Gladys La Bomba Tucumana celebró el cumpleaños de su novio fallecido: “Miles de besos al cielo”

Gladys La Bomba Tucumana conmemoró el cumpleaños de Luciano Ojeda con un simbólico homenaje lleno de globos y mensajes (Video: Instagram)

A poco más de un mes del fallecimiento de su pareja, Luciano Ojeda, Gladys “La Bomba” Tucumana eligió recordar su cumpleaños con un emotivo homenaje. El joven, que murió en mayo a los 38 años tras una prolongada lucha contra el cáncer, hubiera cumplido 39 este martes. En ese contexto, la cantante organizó una íntima ceremonia en el cementerio donde descansan sus restos, y compartió en redes sociales una serie de videos en los que se la vio acompañada por familiares y amigos, realizando una suelta de globos con mensajes escritos a mano.

Las imágenes, publicadas a través de sus historias de Instagram, retratan distintos momentos del homenaje. La artista se mostró conmovida, escribiendo dedicatorias sobre globos blancos y rojos que luego fueron liberados al cielo. “Te amo, mi gran amor. Miles de besos al cielo, al ladito de Dios”, escribió sobre una postal en la que se la ve con la mirada levantada mientras el globo rojo se eleva. La escena fue acompañada por una versión instrumental de “Perfect” de Ed Sheeran, una de las canciones que Gladys eligió para musicalizar este momento.

Además de los gestos simbólicos, la cantante tucumana expresó su dolor con palabras sentidas. En uno de los globos dejó un mensaje que decía: “Feliz cumpleaños, mi gran amor. Te amo tanto. Te amamos… mi hijito, mi hermano. Mis queridos amigos Javi, Pau, Stefi, gracias por acompañarme”. También se pudo leer otra dedicatoria: “Quería honrar tu hermosa persona y alma. Te amo eternamente, mi Chano, mi gran amor”.

La íntima ceremonia organizada por Gladys reunió a familiares y allegados para honrar la memoria de Ojeda

La referencia a “Chano” se repite en las publicaciones de la artista desde el fallecimiento de Ojeda. Era el apodo que utilizaban en la intimidad. De hecho, Gladys había mencionado anteriormente que entre ellos usaban un lenguaje propio, lleno de códigos afectivos. En este caso, el término “pumpeaño” —como llamaban en tono de complicidad a los cumpleaños— volvió a aparecer en su mensaje: “Hoy es tu pumpeaño. Felices 39 años. Te amo para siempre, hermoso esposo mío”.

En las imágenes compartidas también se puede ver la lápida de Ojeda, decorada con flores blancas y rojas, y una fotografía suya enmarcada. En el video se sumaron mensajes de allegados que, como ella, escribieron sus palabras sobre los globos antes de soltarlos. “Gracias por todo el amor que nos dimos”, escribió ella.

Más temprano, Gladys había publicado en su feed un video recopilatorio con escenas de distintos momentos compartidos con su pareja: abrazos, viajes, comidas, gestos cotidianos que, como escribió en la descripción, la siguen acompañando. “Hoy es tu cumpleaños, mi gran amor. Pensé en homenajearte en este día triste para mí, porque no estás. Si pudieras sentir lo que siento todos los días desde que no estás… aunque lo único que deseo es que sientas paz, amor, salud, que ya nada duela. Ese sería mi deseo para vos, mi alma”, señaló.

La cantante recordó a su pareja fallecida con dedicatorias emotivas y un video con momentos compartidos

La cantante también compartió una reflexión sobre el paso del tiempo tras una pérdida: “En este día, donde ya no cumplirás más años, siempre serás un hermoso y apuesto joven de 38 años. Qué injusto fue todo con nosotros. Me elegiste porque confiabas en que yo era fuerte, pero vos me hacías fuerte. Vos eras mi motor para ver la vida de otras maneras que yo no conocía”.

Luciano Ojeda falleció el 18 de mayo. La pareja mantenía una relación consolidada desde hacía más de dos años. Según relató ella misma, estuvieron juntos durante todo el proceso de la enfermedad, que se extendió por casi cuatro años. En diversas entrevistas y publicaciones, Gladys describió el impacto que la muerte de su pareja tuvo en su vida. Dijo que había sido el vínculo más significativo de su historia amorosa. También contó que él le había pedido que compartiera su testimonio en redes para acompañar a personas que estuvieran atravesando situaciones similares.

“Todo lo que le tocó vivir a mi amor fue muy feo, muy doloroso. Quiero contarles también que a él le gustaba mucho dejarles un saludo. Le gustaba filmar para que la gente que esté atravesando una enfermedad tan dura como la que él atravesó durante casi cuatro años de su vida sepa que tiene que pelearla hasta el final”, expresó semanas atrás.

Luciano Ojeda, apodado “Chano” en la intimidad, hubiera celebrado su cumpleaños número 39 este martes

Desde la noticia de su muerte, Gladys publicó fotos, videos, reflexiones, y hasta canciones que compartía con Ojeda. También usó ese espacio para agradecer el acompañamiento recibido, tanto de sus seguidores como de personas cercanas. En este nuevo aniversario, eligió hacer público un momento de recogimiento para mantener vivo el recuerdo de quien, según sus propias palabras, fue “el esposo más hermoso que se puede tener. Más caballero, más elegante, más valiente, más leal”.

En el plano musical, Gladys eligió una serie de canciones cargadas de simbolismo para musicalizar las publicaciones del día. Además de “Perfect”, usó “Bella Señora” de Emmanuel y “No Way No” de MAGIC!, todas canciones que, según ella, formaban parte del repertorio sentimental de la pareja.

El acto, lleno de gestos simbólicos, fue también una forma de mantener presente la figura de Ojeda en su vida diaria. “Estás en mí siempre, para siempre. Soy feliz de haberte conocido. Pero duele tanto que no estés aquí”, escribió.