el colectivo irlandés Kneecap. El músico británico, que formó parte de todas las etapas de Radiohead desde comienzos de los 90, dedicó además un párrafo especial a la familia Eavis, anfitriona del evento desde sus inicios, y cerró su mensaje con una declaración personal: “Glastonbury me reconectó con quien soy”.

El comentario de O’Brien no pasó desapercibido. Su mensaje situó a Ca7riel y Paco Amoroso entre las propuestas más memorables de una edición que, según muchos asistentes y medios británicos, fue una de las más intensas de los últimos años. La relevancia del elogio radica en la autoridad del guitarrista dentro del circuito británico y en su rol dentro de una de las bandas más influyentes del siglo XXI.

La recepción crítica en el Reino Unido también reflejó el impacto del show. En un artículo sobre los nuevos talentos más prometedores del festival, la BBC los incluyó entre “cinco artistas imperdibles” y remarcó la capacidad del dúo para transformarse en una obsesión instantánea para quienes no los conocían. “Una de las mejores cosas de Glastonbury es descubrir a un artista del que nunca se ha oído hablar y que, al instante, se convierte en una obsesión (...) En esta edición 2025, están cinco de los artistas nuevos más prometedores, que hay que ver ahora, antes de que se vuelvan demasiado famosos”, señala el texto, que los define como un “fenómeno barrial” con base en Buenos Aires.

Hasta hace menos de un año, explican desde la BBC, Ca7riel y Paco Amoroso eran populares en su ciudad natal, pero desconocidos en el circuito anglosajón. Todo cambió tras su participación en el ciclo Tiny Desk de la Radio Pública Nacional de Estados Unidos (NPR), en octubre de 2024. “El Tiny Desk convirtió a los dos artistas argentinos en sensaciones globales casi de la noche a la mañana”, escribió también el diario The Guardian, que les dedicó un extenso perfil en la previa de su show en Glastonbury. En esa nota, se destaca que la revista Rolling Stone los definió como “el futuro de la música”.

Además del reconocimiento crítico, la performance en el escenario West Holts fue parte de una ambiciosa gira mundial que incluye 53 fechas. El tour comenzó en Madrid, pasó por París y Londres, y culminó su primera etapa con el concierto en el festival británico. En la capital francesa, Ca7riel y Paco Amoroso fueron invitados VIP del desfile de Yves Saint Laurent, donde compartieron primera fila con figuras del cine y la música como Francis Ford Coppola, Rami Malek, Jim Jarmusch, Gaspar Noé y los hijos de Liam Gallagher, Lennon y Jim, también músicos.

Durante la previa del festival, el dúo conversó con la BBC sobre sus expectativas y sensaciones. “La gente nos decía que Glastonbury es como un mundo completamente diferente, una fiesta de 72 horas; ese es el tipo de cosas que nos gustan”, dijeron. La energía del festival, con más de 200 mil asistentes y una historia que se remonta a 1970, encajó con el estilo escénico de los argentinos, que se caracterizan por un enfoque visual rupturista, un repertorio afilado y una química escénica que desafía los moldes de la música urbana tradicional.

El Roundhouse de Londres, donde tocaron antes de llegar a Glastonbury, agotó entradas semanas antes del evento. La respuesta del público en la capital británica fue un anticipo de lo que ocurriría en el festival. La organización del West Holts —históricamente dedicado a sonidos globales, del reggae al hip hop y las músicas experimentales— apostó por el dúo como uno de los nombres nuevos con mayor proyección internacional, y los asistentes respondieron con entusiasmo.